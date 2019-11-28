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中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34多維TW

【文/青蘋】

中共十九屆四中全會召開前，台灣一些媒體盛傳中共高層將有人事異動。捕風捉影的說法，反而忽略了地方人事調整對未來大陸政壇的影響。這場大會前後，河南、內蒙古、寧夏與民政部多位執掌要職的官員被集中調動，牽動大陸政壇人事基本盤。被調職的陳潤兒、石泰峰、李紀恆、黃樹賢4人在原職的任期分別只有3年零6個月、2年零6個月、3年零2個月、3年整，均未達一般情況下的5年平均任期。這也是近年中共政壇中高層官員新陳代謝節奏變快的一個縮影。

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在這種快節奏裏，一批相對年輕的官員已經率先脫穎而出，擠進地方省級黨委領導班子的梯隊。而省級黨委常委既是中共黨內菁英的一個重要「人才庫」，也是甄選和晉升中共領導階層的一條主流通道。

截至目前，大陸省級地區黨委常委共有387人，在已知年齡訊息的379人（未公開的8人都是由軍方派員的戎裝常委）群體裏，僅考慮職位和年齡來看，有10人尤顯「年輕有為」。如果按照他們的職位來劃分，這10人可概分為三類：一是「70後」常委；二是最年輕的政府首長；三是政府首長之外的「65後」黨委副書記。

「70後」省級常委三人

70後省級常委有三人，分別是1970年1月出生、在2016年11月進入常委班子的貴州省委秘書長劉捷；1971年5月出生、在2017年5月進入常委班子的上海市委秘書長諸葛宇傑；1970年1月出生、在2018年11月進入常委班子的貴州政法委書記時光輝。

3人中，又以劉捷晉級時間最早。如今，劉捷進入省級領導班子已有3年時間。在這3年間，劉捷由江西省委常委兼秘書長平調貴州，又添了一份資歷。

諸葛宇傑則是目前最年輕的省級常委。他自1992年8月21歲時開始工作，7年間歷任上海港務工程公司第四工程處施工員、主任助理、副主任、第四分公司經理、公司總經理助理、副總經理等職，近乎逐年升級。起於基層、拾級而上、小步快跑，是他們3人履歷的共同特點。

劉捷等3人的另一個共同特點是「由商入政」，早年都曾在國企工作。諸葛宇傑早年投身的企業是上海港務工程公司，劉捷與時光輝則分別是在湘潭鋼鐵集團、上海市第二市政工程有限公司。

此外，諸葛宇傑與時光輝還有一個共同特點，他們早年工作的國企都位於上海。而劉捷與諸葛宇傑也有一個共同點，都是透過黨委秘書長的身份兼任常委。

劉捷等3位「70後」在2019年約有48歲或49歲，比中共省級常委群體的平均年齡年輕10歲左右。即使按照副省部級65歲退休的慣例，還有15年以上的仕途發展空間。如果他們能夠繼續晉級，更是值得外界矚目的大陸政壇「明日之星」。

55歲省級首長五人

相較於劉捷等三位「明日之星」，中共省級政府首長需要承擔更重責任，也被視為所在地區僅次於黨委書記的「二把手」。他們的年齡偏大一些，最年輕的也出生於1964年，今年55歲。這批共有五人，分別是北京市長陳吉寧、天津市長張國清、江蘇省長吳政隆、福建省長唐登傑、黑龍江省長王文濤。

他們5人都是在2017年或2018年開始履職，其中履職最早的是2017年5月就任的陳吉寧。陳吉寧有很長的求學經歷，於英國布魯內爾大學和倫敦帝國學院攻讀博士學位後，曾任副部級的北京清華大學校長之職。中共十八大後，陳吉寧被調往生態環境部（原環境保護部）主持工作。如今作為首都北京的政府首長，陳吉寧未來仕途有很大的發展空間。

王文濤與陳吉寧的經歷相似，不過在地方政壇歷練更久。他於上海航天職工大學工作後，先後輾轉於上海、雲南、江西、山東直至黑龍江任官，足跡涉及大陸多個區域。

張國清與唐登傑的仕途則相對相似，都曾在軍工企業工作，也恰是由原中國兵器工業總公司改制的中國兵器工業集團公司、中國兵器裝備集團公司兩大軍工集團的掌舵者，堪稱兩位「軍工少帥」。其中，張國清進入大陸地方政壇時間更早，而且歷經重慶、天津兩個直轄市，仕途更被看好。

另外，吳政隆則是一位從中央「空降」到地方的官員，曾於國務院下屬機械電子相關部門，發改委前身計劃委員會工作後，又於重慶、山西、江蘇任職。

5人中，陳吉寧、張國清、吳政隆都是中共中央委員，唐登傑、王文濤則是中央候補委員，都是中共核心權力機構中央委員會的組成成員。由於他們在省級政府首長群體裏相對年輕，也將是未來幾年省級地區「一把手」乃至政治局委員的有力競爭人選。

「65後」省委副書記兩人

一般而言，大陸省級地區會有一名黨委書記和兩名副書記，黨委書記為「一把手」，政府首長兼任副書記，也是領導班子裏的「二把手」，另一位副書記是主要負責黨建的專職副書記，這三人是省級領導班子裏的必備配置。新疆和西藏較為特殊，會設置更多副書記。

在這些副書記裏，有兩位相對年輕的「65後」，分別是1967年8月出生的四川省委副書記鄧小剛、1965年2月出生的河北省委副書記趙一德。

兩人又有「專職副書記」之稱，專職副書記常常是政府首長的預備人選。如張國清由軍工企業領導者「轉行」進入政壇後，在2013年4月至2016年12月擔任重慶市委副書記3年多時間，同時擔任了該市中共黨校校長之職。隨後又兼任重慶副市長、代市長，直至市長。

鄧小剛與趙一德都是起於地方官場的官員。鄧小剛主要在兩個地區任職，先在北京13年，後在西藏12年，之後入川便任副書記。趙一德在浙江省共青團系統工作12年，隨後便任正廳級的溫州市委副書記。北京官場「近水樓台先得月」，西藏條件艱苦資歷被看重，共青團則側重培養年輕官員。兩人仕途的快速升遷既有個人能力突出的原因，應該也得益於這些被視為「官場快捷通道」的助力。

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《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

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