中共眼中的台獨 與你想的不一樣

【文/鄭文翔】

台獨，這兩字並不是僵化或一成不變的，它隨著時空環境的遞嬗更迭，台獨的內涵、指涉的對象、以及不同團體之間對台獨的定義與認識也有所不同。

一般人所認知的「台獨」濫觴，主要自日殖時期開始。最早的發聲者實為「台灣共產黨」，台共甚至將「台灣獨立」寫入該黨黨綱；此外，當時也有許多在陸「台灣同鄉會」發表「台獨」主張。但當時「台獨」的內涵所指主要是抗日，即讓台灣從日本殖民統治下脫離，回到中國秩序。但也有部分團體，明白要求台灣純粹的獨立。

在台灣光復、國民黨統治後，「台共」及一些團體的獨立訴求又轉變為反對國民黨建制政府，加入共產黨領導的蘇維埃中國，台獨在這一時期的主流與本質，實質上是革命，即反對國民黨蔣介石政府的統治。「二二八事件」以及其後的「三七五減租」等土改措施，使「抵抗國民黨」成為加速誘發台獨意識發展的關鍵。不過由於國民黨的壓制與羅織入罪，解嚴前台獨在台灣社會的音量不高，也使得台獨活動以在海外發展為主。

可以說，1987年解嚴後，台獨才在台灣社會中重新上架，特別是1986年成立的民進黨，於1991年通過「台獨黨綱」，因而被稱作「台獨黨」。爾後，從李登輝、陳水扁到蔡英文政府，陸續將「中華民國」詮釋成「中華民國『在』台灣、『是』台灣」、「中華民國台灣」；又以修改課綱、修訂《兩岸條例》、「國安六法」等方式，打造台灣獨立於中國大陸外的「法理事實」。

不過，即便同樣被歸類為台獨陣營，台獨內的不同派別也在彼此鬥爭，例如過去在日本的台獨活動，高舉「台灣民族主義」的史明，就與許世楷、黃昭堂等學術菁英台獨論者不同調；甚至當史明遠赴美國宣揚台獨理念時，還曾被在美台獨人士刻意冷落。更不用說藍營乃至於中共是怎麼看待台獨。箇中奧義，頗耐人尋味。

深綠對台獨的理解

目前台灣社會對民進黨的普遍印象，往往自然地將其貼上台獨的標籤，民進黨也沒有否認。不過，對於一部分持激進台獨立場的人來說，當今民進黨的所作所為，其實悖離了台獨的先賢先烈，遠遠稱不上台獨；甚至，還有人認為，目前的民進黨只不過是跟國民黨一樣的「中華民國」擁護者，批判蔡英文政府其實也是「統派」，力道甚至還比批判國民黨更重。

所謂的深綠或是台獨基本教義派，對民進黨為什麼會有如此認知？甚至近期首個認為蔡、韓支持度已交叉的民調，也是出自獨派的「喜樂島聯盟」，深綠人士眼中的台獨究竟是什麼？

簡而言之，深綠台獨或所謂的台獨基本教義派，追求的就是純粹的「台灣國」或「台灣共和國」，其他什麼「中華民國」、「中華民國台灣」對他們來說，只要帶上一個「中」字，都是旁門左道、都不是「正港台灣人」應該走的道路。

「制憲」與「正名」，是這批台獨立場者追求其目標最為人熟知的口號。所謂「制憲」，就是要制定一部全新的台灣憲法，以取代目前在台灣所使用的《中華民國憲法》。這些人主張，目前的《憲法》是國民政府在中國大陸時所制定通過的，雖然從李登輝到陳水扁期間，曾經歷過七次的修憲，但這些添添補補，並沒有改變「一中」架構，中華民國的舊殼還在，甚至還存在著「國家統一前」等對純正台獨者來說「大逆不道」的話語。因此，這些人要求的是完全從現況出發的「台灣國憲法」，除此以外，別無他者。

「正名」，則要求必須拋棄「中華民國」這個不切實際的外殼，而以「台灣」為名，創建一個嶄新的國家。因此，這些激進台獨者認為民進黨、蔡英文這些進入「中華民國體制」的政治人物，都只是將台獨作為獲得權力的工具，本質上都是對台獨的背叛，部分人士更主張不能從體制內改革，而必須擁有「台灣國」自己的武力，發起真正的革命，這才是深綠或台獨基本教義派所認為的「台獨」。

藍軍如何看台獨

至於藍軍眼中的台獨，隨著時間的流變，也有所不同。戒嚴時期，國民黨所定義的台獨，相當程度上與當時層出不窮的「共匪」有所關聯；當時國民黨的宣傳，台獨還是共匪的同路人。從今天的標準來看，主張台灣獨立與一中思維的中共，看來看去都沒有搭在一起的可能；然而，當時的共匪、台獨與「島內野心分子」所謂的「三合一敵人」在某種程度上其實是一個事實，都共享了希望推翻國民黨統治的政治訴求。因此，只要有可能阻礙國民黨的統治，都有可能成為「台獨分子」。

不過，隨著解嚴與兩岸的融冰，藍營對於何謂台獨也有了不同的見解。以國民黨緊抱的《中華民國憲法》等「一中」架構來看，不論是以中華民國名義或是中華民族的統一，這群人是所謂的「華統」，仍以一個中國為依歸。

但藍營陣中還有一種意見，他們被「統派」視為獨派，又被獨派視為統派，就是所謂的「華獨」。「華獨」主張台灣不必獨立，因為中華民國事實上已經獨立。他們對什麼主張都說不，不願意統一又不願意獨立，唯一要的，就是他們的政敵蔡英文所提出的「維持現狀」。

可以這麼說，當今的絕大多數的國民黨人，仍持抗台獨、也就是反對建立「台灣共和國」或「台灣國」的訴求；但是，對於中華民國「偏安」於台澎金馬的「華獨」，則少有排斥。因為，對國民黨來說，兩岸統一對其沒有任何好處，兩岸的「不統一」，才能讓國民黨的存在價值極大化。

亦即，國民黨還是「反台獨」，但對於「華獨」，國民黨則沒有特別的批評。這就呈現出國民黨對於「台獨」的立場確實做了調整：當台灣形勢太趨近獨，國民黨人就會用《中華民國憲法》和《兩岸條例》提醒大家應遵守「一中」；一旦大陸想拉近距離，他們也會適時閃避，例如高喊反對「一國兩制」。

中共如何定義台獨

那麼，北京又是如何定義「台獨」呢？事實上，中共開始注意到「台獨」可能影響或破壞「一中」，約莫始於1970年代，特別是1971年中華民國喪失在聯合國的代表權後，曾經歷一波斷交潮，彼時中國大陸與這些國家的建交公報中，幾乎都要求將「一中三段論」列入：「世界上只有一個中國；中國的唯一合法政府是中華人民共和國政府；台灣是中國的領土。」

在1993年《台灣問題與中國的統一》白皮書中，中共將「謀求同一些與中國建交的國家發展官方關係的『務實外交』」的李登輝定義成在推行「雙重承認」，製造所謂的「兩個中國」、「一中一台」，北京表達堅決反對，認為這些舉措就是要製造兩岸互不隸屬、台灣實質獨立的印象。

而在2000年發佈的《一個中國的原則與台灣問題》白皮書內，中共對於「台獨」則給出更明確的定義。包括「兩個政府」、「兩個對等政治實體」、「台灣已經是個主權獨立的國家」、「現階段『中華民國在台灣』與『中華人民共和國在大陸』」，台灣是一個「獨立的政治實體」等主張，北京都認為是「非法」。因此從中可發現，不論李登輝或民進黨，甚至是國民黨的部分主張，對中共來說，都是「分裂國家」，也都可被歸類為「台獨」。

Reuters 分享 facebook 2005年時，為了反制陳水扁所提的「一邊一國」論，北京通過了《反分裂國家法》，其中第八條規定在三種情況下中共得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」，分別是：台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；以及和平統一的可能性完全喪失。一旦出現以上任一狀況，北京「得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

有趣的是，目前被北京當局與藍營奉為兩岸交流定海神針的「九二共識」，最初也曾被中共否定，原因就在於論述中隱含了「中華民國」與「中華人民共和國」互不隸屬的「現狀」，在當時的中南海受到質疑。

而後，「九二共識」卻成為兩岸互動的重要依據，這代表了中共體認到交流與互動更為重要，因此雖不喜歡「一中各表」，但也願意暫時擱置爭議，不去公開反對，反正在留有「一中」底下的國共間各說各話，也屬某種程度的「共識」。這種無法「接受」，但是又能「忍受」的情況，頗有點類似2016年總統大選前，中共對蔡英文「維持現狀」的曖昧。只是，蔡的「維持現狀」僅僅維持了幾個月就破功。

這幾項文件涵蓋的時間，歷經了將近50年的光陰，但中共對於何謂台獨的意義，大致上變化不大，有的差異主要是在政策層面，但也顯示出中共在不同時期與不同環境背景下，對台獨、甚至兩岸政策，會適時做出調整，具備彈性。

然而，當蔡英文政府上台後，中共對九二共識乃至於台獨的定義，則更為緊縮，甚至新華社還將「一中各表」列為「禁用詞」。可以說，過去「九二共識」是彼此求同存異的結晶；但如今，「九二共識」在中共佔有兩岸關係的主導權背景下，已被解釋為「共謀統一的九二共識」，這對台灣而言，可操作的空間將更為狹窄。

即便蔡英文與民進黨政府仍高喊著《中華民國憲法》與《兩岸條例》等蘊含一中意味的文件，但這對北京來說遠遠不夠，北京要的是實際的作為，而不是像民進黨所做的「邊講中華民國邊去中」、「一手拿中華民國憲法，另一手則進行修法台獨」，這對中共來說是無法忍受的。簡言之，北京現在認為，在台灣依據《中華民國憲法》成立的政府，卻又想方設法區隔兩岸、不追求兩岸統一，這就是「台獨」！

理解「中共視角」的重要性

綠營或某些台獨基本教義派常說，等到中華民國的邦交國都被吃掉後，就是「台獨」完成的時間點，不過，這種講法呈現的其實是十足的「阿Q」心態。

其實，自今年年初習近平提出「習五點」，高舉「一國兩制的台灣方案」以來，代表著中共或習近平不願意兩岸之間的問題「一代一代拖下去」。對大陸來說，2021年是中共建黨100年，2049年則是中華人民共和國建國100週年，兩個百年即將先後到來，對於習近平這樣一個亟欲刻劃自身歷史地位的領導人來說，台灣問題必須儘快處理完成。

越來越多的企業主與藝人表態支持「一中」、只要講台灣「不講中國」就是台獨，台灣在兩岸或國際上的空間都被日益壓縮，這肇因於兩岸實力的快速扭轉，也象徵著國際關係不再是美國獨霸。中共怎麼看台灣、怎麼定義台獨，在這個情況下，就顯得格外重要，畢竟，台灣越來越像顆被強權把玩在手的棋子，若不自量力，則很有可能惹禍上身。