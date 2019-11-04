「懷念胡錦濤」現象解讀

【文/王雅 張鈞凱】

中共建政70週年的國慶大閱兵已經過去一個月，當時白髮蒼蒼的胡錦濤現身在天安門城樓上，與他主政期間點燃北京奧運聖火、推出《反分裂國家法》給人留下的印象大為不同，讓許多觀看直播的台灣民眾感到驚訝。

而在對岸網路上，出現了一股「懷念胡錦濤」的風潮，頌揚胡錦濤主政期間低調務實、韜光養晦：2002年至2012年是大陸發展最快10年，胡錦濤主政時期取消農業稅、免除義務教育學雜費、實施全民醫保、抗擊SARS、舉辦奧運等。為什麼會出現這種「懷念胡錦濤」的輿論現象，這是大陸部分民意的一種發洩方式或象徵嗎？或可作為台灣理解當前大陸社會脈動的一個觀察點。

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「黃金十年」被重提

在這次的中共國慶閱兵上，代表「毛鄧江胡習」五代中共領導人的方陣在閱兵儀式中出現，現場大螢幕播出每代領導人當政時期的畫面，這種畫面與當天在天安門城樓上已經滿頭白髮的胡錦濤形成了對比，讓很多大陸民眾直接產生了「物是人非」的懷念感與穿越感。

10月4日，大陸互聯網開始流傳一篇《2002-2012：中國發展的黃金十年》，列舉了不少數據以頌揚胡主政時期的政績。例如2002年時，大陸的GDP總量只有1.47兆美元，大概是當時美國的13%；2012年時，大陸的GDP達到8.56兆美元，已經是當時美國的53%。外貿方面，在2002年到2012年這十年裏，大陸的進口總額從2,952億美元增至2012年的18,178億美元，出口總額從3,256億美元增至20,489億美元。外匯存底則從2002年的2,864億美元大幅增至2012年的33,116億美元。2002年到2012年，大陸經歷了史上最快速的都市化，都市化比率從39.09%成長至52.57%，城鎮人口在歷史上首次超過了農村人口。文章還稱，在胡主政期間不僅中美關係進入最和諧的十年，還是港澳台與大陸最有凝聚力的時期。

隨著這篇文章的流傳，大陸社交媒體新浪微博上，有許多微博帳號開始發佈一些胡錦濤在位時期考察、講話影片。而內容傳遞的訊息則是——「胡錦濤是一個親民的中共領導者」。

從不折騰到「前任最好」

為什麼這股情緒會在大陸輿論界瀰漫？觀察人士給出了一致意見——胡錦濤「不折騰」的十年，是大陸發展的黃金十年，這讓正飽受經濟趨緩壓力的大陸民眾感到懷念。這是第一個原因。

「不折騰」的說法源自2008年的改革開放30週年大會，當時剛剛經歷汶川大地震和北京奧運會「大悲大喜」的大陸，正邁入一個「變化」的時代。胡錦濤當時連續用了三個「不」來描述他的執政綱領：「只要我們不動搖、不懈怠、不折騰，堅定不移地推進改革開放，堅定不移地走中國特色社會主義道路，就一定能夠勝利實現這一宏偉藍圖和奮鬥目標。」

這種「不折騰」的精神和當下大陸社會的嚴厲管制，政治領域強調「鬥爭」，以及幾輪有特定標的大規模政治行動形成鮮明對比。尤其是經濟結構轉型和中美貿易戰帶來的經濟成長下滑，讓這種「對比」的情緒又蔓延到了普通百姓群眾。情緒在政治傳播中很重要，所以，「懷念胡錦濤」的背後，實際是大陸民眾「懷念不折騰」。

其次，網路是將「懷念胡錦濤」情緒放大的一種工具。網路令民眾表達意見的門檻降低，可以輕鬆地聚集「志同道合者」。鑒於大陸近十億的網民數量，即使只是千分之一，也是百萬人的量級。所以有些情緒只是被網路放大的後果，並不能完全等同於「民意」。

第三點就是「前任最好」的心態。任何一個社會發展階段，政績與問題都是並生的。胡錦濤執政時期有沒有問題？腐敗叢生、九龍治水、貧富差距拉大，如果回到那個時候，民眾的不滿情緒與今天相比，或許不遑多讓。但那個時代已經過去，曾經的不滿和抱怨情緒，也會被「忘記」，留下的就是「不折騰」、「經濟快速發展」的美好記憶。

「一代人有一代人的長征路」

「懷念胡錦濤」並非個例，近年大陸輿論還有一種「膜蛤」聲音，就是對於胡錦濤的前任江澤民執政時代的誇獎。「膜」字取「膜拜」之意，而「蛤」則源於江澤民常戴著一副蛤蟆鏡，並認為江澤民貌似蛤蟆。「膜蛤」曾經是一種嘲諷，但近兩年這種聲音正從負面演變為正面，成為一種對於江澤民的讚揚。

無論「懷念胡錦濤」，還是「膜蛤」，絕大多數人不僅是「懷念」，還隱藏著一種「藉古諷今」的投射。因為2012年後，中共在輿論管制上的強化，意識形態領域強調鬥爭以及經濟成長的下滑，使得輿論失去了討論批評當屆領導人施政的空間。「十一」遊行中，官方推出了鄧、江以及胡溫時代的方陣，讓某些人有了藉古喻今的機會。

不過，也要問一句，在今天大陸所處發展階段和世界變局的局勢下，江或胡如果在任，會做得更好嗎？

答案是未必。一方面，無論是江澤民還是胡錦濤，其性格和所處時期都決定了他們對於當時吏治上腐敗的無能為力。他們都在其任期內很好地完成了歷史交付的使命——繼續改革，但是他們也無法超越自身的歷史局限性。

另一方面，社會發展階段有其軌跡，任何一項改革與變局，因為觀察者的立場不同，都會有正反兩面的解讀。如上世紀八九十年代，大陸從計劃經濟走向市場經濟過程中，進行了諸如雙軌制（向市場經濟體制的價格過渡模式）、價格闖關（物價改革）、國企改革等過渡性嘗試，且具有一定的爭議性：雙軌制和價格闖關在顯著刺激增產的同時，也造成分配的混亂。國企改革則在促進優勝劣汰、提高效率的同時，也造成了大量工人失業而缺乏相應的配套。

對今天的大陸民眾而言，談起鄧江胡時代的發展，如同在談論一個盛大的節日，似乎是水到渠成、再自然不過的事情。但是對親身參與那個時代的人而言，改革是滲著血跡和失敗的經歷，萬中求一方得成功的艱辛。因為曾經有咒罵，所以今天有懷念。未來大陸社會發展，依然會遵循類似軌跡。

同樣，今天這屆中共領導層的執政，固然存在一些需要注意的問題，但是一般認為，前進的整體方向並沒有錯，在某些方面甚至更為穩健，中美貿易戰也是欲加之罪，是中國崛起的大勢所決定；經濟結構轉型、粗放的高速成長難以持續，這些都不會因為誰執政而改變。也就是習近平所說的，「一代人有一代人的長征路（挑戰）」。

穿過歷史的大門，中共建政70年，毛鄧江胡習是一脈傳承的，習近平曾說，不能用前後兩個三十年相互否定。對某些大陸輿論來說，也沒必要用江胡否定現在，或用現在否定江胡。台灣也是一樣，此前曾有一股懷念蔣經國的風潮。其實兩岸民眾的想法，莫過於希望執政者能多傾聽民意，照顧到社會的情緒反應，用更寬容的心態來面對批評的聲音。