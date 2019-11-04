親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

拒絕墮胎的醫生殺人事件？義大利的醫德爭議

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49多維TW

【文/王雅 張鈞凱】

中共建政70週年的國慶大閱兵已經過去一個月，當時白髮蒼蒼的胡錦濤現身在天安門城樓上，與他主政期間點燃北京奧運聖火、推出《反分裂國家法》給人留下的印象大為不同，讓許多觀看直播的台灣民眾感到驚訝。

而在對岸網路上，出現了一股「懷念胡錦濤」的風潮，頌揚胡錦濤主政期間低調務實、韜光養晦：2002年至2012年是大陸發展最快10年，胡錦濤主政時期取消農業稅、免除義務教育學雜費、實施全民醫保、抗擊SARS、舉辦奧運等。為什麼會出現這種「懷念胡錦濤」的輿論現象，這是大陸部分民意的一種發洩方式或象徵嗎？或可作為台灣理解當前大陸社會脈動的一個觀察點。

新華社
新華社
分享

「黃金十年」被重提

在這次的中共國慶閱兵上，代表「毛鄧江胡習」五代中共領導人的方陣在閱兵儀式中出現，現場大螢幕播出每代領導人當政時期的畫面，這種畫面與當天在天安門城樓上已經滿頭白髮的胡錦濤形成了對比，讓很多大陸民眾直接產生了「物是人非」的懷念感與穿越感。

10月4日，大陸互聯網開始流傳一篇《2002-2012：中國發展的黃金十年》，列舉了不少數據以頌揚胡主政時期的政績。例如2002年時，大陸的GDP總量只有1.47兆美元，大概是當時美國的13%；2012年時，大陸的GDP達到8.56兆美元，已經是當時美國的53%。外貿方面，在2002年到2012年這十年裏，大陸的進口總額從2,952億美元增至2012年的18,178億美元，出口總額從3,256億美元增至20,489億美元。外匯存底則從2002年的2,864億美元大幅增至2012年的33,116億美元。2002年到2012年，大陸經歷了史上最快速的都市化，都市化比率從39.09%成長至52.57%，城鎮人口在歷史上首次超過了農村人口。文章還稱，在胡主政期間不僅中美關係進入最和諧的十年，還是港澳台與大陸最有凝聚力的時期。

隨著這篇文章的流傳，大陸社交媒體新浪微博上，有許多微博帳號開始發佈一些胡錦濤在位時期考察、講話影片。而內容傳遞的訊息則是——「胡錦濤是一個親民的中共領導者」。

從不折騰到「前任最好」

為什麼這股情緒會在大陸輿論界瀰漫？觀察人士給出了一致意見——胡錦濤「不折騰」的十年，是大陸發展的黃金十年，這讓正飽受經濟趨緩壓力的大陸民眾感到懷念。這是第一個原因。

「不折騰」的說法源自2008年的改革開放30週年大會，當時剛剛經歷汶川大地震和北京奧運會「大悲大喜」的大陸，正邁入一個「變化」的時代。胡錦濤當時連續用了三個「不」來描述他的執政綱領：「只要我們不動搖、不懈怠、不折騰，堅定不移地推進改革開放，堅定不移地走中國特色社會主義道路，就一定能夠勝利實現這一宏偉藍圖和奮鬥目標。」

這種「不折騰」的精神和當下大陸社會的嚴厲管制，政治領域強調「鬥爭」，以及幾輪有特定標的大規模政治行動形成鮮明對比。尤其是經濟結構轉型和中美貿易戰帶來的經濟成長下滑，讓這種「對比」的情緒又蔓延到了普通百姓群眾。情緒在政治傳播中很重要，所以，「懷念胡錦濤」的背後，實際是大陸民眾「懷念不折騰」。

其次，網路是將「懷念胡錦濤」情緒放大的一種工具。網路令民眾表達意見的門檻降低，可以輕鬆地聚集「志同道合者」。鑒於大陸近十億的網民數量，即使只是千分之一，也是百萬人的量級。所以有些情緒只是被網路放大的後果，並不能完全等同於「民意」。

第三點就是「前任最好」的心態。任何一個社會發展階段，政績與問題都是並生的。胡錦濤執政時期有沒有問題？腐敗叢生、九龍治水、貧富差距拉大，如果回到那個時候，民眾的不滿情緒與今天相比，或許不遑多讓。但那個時代已經過去，曾經的不滿和抱怨情緒，也會被「忘記」，留下的就是「不折騰」、「經濟快速發展」的美好記憶。

「一代人有一代人的長征路」

「懷念胡錦濤」並非個例，近年大陸輿論還有一種「膜蛤」聲音，就是對於胡錦濤的前任江澤民執政時代的誇獎。「膜」字取「膜拜」之意，而「蛤」則源於江澤民常戴著一副蛤蟆鏡，並認為江澤民貌似蛤蟆。「膜蛤」曾經是一種嘲諷，但近兩年這種聲音正從負面演變為正面，成為一種對於江澤民的讚揚。

無論「懷念胡錦濤」，還是「膜蛤」，絕大多數人不僅是「懷念」，還隱藏著一種「藉古諷今」的投射。因為2012年後，中共在輿論管制上的強化，意識形態領域強調鬥爭以及經濟成長的下滑，使得輿論失去了討論批評當屆領導人施政的空間。「十一」遊行中，官方推出了鄧、江以及胡溫時代的方陣，讓某些人有了藉古喻今的機會。

不過，也要問一句，在今天大陸所處發展階段和世界變局的局勢下，江或胡如果在任，會做得更好嗎？

答案是未必。一方面，無論是江澤民還是胡錦濤，其性格和所處時期都決定了他們對於當時吏治上腐敗的無能為力。他們都在其任期內很好地完成了歷史交付的使命——繼續改革，但是他們也無法超越自身的歷史局限性。

另一方面，社會發展階段有其軌跡，任何一項改革與變局，因為觀察者的立場不同，都會有正反兩面的解讀。如上世紀八九十年代，大陸從計劃經濟走向市場經濟過程中，進行了諸如雙軌制（向市場經濟體制的價格過渡模式）、價格闖關（物價改革）、國企改革等過渡性嘗試，且具有一定的爭議性：雙軌制和價格闖關在顯著刺激增產的同時，也造成分配的混亂。國企改革則在促進優勝劣汰、提高效率的同時，也造成了大量工人失業而缺乏相應的配套。

對今天的大陸民眾而言，談起鄧江胡時代的發展，如同在談論一個盛大的節日，似乎是水到渠成、再自然不過的事情。但是對親身參與那個時代的人而言，改革是滲著血跡和失敗的經歷，萬中求一方得成功的艱辛。因為曾經有咒罵，所以今天有懷念。未來大陸社會發展，依然會遵循類似軌跡。

同樣，今天這屆中共領導層的執政，固然存在一些需要注意的問題，但是一般認為，前進的整體方向並沒有錯，在某些方面甚至更為穩健，中美貿易戰也是欲加之罪，是中國崛起的大勢所決定；經濟結構轉型、粗放的高速成長難以持續，這些都不會因為誰執政而改變。也就是習近平所說的，「一代人有一代人的長征路（挑戰）」。

穿過歷史的大門，中共建政70年，毛鄧江胡習是一脈傳承的，習近平曾說，不能用前後兩個三十年相互否定。對某些大陸輿論來說，也沒必要用江胡否定現在，或用現在否定江胡。台灣也是一樣，此前曾有一股懷念蔣經國的風潮。其實兩岸民眾的想法，莫過於希望執政者能多傾聽民意，照顧到社會的情緒反應，用更寬容的心態來面對批評的聲音。

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

相關新聞

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

遊說美國：台灣能成華府心裏最軟那塊？

2019-11-04 08:48

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

2020年的「中華民國保衛戰」

2019-10-07 09:26

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:26

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

組黨一定有風險 柯文哲只能戮力一搏

2019-08-29 13:00

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

甘醇茶香的背後 清代台灣烏龍茶二三事

2019-08-05 09:03

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-04 16:59

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38
看更多

熱門文章

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 15:49

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

擔任新主管 卻接下爛攤子？ ──請教瑪德蓮

2019-10-29 13:27

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

蘋果加碼台灣 併購、擴廠雙管齊下

2019-10-31 11:42

如何說服我的朋友們「古典音樂很酷」

2019-10-29 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top