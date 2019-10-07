大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

中央社 分享 facebook 【文/趙春山】

大選年的兩岸關係，受到三項「個別政策」及兩組「雙邊關係」變動的影響。三項個別政策，指的是美國的兩岸政策、中共的對台政策，以及台灣的大陸政策；兩組雙邊關係指的是台美關係和中美關係。

美國的兩岸政策

美國是影響兩岸關係最重要的外部因素。1979年1月1日，美國根據「三公報一法」與中共建交，但與台灣維持密切的實質關係。此後，美國即採「分而不獨，和而不統」的政策處理兩岸關係問題。所謂「分而不獨」，即承認兩岸分治的現實，但不支持法理台獨；「和而不統」則是美國期待兩岸和平，但不希望見到兩岸統一。涉及兩岸政治定位的爭議，美國的態度是維持戰略模糊的立場。

川普（Donald Trump）上台後，美國的兩岸政策出現微妙的變化。川普強調「美國優先」，把崛起的中國大陸視為戰略競爭對手。這不是美國對中共首次做出的戰略定位，但雙方的分歧，則從利益衝突擴大到觸及結構性的矛盾。因此，中美對抗會成為一場長期的鬥爭，美國則把台灣視為圍堵中方的一張牌。

對於即將到來的2020台灣總統選舉，美國表面上保持中立，但外界對於美方支持蔡英文連任的立場，則是心知肚明。例如，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）在2018年底台灣「九合一」地方選舉前，即影射中共利用假新聞影響選舉。

為了抬高蔡英文總統的選戰聲勢，美國大力強化與台灣關係。根據美國國防部於2019年6日1日發佈的《印太戰略報告》，台灣、新加坡、紐西蘭和蒙古，並列為美國「可靠、有能力及天然的夥伴」。報告認為，「這四個國家都為美國在世界各地的使命做出貢獻，且積極採取措施，維護自由開放的國際秩序」。因此，「美國將尋求與台灣建立強而有力的夥伴關係，並將忠實履行《台灣關係法》」。

川普對蔡政府的支持不是說說而已，包括7月已批准售台的108輛MIA2T戰車，加上8月同意售台的66架F-16V新型戰機案，短短不到兩個月，售台精密武器案分別以個案方式接連通過，此舉被認為是前所未見。值得注意的是，美國無視中共對軍售台灣的強烈抗議，於8月23日派遣海軍兩棲船塢運輸艦「綠灣」號（USS Green Bay），由南向北通過台灣海峽，返回位於日本九州島的母港佐世保。這是美國軍艦今年以來第七度通過台灣海峽。

2001年4月1日的南海撞機事件，曾導致中美關係的緊張。如今處於敏感的台灣大選時刻，美國頻頻在台海秀肌肉，確有擦槍走火的危險。早在2018年12月8日，在中共黨媒《環球時報》舉辦的年會中，原南京軍區副司令員王洪光就表示，未來這一年的情勢是「南海暗流湧動，台海火山即將爆發」；他認為，美國最好的「抓手」（施力點）就是蔡英文，現在蔡完全配合美國，所以無論從主觀形式還是客觀形勢來看，台海問題都是要關注的重點，很容易發生衝突，差別只在規模大小而已。

但在川普眼中，中美貿易戰的重要性應是高於台灣問題，這和他爭取連任有關。因此，川普不會為影響台灣大選，挑戰中共眼中的「核心利益」。美國在台海展現軍力，帶有「預防性防衛」（preventive defense）的意涵，目的不是為了製造事端，而是避免1996年台灣總統選前的台海軍事危機重演。

中共對台政策與中美關係

2019年至2022年中共召開「二十大」之前，是習近平聲稱的「歷史交匯時期」，中共當然關切台灣在明年總統大選之前的政情變化。2018年的「九合一」選舉結果，非美國所預期，美國和民進黨都指控北京介入，卻提不出有力的證據；但國民黨獲得壓倒性勝利，應是北京對台決策當局所樂見。

大陸國台辦發言人馬曉光在那次選後即聲稱，選舉結果「反映廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展『紅利』，希望改善經濟民生的強烈願望」。言下之意，習近平在中共「十九大」後提出的惠台措施已收到效果。

此外，馬曉光也針對台灣政治板塊藍大於綠的移動，強調中共「將繼續堅持九二共識、反台獨，也會在對兩岸關係、城市交流性質有『正確認知』的基礎上，歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作」。國台辦的說法意有所指，因為只有藍營執政的縣市，對中共關注的「九二共識」問題不存障礙，才有機會與對岸建立「人進來，貨出去，發大財」的管道。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）6月19日指出，美方預期中共將透過社群媒體、入侵網路等手段，試圖干預台灣即將舉行的總統、立委選舉，聲稱美方將考慮台灣因應此問題所需能力，直接提供協助。

個人認為，中共和美國一樣，都關心台灣的總統大選，也都試圖運用手中的籌碼，讓結果能符合本身的期待。但美國的介入會被中共視為「干預內政」，付出的代價是中美關係；中共的介入則有可能重演1996年和2000年的台灣總統大選，成為選舉的「票房毒藥」。

習近平曾說，會「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」，但客觀形勢的變化，非主觀意志所能轉移。除了川普的言行難以預測外，台灣選情的瞬息萬變，也非中共所能有效掌控。

例如，「九合一」選後，國、民兩黨的聲勢消長，就出現了預期不到的變化。國民黨的參選人韓國瑜，因支持他的特定媒體而受池魚之殃，竟遭黨內同志抹紅。國民黨已面臨內部的整合問題，連對九二共識都有不同的意見；相形之下，蔡英文以逸待勞，民意支持度已從2018年底地方選舉的挫敗谷底翻身。

另一方面，香港反修例抗議行動越演越烈，其對台灣大選產生的外溢效應，讓中共陷於進退維谷的困境。當事件到了不可收拾時，不排除北京有採取武力鎮壓的可能。如不出此下策，中共則會被視為「紙老虎」；但動武的結果又會證明，一國兩制的失敗竟落到如此下場。兩種情況都給了台灣「反中抗中」者見縫插針的機會。

香港特首林鄭月娥已於9月4日宣佈正式撤回《逃犯條例修訂草案》。港府或認為這是一項重大讓步，反對人士卻認為來得太遲於事無補。如果這是北京的緩兵之計，香港問題還是沒有解決。

台灣對陸政策與台美關係

雖然進入第一任期的最後一年，蔡英文並沒有變成「跛鴨」，她的一言一行仍是動見觀瞻。

2016年5月20日，蔡英文在就職演說提及新政府的大陸政策時表示，她會在既有的政治基礎上持續推動兩岸關係和平穩定發展。所謂政治基礎，蔡強調包含四項關鍵元素：第一，1992年兩岸「兩會」會談的歷史事實與求同存異的共同認知；第二，中華民國現行憲政體制；第三，兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；第四，台灣民主原則及普遍民意。蔡總統並在同年10月的國慶演說中，提出包括承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗的老路等「新四不」。

蔡英文認為她的講話是向對岸釋出善意，得到的回應卻是一句「未完成的答卷」。因雙方缺乏溝通管道，兩岸出現了錯估和誤判的「敵意螺旋」。

2019年元旦，蔡英文在新年談話中，提出大陸政策的「四個必須」，即呼籲中共必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重2,300萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異，也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。從「新四不」到「四個必須」，意味著蔡的大陸政策已開始反守為攻。

在守勢方面，蔡把民進黨在「九合一」地方選舉的挫敗歸咎於「外力介入」。她必須避免國民黨藉對岸之助，以「地方包圍中央」之勢，在2020年總統選戰中乘勝追擊。此外，蔡也為兩岸交流建立了下列三道防護網：一是民生安全防護網，二是資訊安全的防護網，三是強化兩岸互動中的民主防護網。

立法院於2019年5月7日迅速三讀通過《國家機密保護法》，以及下會期即將展開的「中共代理人」修法工作，目的就是製造「寒蟬效應」，同時防止國民黨取得兩岸交流的主導權。

在攻勢方面，蔡政府的國安團隊事前應已掌握到習近平在《告台灣同胞書》40週年講話所要釋出的訊息。習在講話中倡議「探索『兩制』台灣方案」和「民主協商」，讓民進黨找到借題發揮的機會。蔡英文利用台灣民眾反對「一國兩制」以及對「統一」的疑懼，把這兩個概念和「九二共識」巧妙結合起來。有人形容蔡英文撿到了槍，她喊出「護民主，守主權」的口號，不僅讓她在黨內初選擊敗了賴清德，並在大選前就取得大陸政策議題的發言權。

對蔡英文而言，香港的「反修例」抗議，無異是一件「天上掉下來的禮物」。蔡把香港事件當作一國兩制的負面教材，強化她「護民主，守主權」要求的正當性。如果香港問題一直懸而未決，民進黨不但撿到槍，還外加一堆「取之不盡、用之不竭」的彈藥。

2019年8月28日，蔡英文以錄影方式在「美國退伍軍團協會」（American Legion）年度全國大會發表談話稱：「我們絕不會刻意挑釁中共，不會尋求和中共發生衝突，但請中共尊重我們的民主制度。」看來兩岸關係呈現「鬥而不破」的狀態，應是符合蔡英文的選舉利益。「鬥」有助於凝聚黨內的基本盤，「不破」則是避免中間選民的大量流失。所謂過猶不及，這需要高度的政治技巧來操作。

對於港人追求自由民主的要求，蔡強調「支持但不會介入」的立場；對川普政府此時的友台措施，蔡則是被動表示配合，以避免被戴上「挾洋自重」的帽子。雖然台美關係因中美對抗而水漲船高，「反中友台」也成為當前美國國內的民意主流，但川普行事作風一向難以預測，蔡英文應存警惕，必須考慮「親美抗中」所付出的代價。勝選雖是蔡的優先課題，但也須為選後的大陸政策保留行動空間。

雖然涉及台灣總統選舉的所有「利益攸關者」，檯面下動作頻頻，但大選年的兩岸關係，仍會持續呈現「兩個固定對手間的不穩定共存」狀態。若有重大改變，將會在2020年1月選舉之後。

（本文作者係亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）