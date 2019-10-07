親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

NBA「挺香港」風波：中國暴怒，舉國制裁休士頓火箭隊

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　

2020年的「中華民國保衛戰」

2019-10-07 09:26多維TW

Getty Images
Getty Images
分享
【文/陳舜協 陳鄭為】

毫無疑問，「中華民國保衛戰」已成為2020年總統大選主軸，蔡英文與代表國民黨參選的高雄市長韓國瑜不約而同公開宣示要「捍衛中華民國（台灣）」，專屬泛藍陣營的競選口號，這一次成為藍、綠「共同資產」，映射的是台灣人民不分藍綠的「被統一」焦慮及在選舉操弄下憂慮失去民主、自由的恐懼，在兩大黨的選舉操作下，「亡國感」瀰漫整場大選，中華民國的生存好似已經岌岌可危。

「捍衛ROC」又成選戰進行式

「中華民國保衛戰」在台灣選舉場域是個「老哏」，趙少康代表新黨競選1994年台北市長時喊出來後，曾經一度是泛藍陣營在選舉時動員群眾的響亮口號，在2004年陳水扁爭取第二個總統任期時，「消滅vs.保衛中華民國」更成為「連宋配」的選戰主軸之一。

儘管當年「三一九槍擊案」成為左右選舉結果的一大外力，陳水扁最終還是以極小差距勝選，但「連宋配」口號喊得響亮，選票卻催不出來的現實，讓「中華民國保衛戰」口號產生的動員及催票效果受到質疑，於是這個口號之後便鮮少再被藍營政治人物提起。直到現下的韓國瑜，為了匯聚藍營傳統支持者而再次喊出「2020年是中華民國的生死保衛戰」，另在號稱35萬人集會的新北市造勢集會中高喊的「捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主、莫忘世上苦人多」四大理念中，韓國瑜也將「捍衛中華民國」列為首要，成為「下架蔡英文」的反詰。

與以往歷次選舉不同的是，「捍衛中華民國（台灣）」口號已然不再是泛藍陣營專利，自習近平在年初以「習五點」宣示啟動兩岸統一進程後，蔡英文就多次公開表示「捍衛中華民國主權是現在進行式」、「國家主權，一寸不讓」表達自己的決心。同時間，應和著香港「反修例」運動方興未艾，「今日香港，明日台灣」、「保衛台灣民主自由」等不一而足的宣傳口號，皆成為蔡英文「捍衛主權」的民間版本。

民進黨精神分裂

其實，說起民進黨主打「主權牌」，這一點都不稀奇，但蔡英文在大選年的此刻，振呼「捍衛中華民國（台灣）」，卻格外凸顯了「民進黨之於中華民國」，以及「兩黨對於中華民國本質認識」的雙重分裂性。

首先是台灣民眾不會感到太陌生的一類新聞捕捉：民進黨政治人物在國慶與元旦等活動場合上，「吾黨所宗」、開口唱國歌了嗎？

當唱不唱國歌這看似無聊的政治花邊，竟也能成為各家媒體捕捉新聞的例行公事，或反過來說，民進黨政治人物寧可被媒體每年拿來大做文章，依然抗拒開口唱國歌。「唱國歌真有那麼難」，直白地反射出民進黨人對於中華民國的心結有多麼地深。

類似的矛盾當然不只一樁，諸如2010年蔡英文時任民進黨主席，亦曾公開表明「中華民國是一個流亡政府」，此前更有陳水扁任內那句經典的「中華民國是啥咪碗糕（閩南語不知何物之意）？」這些話語都充分表現民進黨對中華民國「心理排斥」之劇。如今，蔡英文卻矢言要捍衛她口中曾經的那個流亡政府？這不可謂是民進黨人罹患「中華民國症候」的再一次精神分裂。

其次，就當民進黨人真的精神分裂好了，當中華民國突然集藍綠寵愛，成為兩大政黨都欲捍衛的標的，這無疑促成了「一個中華民國，各自保衛」的奇特概念。

對於民進黨而言，「對抗北京」是因應這次選舉最佳的競選策略，不論是以「九二共識等於一國兩制」對抗「習五點」，以「今日香港，明日台灣」強化台灣人民的「被統一」恐懼，將國民黨打成「中共同路人」、強調與美國及「理念相近國家」同站民主陣營對抗北京威權體制擴張等等，上述所有說帖，皆是以最大化台灣人民的「亡國感」為終極目標，企圖用催生焦慮的方式，激化成為一張張綠色選票。

只不過，「蔡英文之心」，路人皆知，民進黨政府這類以恐懼二分兩岸，端出中華民國吃國民黨豆腐的動作，「捍衛主權」的標的，雖披著名為「中華民國台灣」的外衣，實則是借殼掩護其所期待的「台灣」——這個民進黨人心中真實歸屬的新國家。

以此而言，對國民黨與「中華民國派」來說，中華民國成為一個掩護蔡英文勝選的殼，這又情何以堪。不論是以前直接喊出「正名制憲」的民進黨，或是現在高呼「保衛中華民國」的民進黨，在以泛藍為主體的「中華民國派」看來，皆等同「中華民國」被消失。泛藍被激起的「亡國感」也於焉降生。

更戲謔一點看，相對於中國大陸於國際恪守一個中國原則、否定「一中一台」與「兩個中國」的同時，台灣內部卻因大選將屆、中國大陸「介選」等因素，在藍綠共打「亡國感」背景下，反倒在台灣內部衍生出了「兩個中國」的對抗。

須直面中國大陸

回到大選觀察，中華民國在睽違不知道多少年之後，終於再次被端上總統大選檯面，又一次「回歸」成為大選的一個亮點，但對於中華民國來說，此際卻被藍綠把玩滿溢的「亡國感」，而顯得有些沮喪。

與其說藍綠兩黨訴諸「亡國」，更切合實際一點的，該是兩大黨都力求「轉守為攻」，向著支持者們吹捧自己才是能夠「救國」的那一方，至於是哪一個中華民國，則是各自表述。

只不過，不論是國民黨訴求「下架蔡英文」來團結「救國」，還是民進黨訴求「萬般皆亡」，反身強調自己才能保住中華民國台灣的底，兩者其實殊途同歸。這正如遠水近火，藍綠應急眼下的選局確實好用，但如何因應來自習近平及中國大陸內部「我把你當同胞，你把我當錢包」的民意反彈，才是根本的重大課題。具體言之，台灣不管藍綠執政，都曾呼籲對岸正視中華民國存在的事實，卻忽視中國大陸強勢的存在事實。反過來看，這才更是不論哪個中華民國都需要回應的存續問題。

兩岸分裂分治是內戰遺留下的歷史問題，主打「對抗北京」的蔡英文及民進黨也就罷了，「不反對統一」的韓國瑜與國民黨喊了「中華民國保衛戰」那麼多年，早年還曾提出「三民主義統一中國」、《國家統一綱領》及「一個中國，各自表述」的「九二共識」，面對習近平年初為「九二共識」添加「共謀統一」新內涵，至今歷時9個多月，仍應對無方，就算不要「一國兩制」，也應該提出中華民國版的「兩岸方案」，拱手讓出本應是藍營優勢的「兩岸論述」，甚至淪落至只能拿香跟拜，更見其苟且。

蔡英文曾經酸味十足地回應韓國瑜，指韓國瑜的「捍衛中華民國」只有「嘴巴說說而已」，這句話其實沒有太多錯誤，只是，同樣也適用蔡英文自己。

對中共來說，十九大已定下「2049年兩岸統一」終點線，不會因台灣2020年總統大選的結果而稍有停歇或改變。藍、綠雖然在2020年選舉時都說要「捍衛中華民國」，但在「兩岸統一」的巨大壓力下，無論是「對抗北京」還是「人民有錢」，都無法有效因應北京。藍綠目前策略或能謀得選舉一時勝負，但中華民國的生存，還真是岌岌可危了。

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。
【橘世代全新上線】不管幾歲都要美！微笑 + 自信 + 閱讀 方季惟的美麗心法

相關新聞

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

大選年的兩岸關係：台灣的風險與蔡英文的機遇

2019-10-07 09:23

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:26

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

組黨一定有風險 柯文哲只能戮力一搏

2019-08-29 13:00

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

甘醇茶香的背後 清代台灣烏龍茶二三事

2019-08-05 09:03

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-04 16:59

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

總統選戰「三國殺」 藍綠白各打太極

2019-05-03 09:26

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

戒可樂讓她17天瘦9公斤 還催生這家年營收31億的果汁水公司

2019-10-04 09:50

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

「不打算比現在更努力」 全球爆反升遷浪潮 僅9％員工想晉升！

2019-10-04 10:22

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

格陵蘭島大規模融冰 地球變「水球」倒數計時中

2019-10-04 12:47

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

港人遊行抗議「禁蒙面法」 黎智英：若我們不反抗將失去一切

2019-10-07 10:12

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-02 16:26

營收創高的IC設計潛力股

2019-10-03 10:40

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top