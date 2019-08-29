「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

【文/陳鄭為】

兩岸自1980年代末開放交流以來，「政冷經熱」是長年點評兩岸政經交流狀態的不變描述，所謂的冷與熱，實相較於同樣呈現分裂狀態的朝鮮半島而言，儘管兩韓很早且有階段性高層互訪先例，唯民間交流冷到極致，對比之下是為「政熱經冷」，兩韓與兩岸的政經交往，自1990年代起，從來被做如此比較。

回顧兩岸交流歷程，從李扁時代以降，兩岸民間人員、貨物與經貿往來，即應運中國大陸市場發展而生，兩岸相互依存的程度越來越高，台灣政府縱然曾有想踩剎車之意，如李登輝提「戒急用忍」、陳水扁倡「積極管理，有效開放」，卻也始終扭逆不了兩岸「經熱」必然的現實。攤開兩岸經貿往來的數字，台灣對中國大陸的進出口貿易額，每幾年就翻了倍，增長趨勢絲毫不受台灣政黨輪替或兩岸政治情勢跌宕而有所減緩。

然而，近來「不容台商、台人在陸『吃飯砸鍋』」、「我把你們當同胞，台灣人卻把我們當錢包」的想法開始在大陸浮現，中國大陸官方最新頒佈的陸客赴台自由行禁令所折射的，或有開始示警、質疑再讓台灣「享受」著兩岸經濟往來的紅利，正手吃兩岸經濟的飯，反手卻砸了兩岸政治的鍋，這套路是否還有道理？

兩岸政治深水區 藍綠都拒斥

兩岸關係在馬英九主政期間，一度你儂我儂，雙方甚而在2010 年簽訂「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），但兩岸政治的深水區，就連馬英九在任時都顧左右而言他，態度始終謹慎保守，以至於諸如兩岸建立軍事安全互信機制、洽商簽署和平協議等具有高度政治性的議題，並未在經濟領域等各項協議簽署後進行擴散，是時，不論官方民間，也都未見有任何相關形式與對話的進展。

由此對照藍綠持續輪政下的兩岸政經關係，表現出一套縱使藍綠執政下的兩岸關係冷熱程度有別，但「經熱續熱」，「政冷」卻只能頂多回溫，在台灣藍綠政黨對於政治深水區都高舉「勿入」旗幟的情況下，滿足於兩岸要「經熱、政也熱」的條件實嚴重不足。

另一方面，兩岸關係發展也呈現出社會、經濟交流有餘，進而向政治領域的「擴溢效果」並非絕對的樣態，而民共、甚至國共間就「一個中國」的政治認識，依舊有著不一程度的歧異，於是有相當可能致使雙方關係「溢回」（spill-back）的機會發生，太陽花學運正是最顯著的例子。但兩岸「經熱」的巨輪從來沒有減速的可能，事實上，就算再有如太陽花學運般的反中運動於台灣街頭興起，兩岸經濟高度融合的現狀早是金剛不壞之身，互賴結構已然牢固。

確實，直到了蔡英文主政，在民進黨再度不認九二共識下，不壞的兩岸「經熱」依舊沒有受到過多干擾，還是「馬照跑、舞照跳」，就以今年7月台灣最新單月進出口國家地區的貿易統計為例，中國大陸在進出口的數值表現依舊獨佔最大宗。（見圖1、圖2）再舉台灣在農產品出口的實例，今年5月間傳出自年初1月至5月13日的統計，台灣鳳梨出口4萬多公噸，不只超越2018年生鮮冷藏鳳梨整年的外銷出口量，更創下進出口有記錄以來30年的新高，這看似「好棒棒」的背後，民進黨政府沒有說出口的，是計算出口鳳梨重量與總價值，銷往中國大陸的比重都維持在97%之譜。諸如此類，民進黨政府對內大肆宣傳農貿政績，但不敢說中國大陸正是該品項的最大出口市場，這顯示台灣長期以來意識形態先行的老問題；這樣的政治宣傳自然也看在北京眼裏，那麼中共又會作何感想？

東方IC 分享 facebook 陸以「斷利」脅迫 台灣如何反應

中共對台策略，在過去很長一段時間以來，始終採取「堅定反獨，以融促統」的做法，其中「反獨」是為政治上的必須，融合發展則是與台人交往優先於一切的手段，也因此一直有所謂「軟硬兩手」的解讀。

然而，中國大陸此刻在選前倏忽祭出自由行禁令，甚至有傳言後續可能進一步限縮團客旅台，這些作為與風向，或暗示著北京不願再讓如「一顆鳳梨」的案例持續發生，不願讓對陸政治始終冷淡的台灣，依舊可以像過去那般在政治不予任何回饋下，毫無所謂、毫無影響地享受兩岸「經熱」帶來的好處。而是藉由中共片面對台「斷利」，讓台灣政府與社會認識到，台灣要兩岸「經熱」，就要付出一定程度的政治資費。而這款抽象的政治資費，重點不在於貼近程度，而在於要「有」，光是要「有」的本身，就有別於過去長年從李、扁、馬到此前的蔡英文政府，台灣不管在政治上是否與北京取得共識，兩岸民間經貿往來都能恣意隨市場發展的形式。

不言自明的，對於過去馬英九都刻意想要迴避、以拖待變的政治深水區，北京現下已然有更多的自信與工具手段對台進行試煉，除了可以「經熱更熱」為誘之外，也可反向以「經熱降溫」為脅迫，促使台灣回應誰都不想觸碰、或深或淺的政治深水區的問題。選擇現下出手，除了因應台灣大選，更有著對民進黨與國民黨的「不期望」，因而採取了這直接面對台灣民眾的做法。

當然，這並非斷然指涉中共對台「軟硬兩手」將不再，只是，如今隨著大選、隨著美中衝突與香港矛盾所生的外部干擾，民進黨現下的諸多舉措，看在北京眼裏，總是台灣找盡了機會挑釁、扒吃北京與香港的政治豆腐，致使中共必須在持續施展惠台措施之餘，做出相應的必要反制。中韓、中日都曾走過政冷經熱，而後因釣魚台列島問題以及部署薩德系統（THAAD），也曾一段時間走向「政冷經冷」，如今又再活絡起來，可以發現，北京只要在紅線以上，「武功」從來不是首選。這一點，甚至在中美博弈中都能看到。一旦觸碰底線，自然是以牙還牙，對於北京的決心也不能抱有幻想。

有鑒於兩岸長年「政冷經熱」的交往熟成，在大陸對台祭出還算是「軟性」而非「硬著陸」的經濟抵制下，台灣往後若還想要維續兩岸「經熱」，恐怕得開始思考，是否必須備有一定的政治回應，如今九二共識恐怕已不夠。這對於台灣而言，自然是最艱難的一刻，當中共擺明要台灣正視經濟之後的政治深水區，這便構成台灣必須回應，也難以再含糊略過的政治壓力。