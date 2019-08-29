組黨一定有風險 柯文哲只能戮力一搏

【文/譚英瑛】

明年大選的主角對陣，顯然並未因民進黨與國民黨兩大黨黨內初選結束而底定，迄今動向仍不明的鴻海創辦人郭台銘，前立法院長王金平，以及長期民調支持度均穩定維持在20％的台北市長柯文哲等，未來動向備受外界關注。其中，最大的震撼莫過於柯文哲在8月初成立「台灣民眾黨」，不僅為總統大選投下變數，也為立委選舉，乃至於將來台灣政黨政治的互動留下了未知伏筆。

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然而，已成為黨主席的柯文哲，對於外界臆測其組黨系為了親征選總統大選，或將在大選期間扮演何等角色等問題，都未把話給說死，保留十足曖昧空間。放眼台灣政黨藍綠長年的基本結構，縱使小黨頻見，卻多屬曇花一現，或只有發發政治牢騷的份，除了2000年挾著省長光環的宋楚瑜在敗選後振臂一呼成立的親民黨，曾以足夠分量，鼎足而為「有名有實」的第三大黨外，其餘所謂的第三大黨，在政治上的邊際影響力，其實都被過度誇飾了。

如今，挾著台北市長光環的柯文哲，不論他最終是否參選總統，身為「國家級政治邊緣人」的他，縱然政治上合縱連橫的招數不能少，考量現下的處境，組黨確實是最能保存他個人實力的方法之一而在柯文哲個人魅力召喚下，台灣民眾黨也因此帶給外界新的想像：或有機會成為繼當年親民黨之後，再一個撐開在國，民兩黨之外的名副其實的第三大黨。

組黨是「政治保險」

若人需要為了未來生老病死變化準備一份「保險」，那麼柯文哲籌組「台灣民眾黨」大概亦是他面對未來其政治生涯不確定性的一種準備，這個政黨成立之目的，與其說只是為了2020年參選台灣總統做準備，不如簡稱為這個政黨就是柯文哲的「政治保險」。

對柯文哲來說，連任之路走得驚濤駭浪，在體驗對手大型組織戰攻勢之凌厲後，沒有其他時機比這個正接近選舉，又還握有市政資源的時間點更適合組黨，一來柯文哲現下至少握有市政資源，可以藉由每日與媒體所謂的「鯊魚餵食秀」，市政行程等維持自身在媒體輿論上的露出，進而讓這個新生政黨不失輿論關注。再者是柯文哲至少還有3年台北市長任期，在其「登高」的下一步未定之前，這段時間亦是他能藉由市政人事來養兵，覓才的好時機，至於緊接來臨的2020年總統暨立委選舉，又可先當作柯文哲所率領的「台灣民眾黨」一次最直接的民意考核。

柯文哲無疑是一位務實主義者，以2020年大選這局來看，不論他選總統與否，支持郭台銘參選與否，怎麼算，他都能從當前局勢中得利，差別僅在於利益大小罷了。綜觀組黨的選擇，明示著柯文哲思考政治的邏輯，以及著眼利益的看法改變了。回顧過去柯文哲對外所稱，無黨籍的他可藉著與其他政黨的合縱連橫，取得個人在政治上的最大利益;對照今日台灣民眾黨的成立，可謂此一時彼一時也，代表著他對於何謂最大政治利益，如何取得最大政治利益的看法，出現了轉變就這個角度言，政治素人的柯文哲已從個人政治利益的最大化，轉變成極大化追求自身在政治試煉中的成長與政黨利益最大化，從中累積的政治能量，也能為他醞釀更上一層樓的機會。

個人政治品牌的市調

綜整柯文哲近年來屢遭攻訐的爭議，反過來說，其實也正是他優勢的縮影諸如扛著墨綠招牌，又打著不藍不綠的大旗;與李登輝關係交好，卻能時不時會一會國台辦主任劉結一;既為綠，又名為白，還能「與紅共舞」 - 這些過去身系在柯文哲個人身上特殊的政治基因，在組黨之後，若無意外，也將成為台灣民眾黨的政治彩蛋。

至於台灣民眾黨的彩蛋能否順利孵化，最大且客觀的生存考驗，即是2020年立委選舉必須有所得畢竟親民黨在2016年選後，只剩下能成立黨團的3席立委;時代力量則因內部路線之爭走，向分崩離析這兩黨能否順利通過2020年立委選戰的試煉，還在未竟之天;而台灣民眾黨要如何複製或新創如親民黨曾有的鼎盛之勢，同時又不重蹈「泡沫化政黨」們之覆轍，外界都睜大眼睛看著。

尤其是關乎直接訴諸政黨品牌認同的不分區立委席次，其席次多寡，等同於台灣社會對柯文哲從政迄今的評價，這比起柯文哲全台四處跟支持者握手，合照，民調等方法，更能精確測出他在台灣政壇的實力。

簡言之，取得國會席次的多寡，是柯文哲路線的指標檢驗原因有二：一是假使2020年台灣民眾黨真如柯文哲所預測般，達到高標，選上10席不分區立委，除了這10席立委將背負著柯文哲這個政治品牌，將理念從地方縣市推行至中央，柯文哲也能獲得相當金額的政黨補助款之外，以後在電視輿論上看到的，將不再只是柯文哲與媒體間「鯊魚餵食秀」，柯文哲的權力將實質進入國會的政策博弈場域，而不再被說成只是一些「空氣票」。當好幾位「柯家軍」能代表柯文哲，對台灣政界，媒體界闡述其理念，柯文哲這個政治品牌便將從台北市走向全台，這些「柯家軍」將扛起民眾對台灣民眾黨的支持度。

其次，一如前述，台灣民眾黨若有所成，成的將不只有柯文哲與柯家軍的政治利得，更將反映柯文哲這些年在夾縫中想要代表的「不藍不綠」 - 既可與獨派交心，又可與中共對話的路線。將不再被藍綠政黨評為左右投機，而是被選民認證的兩岸務實路線。這才是柯文哲組黨一事在累積個人，最大化分潤子弟兵政治實力之外，對台灣政治以至於兩岸關係未來發展更為重大的影響。

誠如台灣理財商品廣告常說的：「。投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」政界亦是如此，所謂「投身政治一定有風險，獲益有賺有賠，組黨前應詳閱公開說明書」，這次柯文哲或許拿出他的「政治保險」，以組黨分散他2022年卸任後的政治風險。但在他未來仕途未卜之際，這份「保險」能給他多少收益尚不可知。僅能說，對柯而言，面對未來政界的高度不確定性，或許他做出組黨的選擇，遠勝過於什麼都不做。