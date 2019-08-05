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軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03多維TW

【文/陳宗逸】

當加拿大皇家海軍巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina）及其補給艦於6月17日經過台海周邊時，突然打開航海自動辨識系統（AIS），以高調方式通過台灣海峽，引起各方矚目，這是加拿大皇家海軍首次公開穿行台海。而就在此「台海行」之前，加國艦隊才剛結束與日本海上自衛隊在南海的聯合演習，其穿越台灣海峽北上的目的，是為與美海軍第七艦隊艦艇繼續實施針對北韓的封鎖軍演。

因為台海兩岸近年不斷升級的緊張關係，及長期以來中美針對台海的政治博弈，這次加拿大皇家海軍的高調舉動，和4月6日法國海軍巡防艦「葡月」號（Vendemiaire）的行動一樣，被視為是除了美國海軍之外，北約各國逐漸表態、以穿越台灣海峽的行動，來支援美國的「自由航行」（FON）行動、並且隱約有「挺台灣」的訊號。而在此之前，包括英國、德國等國，都曾表示願意派遣軍艦穿越台灣海峽，藉以作為在中美對抗之際，強化與美國同盟關係的證明。「穿越台灣海峽」似乎成了近年來，對中國大陸保持軍事對峙、對美國表示堅定同盟、甚至對台灣表示友善的一種「便宜方式」。

但事實上，「穿越台灣海峽」到底算不算是「軍事行動」？只要稍有軍事常識，再觀察公開資訊，就能得到明確答案。一般來說，處於軍事狀況、演習狀況的軍艦，都會以航速高達25節至30節的「戰鬥巡航速度」，來通過危險戰區或者警戒區。但是觀諸歷次歐美軍艦駛過台灣海峽的情況，絕大多數都是使用15節以下的「經濟巡航速度」通過。即使是2017年初解放軍航母遼寧艦服役後，多次穿越台灣海峽，包括2019年6月中的一次，行進速度也是使用15節的「經濟巡航速度」，並非以警戒、演習與戰鬥準備的25節至30節航速。因此，分析這些歐美的，以及中國大陸的軍艦之所以通過台灣海峽，與其說是具有軍事上「針對台灣」的弦外之音，還不如說是為了抄近路、節省成本的考量。

一般來說，不論北上還是南下，從黃海、東海至南海的這一條海上航路，經由台灣海峽與繞過海峽往台灣東部太平洋海岸行駛，經濟效率差別很大。如果不走台灣海峽，而選擇台灣東部外海的太平洋航路，航行時間會足足多出一天到一天半（視航速而定），距離增加將近二倍，所以世界各國往來西太平洋的商船，多半會選擇行走台灣海峽，來減省油料、時數的花用，經濟意義大於一切。

這從2017年遼寧艦成軍之後，兩度南來北返台灣海峽，可以得知。其第二次北返台灣海峽時，不僅時間挑在深夜，且使用15節經濟航速前進，全艦並未有「戰備」表現，也沒有外界臆測的「夜間戰機起降、武嚇台灣」行動，一切都是平靜度過，完全沒有針對性軍事動作。從遼寧艦穿越台海的航行過程中，即便全程皆在台灣反艦飛彈的射程內，遼寧艦卻多半以非戰備狀況行駛，即可窺知，在這航程中，重要的考量與其說是軍事上的，還不如說是為了簡省油料資源與時間天數。

若再深究「台海穿越」這個議題，所謂「美艦穿越台灣海峽」由來已久，早自1996年台海飛彈危機後，因為美國第七艦隊增加在西太平洋地區的戰鬥部署，演習增多，所以穿越台灣海峽的次數其實相當頻繁，只是消息絕少公佈，外界也無從得知。例如2000年前後，美國在台協會（AIT）聯絡事務組（Liaison Affairs Section，屬於美國國防情報局系統）官員，就常常接到台灣海軍的緊急請求，因為美艦頻繁地穿越台海、甚至接近台灣彭佳嶼海域等行動頻頻發生，每次相關行動都由AIT有關官員協調、台灣國防部聯二系統統籌，以便排除其他狀況。事實上，從當時開始，美艦就已經頻繁地穿越台灣海峽。

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而穿越台灣海峽，其實也不是為了「保衛台灣」。當時美國穿越台海的考量是為了「省油、省時、省錢」，因此往來菲律賓海、巴士海峽、南海的美軍軍艦，除了航空母艦戰鬥群，多會選擇通過台海。主因是一來航母戰鬥群所具有的特殊象徵意義，會被解讀為戰略移動，二來航母戰鬥群火力龐大且目標明顯，其中的核動力攻擊潛艇也不太適合在台灣海峽露面，被解放軍偵測或掌握相關艦隊資訊。因此，單艦、補給艦等情況下，多會選擇台灣海峽航路。

川普（Donald Trump）政府上台後，因為倡導FON，以及印太戰略（Indo-Pacific Strategy）的推行，「穿越台灣海峽」擁有了另一個「政治」考量。由於中國大陸宣稱台灣為其一部分，似乎視台灣海峽為「內海」，故美軍執行「航行自由」行動，這與美國此前處理南海情勢的思考模式類似，都是為了避免中國大陸把美國認為的「公開水域」內海化。但即便美艦頻繁穿越台海，依舊保持在中間區域的「公海」範圍。這是因為台灣、大陸皆宣稱12海里領海線，而台灣海峽最寬處約260公里，中間還有平均約150公里寬的國際水域，可供各國通航，故政治宣稱歸政治宣稱，中國大陸至今也從來沒有封鎖台灣海峽的意圖，更沒有宣稱過台灣海峽是中國「內水」。相反，對國際商船穿越台海，中國大陸持開放態度，即便是他國軍艦穿越，也未有過阻攔行動。

此外，所謂的「台灣海峽中線」，事實上也僅是一個沒有國際公約規定、甚至沒有認證的「默契線」，外傳是美軍在協防台灣時代界定的中立線，但大陸從未承認。從1970年代開始，解放軍逐漸突破國軍的海上封鎖，1974年，解放軍艦艇首次通過台灣海峽，至1980年，解放軍的所有海上活動，都是以位在海峽中線以西的方式通過。1992年，大陸交通部宣示，「出於船舶安全考量，要求民船不要進入海峽中線東側海域」。「台海中線」作為一個默契客觀存在，但除此之外，迄今沒有任何相關實質的界定，更沒有任何書面協議或文件，而在解放軍海空軍實力大幅成長的年代，從1996年台海危機開始，「穿越台海中線」的解放軍機艦行動，屢見不鮮，只是沒有公開聲張罷了。

故此，所謂「軍艦穿越台灣海峽」，事實上只是各國軍方一個「省時、省力與省錢」的選擇，它或許略帶有「聲明國際公海海域」、維護航行自由的政治意義，有演戲給美國「老大哥」看的心思，但實事求是地說，幾乎沒有「挺台灣鬥中國大陸」的軍事意義。拿「歐美軍艦穿越台灣海峽」來當作政治資本炫耀，創造出一個並不存在的政治攻略意涵，輕則可能犯「以台灣看天下」的戰術錯誤，重則可能導致不可挽回的戰略誤判。

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《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。
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