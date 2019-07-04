駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

【文/陳鄭為 萬敏婉】

台北市長柯文哲呼喚多時，經濟部投審會終在自恃「專業」的評斷下，以得標方南海發展及其母公司「恐受中國影響，不利國安」為由，對雙子星案做出駁回決議。投審會對外說得口沫橫飛的三大理由，無一得以證成南海發展是為中資，國安疑慮成為民進黨政府駁回此案的唯一說法。

這樣的結果一出，外界才赫然得知，歷經五個多月曠日費時的審查，行的原來是專業的政治審查，而非單純的經濟投資審查，只怪等待的投資者與北市府「好傻好天真」。

投審會淪為政治審查委員會

俗稱雙子星案的C1/D1土地開發案由於此前五次流標的不良紀錄，加之此案向來被視為柯文哲重要的政績指標，因此台北市政府對於此次招標「勢在必行」，流程查核上謹小慎微，自是理所當然。正如開發案招商總顧問、仲量聯行總經理趙正義所稱，南海團隊在招標評選時，已經仔細查核資金來源，確認沒有中資問題，投審會認為還有疑慮，就應該提出新的證據，否則持續拖延，恐將貽笑國際，甚至影響未來國際資金投資台灣的意願，對於台灣整體投資環境，都是很大的傷害。

然而，在政治審查的有色眼鏡之下，話顯然並不在這些理上，無怪乎柯文哲怒稱：「若雙子星案不給他過，五天就可以告訴他，何必花五個月時間？」

綜觀雙子星案前後審了數月，最引輿論質疑的關鍵，主要在於港商于品海的南海發展及其母公司南海控股是否為中資，又或是否有中資股權佔比過高至現行法規所不容之處。但對照投審會最終給出的答案，全然迴避了南海集團是否為中資的根本問題，而是左拉右扯「南海控股受中國大陸影響甚高」、「中國人與南海集團有高度關聯」、「投資人股權質押給港商中國數碼公司」等影射性的「中國因素」，耗費數月、做了再多解釋，投審會就是說不出「南海控股是中資」這句話。

依照現行法規認定的陸資標準，是陸資持股超過30%，且具有決策權，但此次遭投審會所指的「中國籍」董事，並未持股，意義上僅能算是專業經理人，依法論法，南海距離法令認定的陸資標準，差之千里。

再說，不論是業務與員工是否及於中國大陸、刻意強調南海控股的股票抵押給中資企業，用以推論債權人因此對南海具有實質控制力，甚或應視中國大陸為南海集團之註冊國等，上述這些用詞均非基於法律，也沒有證明，更重要的，是都不足為「南海控股是中資」提供具體例證。有鑒於此，投審會在難以佐證南海的中資身份下，只能很牽強地援引《外國人投資條例》第7條，擴大認定這起投資案對國家安全帶有不利影響而駁回投資申請作結。這樣的峰迴路轉，不僅難看，更是可笑，不啻已先射了一箭，卻詫異於自己還畫不到靶心，只好再射再畫，直到五個月後終於找到「國安疑慮」這塊救命浮木，以「中國因素」作為審查開發案的靶心，不顧後果地索性把將來所有的港商都打成「類中資」，準用中資標準管理，揚政治的自由心證，棄台灣的法治如敝屣。

反中當道 殃及經濟池魚

再從時間點來看，民進黨政府出手否決南海投資雙子星案的時間點，亦頗耐人尋味；一則是在柯文哲即將前往上海展開「雙城論壇」的前夕，二則是跟牌在香港掀起《逃犯條例》修法的大規模抗爭之後，兩者相乘運用的結合，終歸為集結2020大選民進黨的選票而來。

首先，民進黨政府選在6月26日，即柯文哲將親赴上海出席「雙城論壇」的前一星期，大動作宣告駁回這起投資案，等於直接扼殺柯文哲任內大力推動的「西區門戶計劃」，至少在2020年大選之前，雙子星案注定只能成為一樁爛尾事件。

正當台灣政壇興起韓國瑜熱已然多時，柯文哲或有許久缺乏新聞熱點取得「霸屏」機會，「雙城論壇」無疑是一場久旱之後柯文哲最大的個人主秀，民進黨此時出手否決雙子星案，不無挫其銳氣的用意，讓柯文哲這波企圖宣傳市政成果，並藉雙城論壇醞釀兩岸論述，為未來更上層樓奠基的氣勢，難以持續。

其次，當「中國因素」凌駕現有法令成為民進黨審查雙子星投資案的首重考量，不僅程序無道、讓這個已經有過五次流標「黑歷史」的建案恐將迎來第六次流標外，否決投資案所使用的「國安疑慮」理由，更是把當前台灣社會內「恐中」所引發的民粹情緒無限放大，讓各種荒唐、非理性的情緒與擔憂流竄於政府治理當中，其「政治掛帥」的決策方式，將為台灣未來對外募資的前景，以及經濟持續發展的動能埋下嚴重憂患。

回顧整個6月，當香港陷入全面抗爭《逃犯條例》修法時，蔡英文政府明快地喊出「台灣撐香港」的呼喚，其主要訴求的對象可不是港人，而是喊給內部台灣人聽，目的在標榜自己是「反中」、「顧主權」的第一人。配合著台灣社會早先應著香港抗爭再一次掀起一波「恐中」與「疑中」的心理，以國安之名審查雙子星案，順勢營造程度不一「反中」群體認同的正當性，這自然是有助於凝聚選票。

南海提供 分享 facebook 然而，投審會把「國安審查」引入對外資投資審核的做法，將伴隨極強烈的副作用，這一方面是大規模的愚民，另一方面更可能開啟外商投資的「獵巫」恐慌，就像前行政院長張善政於6月27日在臉書上所點明的，如果南海控股此次因為集團執委會成員多半是陸籍、集團業務多半在大陸且員工大半為陸籍，這樣就能說南海控股的「中國大陸」色彩太重有國安疑慮，那麼海霸王的餐廳跟員工有很多在大陸，海霸王是不是也有中國色彩？而鴻海集團在大陸有上百萬名員工，按照這個標準來看，是否也會對台灣造成國安疑慮？

過去台灣在《兩岸人民關係條例》所設立的《大陸地區人民來台投資許可辦法》下，已是變相地把全球最重要的資金來源大部分地擋在門外，如今台灣執政者轉透過《外國人投資條例》再對所有的外資進行「國安審查」，等同向所有投資者宣告「來台資金只要沾上中國大陸的邊，就有被駁回投資案的風險」。這對當前內需不足的台灣，缺乏大型投資案提振景氣與經濟，甚至連街邊的黃金店面都租不出去，只能淪為夾娃娃店的情況下，這種幾乎沒有標準，只憑「心證」、「民氣」等民粹工具來認定的「投資國安審查」，簡直就是「鎖國殺器」，真正受害的除了台灣人民，不會有第二人。

客觀評價台灣整體投資環境，國際性投資人對投資台灣的興趣早就不高，被譽為台灣世紀大標案的雙子星開發案，自然成為一個被各界高度關注的指標。只是，此案看來依舊命運多舛，除了恐有機會吞下第六次流標的苦果外，民進黨政府一方面鼓勵台商回流、呼告引進投資，另一方面卻因著政治腦，橫行莫須有的國安疑慮駁落雙子星，致使政治堂而皇之凌駕於法律之上，當烙在外資眼中的台灣投資印象如此不堪，還有誰會對台灣的發展懷抱希望？