親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59多維TW

【文/譚英瑛 陳鄭為】

整個六月，無疑成了「反民進黨眾」全台大串聯的運動月。從6月1日韓國瑜第一場「總統級」造勢開始，諸如在凱道週邊設攤的重啟核四公投、放眼內部高台懸掛的「罔顧公投民意，強推同性婚姻，拒選民進黨」布條，到力挺「韓總」的安定力量與反年改團體現身舞台，再到韓國瑜最後演講時，投影幕浮現出「國會政黨聯盟」的LOGO……，若想從這些現象解構韓國瑜的造勢場合，其內涵已經很難再以「韓粉動員」四個字簡單帶過，兼雜各路人馬齊聚，韓國瑜的場子，其實更像是一場「反綠」、「深藍」與「保守」的大集合。

有「黑」才有聲量

不論是主辦單位自己所喊出多達40萬的集會人數，還是坊間各式如7萬、10萬的估算，橫豎都反映韓國瑜確有一定的動員能量，各家媒體從台前攝影拍下的畫面，盡是「紅通通一片」，至此，不管實際參與人數是幾萬，從動員與傳播的效果來看，這一片「紅色人海」早已是「造反有理」。

然而有趣的是，根據多家媒體民調顯示，採取「週週造勢」的韓國瑜，支持度非但未見上升，甚至在有些民調結果中呈現跌勢。以蘋果新聞網每週對比民調為例，韓國瑜與蔡英文在5月21日的支持度分別為40.4%比38.6%，待韓國瑜6月1日動員造勢前，韓國瑜一度拉開兩人支持差距將近10個百分點，但韓國瑜的週週造勢，並未在後續場次發揮擴大支持差距的功效，反而呈現「一鼓作氣，再而衰，三而竭」的情況。到6月18日的調查，兩人支持度再度縮小到2個百分點左右。

反過來說，有別於積極造勢能刺激支持度提升的傳統假設，用在韓國瑜身上，先該打個問號——他的造勢效果，或僅是減緩其支持度下滑的態勢。

其實，作為在野黨聲望最強的百里侯，「炮打中央」的策略一點都不新奇，但此前高雄市政府與行政院之間就登革熱疫情的你來我往，卻是非常刻意，呈現「一個願打，一個願挨」的情況。民進黨一路打韓不手軟，除了看準韓國瑜個人評價兩極外，看中韓國瑜剛選上市長，打擊轉戰總統大選缺乏正當性，是其一；打韓越力，等於反向在藍營內作用出捧韓力道，造成藍營內部矛盾，則是其二。

但是，就韓國瑜與高雄市府團隊強硬回擊行政院的方式來看，也有刻意叫板的味道。當綠營集府院黨全力打韓，韓國瑜借力使力，可讓所有對韓的質疑聲量都被視為「黑韓者」，甚而鋪陳「黑韓產業鏈」，這其實有助韓國瑜將廣面的「反民進黨眾」凝聚在自己的支持上，用以呼應在他個人造勢場上，各路相對保守、深藍，以及反綠的集合。

被「打」出來的韓國瑜

中國時報
中國時報
分享
可以說，韓國瑜應對國民黨內初選的策略很清楚，相當程度借用民進黨的打擊外力，維持自己「被打擊聲量的高度」，企圖統收所有「反綠」、「深藍」，以及過去三年不滿蔡英文施政的保守選民，同時也阻絕黨內其他競爭者獲得上述選民的支持。

前行政院發言人胡幼偉曾謂，「看起來不利老韓的事，往往才是抬高老韓的資本」、「政治人物真正的危機，不是被黑，而是根本沒人理你！」的確，韓國瑜只要一發言，全台媒體都繞著他轉，現在又要拚黨內初選，何樂而不為？何況這「一招半式」，當初在高雄迎戰陳其邁，已讓他喜嘗勝果。

韓國瑜拚大選的作為，看似與爭取中間選民以達選票最大化的「選戰慣性」背道而馳，但2018年九合一選舉結果，早已將2020年總統大選設下了一個「反民進黨執政」的主題，如今的韓國瑜不過是「罩子放亮」，持續利用該主題提取政治紅利。造勢場上，韓國瑜對外一再塑造出他才是國民黨內最能打敗蔡英文的人的形象，為的自然是以先搶盡藍營票源再說，此刻，中間選民絕非重點。抓準勝選輕重優先排序，才是這股看似狂熱的「韓流」背後，鮮少被外界看清的韓式理性。

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

相關新聞

港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

總統選戰「三國殺」 藍綠白各打太極

2019-05-03 09:26

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-03 15:03

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:03

爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業

2019-04-03 15:03

大陸基層交流「吹台青」 台籍「科技特派員」扮要角

2019-04-03 15:03

軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:03

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

對蔡英文來說 重要的是解決問題

2019-01-31 16:23

被統獨夾殺的「華獨」們

2019-01-31 16:23

蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23
看更多

熱門文章

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top