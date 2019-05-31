親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

NBA／總冠軍G1勇士拚3連霸起跑 暴龍搶歷史首勝

為2月峰會失敗扛責？北韓傳已處決負責川金會官員

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:38多維TW

【文/張鈞凱 黃雅慧】

執政三週年當天，蔡英文舉辦了記者會，要大家記住十個「台灣進步」的關鍵字，以印證她「三年有成」。可惜，台灣引以為傲的水果——鳳梨，沒有出現在關鍵字裏。

鳳梨外銷報佳績 政府媒體齊宣傳

先把時光往前推五天，5月15日有媒體以斗大黑體字標題寫著《史上新高 鳳梨外銷已破4萬噸》。報導稱，今年1月至5月13日統計，台灣鳳梨已出口4萬多公噸，不只超越去年生鮮冷藏鳳梨整年的外銷出口量，更創下進出口有記錄以來30年的新高，出口值預估也將超越去年總金額。整篇報導以極其振奮、喜悅的筆調，高調宣稱「農委會力拚水果外銷再傳捷報！」並歸功於農委會以「國家隊」（Team Taiwan）概念提出的農產外銷平台。

事實上，不止如此，前一天農糧署也發了一篇新聞稿，向外界強調台灣鳳梨外銷量「續創歷史新高，再創佳績」。根據農糧署的說法，台灣鳳梨深受國內外市場喜愛，再加上該署成立鳳梨產業策略聯盟與鳳梨外銷平台，致力推動外銷，從而傳出如此捷報。

政府高層更是喜形於色，5月20日蔡英文與行政院長蘇貞昌，紛紛在個人臉書貼出「蔡政府執政三週年：施政衝好成績，向鄉親報告」，從不同領域向台灣民眾宣揚其「有感施政」。其中，列出了「產品銷世界」一項，同樣包括了鳳梨外銷的金額，還特別註明「打破30年新紀錄」。

政府與部分媒體如此歡欣鼓舞，鳳梨出口有如此亮眼的成績，對台灣農民來說也是相當激勵的好消息，表示他們辛苦的勞動付出，最終贏得消費端的信任和喜愛。然而，仔細品味這樣的「好成績」，無論是蔡英文、蘇貞昌、農委會或是媒體報導，字裏行間卻完全沒有交代台灣外銷的鳳梨究竟都往哪邊出口了？這個在喜訊背後被有意無意忽略的問題，恰恰是不能迴避的關鍵所在，答案有必要講清楚說明白。

九成七銷往大陸 說不出口的祕密

其實答案並不難找，只要動動手指，到農委會農業統計資料庫查詢即可。截至今年4月，台灣鳳梨總共出口3萬3,500公噸，總價值為4,263.5萬美元，其中有3萬2,662公噸輸往中國大陸，總價值為4,139.5萬美元，按重量佔所有出口量97.5%，總值佔比則達97.1%，遠遠超越居次的日本（重量和價值佔比各為2%左右）與香港（重量和價值佔比均不到1%）。台灣官方與媒體在為農委會外銷「國家隊」背書之時，沒有說出口的，是中國大陸在鳳梨出口中身為台灣最大出口市場的「祕密」。

這真是一個令人尷尬的數字！必須要追問的是，既然這些數字與事實在官方統計資料都明擺眼前，而且陸委會在去年的一場例行記者會上，也明白表示鳳梨外銷量穩定成長，銷往中國大陸的數量都維持在九成七左右，那麼，這個情況為什麼當下又從官方和媒體的口中吞了回去呢？

蔡英文說她過去三年的努力，是為了扭轉國民黨「把經濟鎖在中國」的錯誤戰略。民進黨上台之後，也不斷告訴台灣民眾，台灣對中國大陸有過度依賴的高度危機，甚至影射大陸對台灣農漁產品的採購是「統戰訂單」，也有擾亂台灣市場行情的負面效應。還有一個例子是，韓國瑜從競選到就任，不斷表明要把高雄農產品銷出去，儘管他沒說只銷往中國大陸，但「賣台」的質疑聲此起彼落，從未停過。但幾番折騰下來，大陸仍然是台灣最重要的農產品輸出地，對大陸的經貿依存不僅沒有降低，反而繼續升高，這真是一個不好意思說出口的故事。

幾年來，政治人物一方面渲染中國大陸對台灣農產品貿易的「危害」，另一方面則是不斷強調「新南向」政策的勢在必行。但新南向政策就是把雞蛋轉移籃子的唯一萬靈丹嗎？數字會說話，自2013年開始，台灣農產品的主要出口地區，中國大陸超越了日本成為第一，就算太陽花把「賣台」的國民黨趕下台，換上民進黨執政，至今中國大陸仍穩居榜首，且出口值佔比更是年年攀升。當年「賣台」的馬英九看到今天的數字，不知作何感想？

意識形態鬼遮眼 草根責任被拋卻

Getty Images
Getty Images
分享
回過頭來看鳳梨出口告捷這事，當不知情的讀者、民眾看到了報導，肯定會為之雀躍，認為政府政績卓越，把鳳梨外銷到「全世界」。但是農委會統計資料所顯示的事實，難道媒體和政治人物都不知道？僅僅抓著冷冰冰且相當片面的數字大做文章，不正是昧於事實的誤導嗎？台灣整天說要對假消息開戰，結果自己發佈的說法，又隱匿了高達九成以上的鳳梨出口到中國大陸，是不是也有傳遞假消息之嫌呢？

一般的民眾或許沒有特別感覺，但是看在苦心孤詣培育農產品的農民心中，又會是什麼滋味？鳳梨的出口外銷，對台灣政府來說，或許是為了拚連任，而必須打出的一塊招牌；但對於農民來說，則是攸關著他們家計、生存的大事。千萬不能忘記去年九合一選舉的教訓，民進黨在以農業為主的南部鐵票區選得如此驚濤駭浪，不只在雲林、高雄翻船，還差點失守台南。過去力挺民進黨的農民，選擇用投票的方式「造反」，對於其背後的主因，正在苦苦尋求總統大選連任的民進黨，不可不察。

鳳梨出口報導事件，凸顯了兩岸交流往來的重要性，非但沒有因為蔡英文政府築起「民主防護網」而減退，反而因為在兩岸政治衝突的複雜情勢下，更需要受重視，因為涉及到台灣基層民眾最為切身的發展出路。我們可以看到，受選舉體制和藍綠鬥爭制約之下的台灣，政治人物與媒體經常利用兩岸關係製造民粹情緒，一邊宣稱要警惕北京對台的「滲透」與「侵略」，另一邊又扭曲鳳梨出口的事實來為自己政績背書。兩岸關係為台灣民眾帶來的正面效應，竟然成為了理應為人民服務的政治人物的「難言之隱」。這種充滿自我矛盾，且帶有自欺欺人意味的政治操作，真是對為政者初心的極大諷刺。

在慶祝鳳梨出口額成長的同時，卻又鴕鳥地掩蓋最大出口地是中國大陸的事實，也顯示出台灣長期以來意識形態先行的老問題。政治人物為了選票利益操弄兩岸對立，忽略了在農業貿易市場中，中國大陸作為台灣名列前茅的出口地之一，包括水果、漁產品、茶與麵粉加工品等，中國大陸其實都是台灣前三大出口對象。

整天把「愛台灣」掛在嘴邊的台灣政治人物，應該從一顆鳳梨上面看到啟示。中國大陸的地利之便與龐大市場，台灣就算在政治上與大陸水火不容，也不能對海峽彼岸這個最主要貿易對象視而不見，妥善處理兩岸關係，才是為農漁民謀利益、找出路的正途。政治人物為了意識形態，玩弄兩岸關係於股掌之間，遺忘了人民的實質利益，以及對於台灣土地的責任，雙腳浮在空中空喊「民主價值」，早晚會被看破手腳。

蔡英文在執政三週年演講中以無奈且略顯氣憤的口氣說：「我也要告訴三年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。」當然，沒有人願意台灣被唱衰，也不會有人希望唱衰得逞，確實如同她所說「每一項成績都不是憑空出現，需要扎實的努力」。那麼，鳳梨外銷所揭開的兩岸密碼，也必須被嚴肅直面以對

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

三年才有成的蔡英文 被情緒勒索的台灣人

2019-05-31 08:38

開大門「迎台商」 不能只看表象

2019-05-31 08:38

試圖擺脫美國控制 「安倍主義」下的日本自衛隊轉型

2019-05-31 08:38

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

總統選戰「三國殺」 藍綠白各打太極

2019-05-03 09:26

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-03 15:03

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:03

爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業

2019-04-03 15:03

大陸基層交流「吹台青」 台籍「科技特派員」扮要角

2019-04-03 15:03

軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:03

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

對蔡英文來說 重要的是解決問題

2019-01-31 16:23

被統獨夾殺的「華獨」們

2019-01-31 16:23

蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

覺青受挫 「台獨吉娃娃」出籠

2019-01-07 09:12

「韓流」湧動 觀光業能乘勢而起？

2019-01-07 09:11

軍備競賽隱約增溫 台海將成怒火之海？

2019-01-07 09:10

黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

2019-01-07 09:09

前進2020 蔡英文必須直面兩岸關係

2019-01-07 09:08
看更多

熱門文章

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46

「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

2019-05-31 08:38

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top