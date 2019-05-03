親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

他解讀台電最新電源規畫表 戳破蔡政府不缺電謊言

五四運動在台灣：戰後國語運動的實踐

總統選戰「三國殺」 藍綠白各打太極

2019-05-03 09:26多維TW

【文/萬敏婉 /李英婷 /楊騰凱 /劉育辰】

距離總統大選還有8個月，但隨著國民黨與民進黨內部各自陷入的候選人提名亂局，這場外界預期的藍綠白「三國殺」選戰，已率先在國、民兩黨內開啟戰局，不論是蔡賴的「火車對撞」還是國民黨內的太陽各自發功、韓郭兩大戰將彼此叫陣，各方積極備戰，殺得是刀刀見骨。

但此同時，國、民兩黨的激烈初選爭鬥，也反映出藍綠白三方，當前都試圖在可能出線的人選上，採取「模糊化」策略，避免率先推出人選而淪為競爭對手的箭靶。在藍綠白沒有一方能夠率先凝聚團體內意見，藉由團結佔得先機的情況下，乾脆延長人選推舉的過程，三方陣營藉此能避免「被對手看破手腳」，將先機拱手讓人。透過自我模糊、等待與伺機而動的太極招數，藍綠白在這場越來越亂的選戰中，各自找尋有利位置。

蔡賴「變調的初選」

在民進黨內，目前所進行的總統初選可說是一場史上最怪異的總統初選。先是延續過去兩屆總統初選模式，於3月和4月推展初選時程，試圖率先定調總統提名人選，以便及早進入戰備位置。然而前行政院長賴清德先是在3月18日民進黨黨內初選開放領表的第一天，打破黨內派系共識出面領表加入戰局，隨後頂著各方「勸退」以及蔡英文持續呼籲團結的壓力，堅拒協調，持續參與初選。

在確定黨內無法獲得共識的情況下，民進黨中執會只好在4月10日拍板通過「加長初選協調案」，以打破初選既定規則的「自毀長城」方式換取時間，一方面就總統提名人選持續協調，避免黨內的撕裂，或者至少「延後」黨內分裂的時間，另一方面也把決定總統提名人選的「全民調」舉辦時間延到5月22日立委提名完成「之後」，變相等於「無截止期限」地延後總統提名人選決定時間，為民進黨總統提名人選的出線爭取最多空間。

然而這場延長賽伊始，之於蔡英文和賴清德雙方，不論是主帥或者支持者，都已紛紛出招，「真槍實彈」地殺到血流成河。在民進黨初選確定變調之際，蔡賴兩人便開始針對「誠信」而犀利交鋒。4月9日先是賴清德呼籲蔡英文表態會全力支持贏得初選之一方，蔡英文4月14日卻強調要當總統，「誠信是最基本的條件」，暗指賴清德在擔任行政院長期間，多次表態「無意參選2020，全力支持蔡英文連任」，如今卻出爾反爾。

在蔡陣營一連串帶有侵略性攻勢下，賴清德的參選步調也從原本低調內斂開始轉向，以維護民主程序為主旋律，各種對賴清德有利民調紛紛出爐，社會輿論也開始譴責蔡英文破壞民主程序，而這個號稱民主進步的政黨，原來竟是「一言堂」。

可以說，蔡英文的打壓反而讓賴清德的參與初選有了更多的正當性，而初選時程的延長，也讓蔡賴雙方都有時間持續運作，以便在協調不成而走向全民調時，能夠取得更多的民眾支持而獲得大選門票，雙方接下來的廝殺勢必會更為火熱。

蔡賴兩方在總統初選賽場上狹路相逢，蔡英文正加速往前。賴清德也不甘示弱，彷彿減速或轉彎就是怯戰、懦夫行為。眼看兩台火車即將對撞，「膽小鬼賽局」（chicken game）也在蔡賴兩人間上演。最後蔡賴會由誰勝出，目前尚屬未知，但民進黨拚著犧牲其過往自豪的民主價值以及規則維護，也硬要修改初選時程，讓初選的全民調能夠「無限期」地延後到5月22日之後，已明顯反映民進黨在這場藍綠白「三國殺」的總統選戰中，正在把其原本所欲採取的「搶先組成戰隊」方式，調整至「自我模糊」策略，以暫時「無明確方向」讓對手難以捉摸，以便能應對黨內當前的分歧，並避免來自藍營與白色力量的「鎖定打擊」。

「太陽」與「戰將」同場比試

在民進黨總統提名確立了蔡賴相爭的模糊戰略後，國民黨也不急著掀底牌，從最初前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人宣佈角逐提名，之後隨著「太陽們」民調遠遠落後給高雄市長韓國瑜，朱立倫只好表態呼籲大方徵召韓國瑜，黨主席吳敦義更宣示自己無意參選，加上基層力促拱韓，韓國瑜越來越有呼之欲出的態勢。但就在此時，鴻海董事長郭台銘又「天外飛來一筆」地宣佈參選，吹皺國民黨初選的一池渾水。

原本國民黨處境之慘，不僅在2016年大選中痛失總統大位，立委席次也慘敗，民進黨全面執政下，為國民黨專設了「不當黨產處理委員會」，對國民黨進行宛如抄家般清算，龐大黨產慘遭凍結。少了黨產奧援，國民黨一度被輿論認定至少16年無法翻身，沒想到在一片哀兵的氛圍之中，彷彿迴光返照般，國民黨在2018年縣市首長九合一選舉中狂奪15席縣市長寶座。國民黨不僅從鬼門關被救了回來，面對即將到來的2020年總統大選，還大有機會中斷民進黨的執政之路。

總統府
總統府
分享
只要有利可圖，國民黨內有心參選2020年總統大選者自然也多了起來，黨內「太陽們」包括朱立倫、王金平在內，每一個都動作頻頻。只是隨著時間推進，「太陽們」的民調不僅遠遠落後於把高雄市從綠地變藍天的韓國瑜，甚至還要把朱、王兩人的支持度相加，才勉強能和韓國瑜齊平。

就在國民黨看似要掀出「韓國瑜」這張底牌之時，一度已對外表達沒有意願參選2020年總統大選的郭台銘旱地拔蔥，公開表態參與國民黨黨內初選，且強調自己「堅拒徵召」，似乎有意讓外界徵召呼聲甚囂塵上的韓國瑜與國民黨總統提名初選「斷開」，但此同時，卻又讓國民黨的總統提名底牌改放在郭台銘身上。

但4月19日國民黨黨主席吳敦義一番「徵召韓國瑜參與初選比較公道」的說法，暗示了「韓、郭」兩大戰將可能對決，不但重新確立了國民黨仍會堅持黨內初選的路線，避免「徵召韓國瑜」所引來的破壞規則批評，讓國民黨在「初選」的議題上，能夠取得比自毀長城的民進黨更高的輿論高度。同時吳敦義這番「徵召初選說」也再度把國民黨總統提名人選推回「模糊路線」，在民進黨候選人還未確定，白色力量的柯文哲也尚未鬆口參選的情況下，國民黨也要保著「築高築牆，廣積糧，緩稱王」心法打起太極，別讓任何一顆太陽、任何一名戰將搶先出頭，成為被亂棒打死的鳥。

柯文哲「團隊」猶虛 繼續觀望

相對於藍綠兩黨如火如荼的黨內初選，至今遲遲未鬆口參選的柯文哲選不選總統，內心早已有定見，與其說是柯文哲要「怎麼說服自己」，還不如說他目前面對的挑戰，是「怎麼讓自己取得更多能量」走向總統之路。

柯文哲所要說服自己，或其所需要的能量到底是什麼？其實，答案他已坦白。在4月7日大甲媽祖遶境的第一個晚上，一路跟隨的柯文哲在臉書上「有感而發」稱：「如果要走得快，一個人走；可是如果要走得遠的話，那就要大家一起前進。」所反映出的，是當前無黨無派的柯文哲，所需要補充的能量，是一個「團隊」，這個團隊不單只是幫他打選戰的競選團隊，而是一個可以讓他走得夠遠、能當一個「真正的總統」的執政團隊。

2014年柯文哲創造了台灣政治史上第一、也是唯一以無黨籍身份贏得首都市長選舉的首例，而這股白色的力量延續到了2018年的市長選舉，在藍綠夾殺下柯文哲連任台北市長，而希望台北市民把「柯市長」讓給全台灣人當「柯總統」的呼聲也是未曾間斷。然而，柯文哲自己也知道，選總統和選市長的層級是完全不同的。

時勢可以造英雄，但想成為選舉戰場上的贏家，除了天時、地利，更得看「人和」，尤其在當前總統大選情勢以隱然形成的「三國殺」情況下，選民有可能因為最支持的候選人獲勝機率不高，出現棄保心理，轉而投票給第二支持但獲勝機率較高的候選人。

儘管與韓國瑜、郭台銘同樣都屬於「非典型領導者」，但與韓郭兩人有政黨奧援不同，像柯文哲這樣的獨立參選人，雖然比較不會有所謂的政治、人情包袱，卻也面臨著沒有足夠政治基礎、資源及基層組織動員能量的問題，要如何對抗藍綠兩黨這種有系統、組織性的選舉戰，對柯文哲來說絕對是巨大的挑戰，民調支持度、網路聲量這些空氣票，有多少可以轉化為投票匭中實質的選票，是讓柯文哲必須低調且死不鬆口參選，維持「敵不動我不動」的重要因素。

去年九合一大選中3,000餘票險勝的教訓，已讓柯文哲理解，獨立候選人的能量與政黨候選人勢必有所差距的情況下，如何吸引更多支持，並最有效率地使用、調動自身所能調動的資源，是白色力量柯文哲在當前選戰中的最佳姿態。

對內廝殺見血 對外互打太極

眼見2020年1月11日的總統大選投票日，已進入倒數階段，為了搶下入場門票，民進黨內蔡英文與賴清德已逐漸從原來的「君子之爭」演變到眼看即將撕破臉，民進黨面對黨內團結勢必會受到影響的「流血不可免」情況下，只能「以次壞好過最壞」的方式，修改初選規則將黨內提名人選出線的時程延後，以避免民進黨在未能凝聚出共識的情況下強推單一候選人出線，並成為藍白箭靶。

此同時，國民黨則是從原本的黨內多顆太陽相爭，到藍營基層所連署發動的「徵召韓國瑜」熱潮，讓原本的黨內大老幾乎都被「韓流」架在火上烤，此時郭台銘「亮劍」宣佈參與黨內初選，讓被情勢所迫、在黨內初選與徵召兩難間無法取捨的國民黨中央，終於得到了強而有力的「持續初選」理由，也讓原本已經在「一人救全黨」呼聲下，疑似逐漸清晰的藍營候選人人選，因「回歸初選」而進入「兩強相爭」，又回到了模糊狀態，避免了率先淪入綠白箭靶的命運。

至於白色力量柯文哲，儘管透過大甲媽祖遶境活動的參與、「一日北高」的單車騎行，甚至親赴台中與粉絲見面，清楚展現柯「走出台北市、走向全台灣」的意圖，但其始終不願撕開的那層窗紙，也讓柯文哲在這場總統大選的終極「三國殺」中，能保持足夠的彈性。就像藍、綠陣營當前所營造出來的「火車對撞」態勢，在各方人選還未確認之前，不論是柯文哲或者藍營、綠營，都想要搶得「敵不動我不動，敵一動我先動」的先機，以自身的模糊換取更多空間，以便在總統爭霸戰中站上最有利位置。

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

相關新聞

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-03 15:03

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:03

爆紅到負雷 從《還願》看兩岸遊戲產業

2019-04-03 15:03

大陸基層交流「吹台青」 台籍「科技特派員」扮要角

2019-04-03 15:03

軍購大錢坑 台灣填得起嗎？

2019-04-03 15:03

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

對蔡英文來說 重要的是解決問題

2019-01-31 16:23

被統獨夾殺的「華獨」們

2019-01-31 16:23

蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

覺青受挫 「台獨吉娃娃」出籠

2019-01-07 09:12

「韓流」湧動 觀光業能乘勢而起？

2019-01-07 09:11

軍備競賽隱約增溫 台海將成怒火之海？

2019-01-07 09:10

黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

2019-01-07 09:09

前進2020 蔡英文必須直面兩岸關係

2019-01-07 09:08

金馬衝突過後 台灣影業往何處去

2018-12-03 10:57

民進黨的「雙語國家」迷思

2018-12-03 10:57

一敗塗地 民進黨必須徹底反思

2018-12-03 10:57

民進黨失敗 不代表吳敦義成功

2018-12-03 10:54

川普軍火賣到家 台灣如何抗壓？

2018-12-03 10:57
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top