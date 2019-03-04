親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

春遊補助急轉彎 星級旅館加碼500元生變

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01多維TW

【文/李英婷】

在2月14日的情人節深夜，華航與罷工的機師工會代表簽下協議書，正式結束歷時7天、台灣首次機師罷工事件。簽訂協議現場除了華航公司、機師工會、交通部長、勞動部長及相關談判代表外，桃園市長鄭文燦也出現在簽約儀式現場。

中央社
中央社
分享

簽約協議現場大合照裏的每個人，幾乎都是華航公司的勞資爭議的「利害關係人」，鄭文燦的利害關係最遠，弔詭的是，也正是這個利害關係最遠的人，反而是整場風波中人們最關注的政治人物，如果沒有他在其中扮演某種角色，這次罷工能否在7天內落幕，仍在未定之天。

一貫的沉穩、低調，不刻意展現存在卻又在關鍵時刻少不了他，沒有人敢忽視他說話的分量，鄭文燦民進黨內「話事人」的形象已經開始躍然紙上。

「話事人」是粵語用法，「話事」是指「做決定」，「話事人」是指「能做決定的人」。

九合一敗選後，誰是民進黨的「話事人」？蔡英文總統、行政院長蘇貞昌掌握龐大的行政權力、資源，肯定還是；再來應該就是鄭文燦了，如果鄭文燦說自己是第四，民進黨內應該沒有敢站到第三，當然，鄭文燦「謙讓」的不算。

就舉民進黨主席卓榮泰接任黨主席的過程來看，鄭文燦選擇藏身在陳其邁、林佳龍、黃偉哲等7個民進黨中生代中，共同聯名推薦卓榮泰，維持其一貫的低調作風，但所有人都明白他才是「關鍵推手」。

在觀光局祭出「暖冬補助」以提振國內遊旅以及近期引發討論的警校畢業生恐淪「流浪警察」議題，都在鄭文燦表態後，行政部門即有所回應，由此可看出他的影響力。

然而，若要細究鄭文燦何以能逐漸成為民進黨中生代的領頭羊，除了因為在九合一大選中幫助民進黨鞏固住了在桃園的執政地位，「人和政通」、務實地解決問題，才是鄭文燦政治性格的最大資產。顯現在外的，除了在桃園市施政的不分藍綠，也在於他能夠調和民進黨內的派系。

以民進黨主席選舉為例，鄭文燦是新潮流系的領導，黨主席的大位他唾手可得，反而推舉卓榮泰，惹得新潮流系創流大老吳乃仁的退出黨及「退流」。不過，鄭文燦沒有因為吳乃仁之怒而有所改變，選擇成為不起眼的「桶箍」，將大敗後的民進黨箍在一起而不致繼續崩壞，展現他的政治手腕，也贏得其他派系敬重。

此外，鄭文燦還能務實解決問題，這部分尤其顯現在兩岸關係的處理上。舉例來說，在習近平提出「探索兩制台灣方案」的倡議後，蔡英文因為立場強硬的對應，獲得「辣台妹」稱號，鄭文燦在持有異見的同時，仍能維持理性表示：「還是希望兩岸能夠朝向制度性的協商、建立長期的穩定架構，這對兩岸的人民都好。」

不宥於新潮流系的意識形態，以靈活的政治手腕與務實的態度、實事求是的方法解決問題，雖然低調，從政壇到民間卻有著滿滿的存在感，民調滿意度長期居於高位，這不正是選舉政治下台灣所需要的政治人物嗎？

華航罷工落幕前的2月12 日，鄭文燦與國民黨籍的新北市長侯友宜在桃園市政府相見歡，藉由「新北-桃園合作平台」談定了推動輕軌及自行車道延伸貫通計劃，也爽快答應侯友宜，將與基隆市長林右昌同赴新北市放天燈的邀請，展現了民眾希望看到「藍綠合作」。已經開始掌握民進黨話語權的「胖周瑜」，將會為民進黨和台灣政壇帶來什麼，值得拭目以待。

分享

多維TW

《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

相關新聞

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

對蔡英文來說 重要的是解決問題

2019-01-31 16:23

被統獨夾殺的「華獨」們

2019-01-31 16:23

蔡英文的「民主號召」與習近平的「不留空間」

2019-01-31 16:23

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

覺青受挫 「台獨吉娃娃」出籠

2019-01-07 09:12

「韓流」湧動 觀光業能乘勢而起？

2019-01-07 09:11

軍備競賽隱約增溫 台海將成怒火之海？

2019-01-07 09:10

黃背心啟示錄：台、法面臨「改革者困境」

2019-01-07 09:09

前進2020 蔡英文必須直面兩岸關係

2019-01-07 09:08

金馬衝突過後 台灣影業往何處去

2018-12-03 10:57

民進黨的「雙語國家」迷思

2018-12-03 10:57

一敗塗地 民進黨必須徹底反思

2018-12-03 10:57

民進黨失敗 不代表吳敦義成功

2018-12-03 10:54

台灣對彭斯期待太高

2018-11-02 08:52

詹錫奎：柯文哲推動二次寧靜革命

2018-11-02 08:52

美國期中選舉或洗牌 成也川普敗也川普

2018-11-02 08:52

蔡英文還是柯文哲？中美衝突下台灣的路線抉擇

2018-11-02 08:52

從范冰冰逃稅案看中共的現代治理

2018-11-02 08:49

藉融合之名 行統一之實

2018-10-05 09:08

居住證：看見德國統一的影子

2018-10-05 09:08

沒有兩岸 奢談「入聯」？

2018-10-05 09:08

被寵壞的民進黨 需要蔡英文重拾初心

2018-10-05 09:08

日本人一腳 踹破了台日關係的現象與本質

2018-10-05 09:03

川普軍火賣到家 台灣如何抗壓？

2018-12-03 10:57
看更多

熱門文章

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

新聞報導嵌入連結Twitter照片侵害照片著作權？

2019-03-03 08:20

未完待續：美中貿易戰將走向何方？

2019-03-03 08:23

金融科技之專利適格性問題初探

2019-03-03 08:23

擴大內需 刺激消費

2019-03-03 08:27

2019年 沉浸式體驗再升級！

2019-03-03 08:23

林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

2019-03-03 08:27

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00

金錢的管理

2019-03-04 09:11

如興全球布局再攻一城 促進集團利益再創高峰

2019-03-03 08:27

回家

2019-03-04 09:11

猴子穿上內褲 規矩瞬間產生

2019-03-04 09:07

申請中國專利：專利資助 v.s. 專利費減 申請人適合那一種？

2019-03-03 08:23

與觀眾在「當下」對話 重視過程勝於結果 訪明日和合製作所張剛華、洪千涵、黃鼎云

2019-03-03 08:25

松風靜止時

2019-03-04 09:11

行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

2019-03-03 08:12

一具屍體、一座城市 我們身處的社會現實 《重述：街角的兇殺案》來龍去脈

2019-03-03 08:25

黃金麥浪

2019-03-04 09:11

家，是一股生生不息的能量 克里斯汀．赫佐的嶄新創作實驗

2019-03-03 08:25

種菜、做公益富足心靈 法奧熟齡族的幸福祕方

2019-03-04 10:50

美國專利申請時常見的PTA影響因素以及近期判例

2019-03-03 08:23

俠義精神彰顯出高貴：剖析金庸武俠小說的世界觀

2019-03-03 08:23

桑布伊 唱起部落的歌 就身在部落

2019-03-03 08:25

讓空氣與光 帶你踏入奇幻天堂 訪「空氣建築團隊」創辦人亞蘭．帕金森

2019-03-03 08:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top