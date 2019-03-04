鄭文燦 民進黨內「話事人」？

【文/李英婷】

在2月14日的情人節深夜，華航與罷工的機師工會代表簽下協議書，正式結束歷時7天、台灣首次機師罷工事件。簽訂協議現場除了華航公司、機師工會、交通部長、勞動部長及相關談判代表外，桃園市長鄭文燦也出現在簽約儀式現場。

中央社 分享 facebook

簽約協議現場大合照裏的每個人，幾乎都是華航公司的勞資爭議的「利害關係人」，鄭文燦的利害關係最遠，弔詭的是，也正是這個利害關係最遠的人，反而是整場風波中人們最關注的政治人物，如果沒有他在其中扮演某種角色，這次罷工能否在7天內落幕，仍在未定之天。

一貫的沉穩、低調，不刻意展現存在卻又在關鍵時刻少不了他，沒有人敢忽視他說話的分量，鄭文燦民進黨內「話事人」的形象已經開始躍然紙上。

「話事人」是粵語用法，「話事」是指「做決定」，「話事人」是指「能做決定的人」。

九合一敗選後，誰是民進黨的「話事人」？蔡英文總統、行政院長蘇貞昌掌握龐大的行政權力、資源，肯定還是；再來應該就是鄭文燦了，如果鄭文燦說自己是第四，民進黨內應該沒有敢站到第三，當然，鄭文燦「謙讓」的不算。

就舉民進黨主席卓榮泰接任黨主席的過程來看，鄭文燦選擇藏身在陳其邁、林佳龍、黃偉哲等7個民進黨中生代中，共同聯名推薦卓榮泰，維持其一貫的低調作風，但所有人都明白他才是「關鍵推手」。

在觀光局祭出「暖冬補助」以提振國內遊旅以及近期引發討論的警校畢業生恐淪「流浪警察」議題，都在鄭文燦表態後，行政部門即有所回應，由此可看出他的影響力。

然而，若要細究鄭文燦何以能逐漸成為民進黨中生代的領頭羊，除了因為在九合一大選中幫助民進黨鞏固住了在桃園的執政地位，「人和政通」、務實地解決問題，才是鄭文燦政治性格的最大資產。顯現在外的，除了在桃園市施政的不分藍綠，也在於他能夠調和民進黨內的派系。

以民進黨主席選舉為例，鄭文燦是新潮流系的領導，黨主席的大位他唾手可得，反而推舉卓榮泰，惹得新潮流系創流大老吳乃仁的退出黨及「退流」。不過，鄭文燦沒有因為吳乃仁之怒而有所改變，選擇成為不起眼的「桶箍」，將大敗後的民進黨箍在一起而不致繼續崩壞，展現他的政治手腕，也贏得其他派系敬重。

此外，鄭文燦還能務實解決問題，這部分尤其顯現在兩岸關係的處理上。舉例來說，在習近平提出「探索兩制台灣方案」的倡議後，蔡英文因為立場強硬的對應，獲得「辣台妹」稱號，鄭文燦在持有異見的同時，仍能維持理性表示：「還是希望兩岸能夠朝向制度性的協商、建立長期的穩定架構，這對兩岸的人民都好。」

不宥於新潮流系的意識形態，以靈活的政治手腕與務實的態度、實事求是的方法解決問題，雖然低調，從政壇到民間卻有著滿滿的存在感，民調滿意度長期居於高位，這不正是選舉政治下台灣所需要的政治人物嗎？

華航罷工落幕前的2月12 日，鄭文燦與國民黨籍的新北市長侯友宜在桃園市政府相見歡，藉由「新北-桃園合作平台」談定了推動輕軌及自行車道延伸貫通計劃，也爽快答應侯友宜，將與基隆市長林右昌同赴新北市放天燈的邀請，展現了民眾希望看到「藍綠合作」。已經開始掌握民進黨話語權的「胖周瑜」，將會為民進黨和台灣政壇帶來什麼，值得拭目以待。