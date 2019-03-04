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中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14多維TW

Reuters
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【文/陳宗逸】

台灣軍方近日的新聞非常火熱，不僅自製藍鵲教練機即將「提早」出廠、自製潛艇「前途光明」及行政院2019年施政報告書提出規模龐大的軍購計劃，隸屬國防部的官媒《青年日報》也發表社論，首度證實台灣已成功研發部署擁有增程型的戰略飛彈一事，成為一連串波瀾的起頭者。

台灣高調 所為何來

《青年日報》的社論表示：「中科院研發之雄二E型攻陸飛彈與雄三反艦飛彈亦有相當進展，運用新式發動機與終端導引技術，能有效延伸飛彈射程，並提高抗干擾能力及命中精確度。」這是官方低調多年後，首度以「官媒」證實有「雄二E型攻陸飛彈」的存在，且已完成「增程型」，運用「新式發動機和終端導引技術」，則暗示已從美國方面拿到相關技術。

台灣軍方高調表態攻擊能力的動作，除了因應中方「一國兩制台灣方案」的緊迫壓力外，也是為了即將到來的總統大選。而國安高層方面，則藉此武力宣告，連結到美國去年10月開始醞釀「退出中程飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，簡稱中導條約，INF）的一連串動作上，試圖對台灣民眾說明：「美國退出INF，解除了中程飛彈緊箍咒，美國和歐洲將會加大與中國大陸的對抗，部署中程飛彈在西太平洋，而台灣處於美國對抗中國大陸的第一島鏈關鍵區，是『不沉的航空母艦』，在美國做出戰略調整的關鍵時候，台灣應該要率先衝出，作為美中對抗的前線。」

從推論上看，好像無懈可擊，中美關係如此，台灣作為美國的跟班小弟，此時不為老大賣命，更待何時？但美國突然退出INF，與俄羅斯撕破臉，真的是為了抗衡中國大陸並解救台灣危境？這種推理是否能站得住腳，值得懷疑。

退出INF 非關台灣

首先，美國為何選在此刻退出INF條約？實際有幾層考量。其中，最重要的還是「中國因素」。

由於軍事科技的高速發展，在1987年簽約當下的中導條約，到如今，其可約制的飛彈「種類」，已經被新科技破壞殆盡。當年所謂「中程飛彈」，已有許多新的不同定義，中國大陸近期研製的各式超音速巡弋飛彈、陸對艦彈道飛彈、高超音速匿蹤攻擊載具等新技術，都無法被歸納在1987年的舊條約定義裏，美國為此相當憂心，無法如以往般可在中國大陸周邊沿海「如入無人之境」，故進行如此激烈的動作，其實顯露出美國在未來的多極大國政治中，所展現的不安與狂躁。

美國總統川普（Donald Trump）在個人推特上直白地說：「這是威脅，你認為威脅誰都行。包括中國，包括俄羅斯，包括任何其他想下場玩的人。你玩不起。你玩不過我。俄羅斯若無法勸中國也加入INF，從歐洲到亞洲，都將籠罩在全球核武激增陰影下。」他的憂心很明顯，就是中國大陸未被納入此秩序中。1月28日，美國國會下屬的美中經濟和安全審查委員會（USCC）發布一份報告稱：「川普政府將中國大陸列為其打算退出1987年與俄羅斯簽署的INF條約背後考量的一個主要原因。北京不是INF條約的締約國。與INF對美、俄施加限制形成鮮明對比的是，中國大陸因在該協議之外，讓其能夠迅速擴大其飛彈庫，作為其旨在打擊美國和盟軍在亞洲力量的軍事戰略的一部分。」

中國不願進入美國的遊戲規則

對於美國的反應，大陸外交部於2月2日做出強硬回應，發言人耿爽表示：「中國大陸反對美國暫停履行中導條約義務並啟動退約程序，中方敦促美俄雙方透過建設性對話、妥善解決分歧。中導條約多邊化涉及一系列政治、軍事、法律等複雜問題，不少國家均對此存有關切。中方反對條約多邊化，當務之急是維護並執行好現有條約，而不是破舊立新。」而俄國國家安全會議前秘書科科申（Andrey Kokoshin）於 2月1日受訪時表示，美國退出中導條約的真正原因，是中國大陸部署了1,000枚中程和短程飛彈，試圖阻止美國在鄰近海域現身。這是中國大陸在其周邊領海的絕對領域、是不可碰觸的主權問題。

由此可知，中導條約本質上是大國遊戲，在1980年代「美蘇爭霸」的冷戰格局下，只有美蘇兩巨頭玩得起，當時連中國大陸都沒資格插嘴。如今隨著中國大陸經濟崛起和軍事現代化水準的提高，重新定義「中程飛彈」的威脅性，打破了西太平洋近海軍事平衡，潛在威脅美國在此區域的絕對軍事霸權，美國才動念出手撕毀協議。

即使德國總理梅克爾（Angela Merkel）2月16日在慕尼黑安全會議中呼籲中國大陸加入INF，以挽救此一限制軍備的協議，與會的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪仍當場回絕，他強調：「中國大陸的軍事力量僅僅用於自我防衛，不會對任何國家構成威脅。」可以明顯意識到，美中之間的複雜競和關係，連德國如此大國都無法置喙，台灣又能如何？

必須認知，在INF棋局中，主要玩家是美國、俄羅斯和中國大陸，最多加上北約及日本。INF解體後，世界是否會陷入新一輪軍備競賽？或許會。但即便如此，主要也是在中、美、俄之間展開競賽，而且是全球範圍、甚至到地球大氣層外的新一輪全球戰略重整，這種層次的軍備競賽，台灣沒有說話的餘地。

全球戰略改變 台灣沒有話語權

在此關鍵時機，台灣跳出來「刷存在感」，不斷強調「我有中程飛彈、我可以打擊中國大陸的上海與杭州……」，甚至運用官媒宣傳此能力，意義何在？中美之間在貿易摩擦中，正尋找磨合之道的關鍵時刻，台灣是否會成為他們的籌碼猶未可知，而美國官方、智庫學者不斷提醒台灣「小心！別踩紅線」，而台灣選擇在軍事方面不斷強硬表態，是福是禍？

可以理解，2019年是總統大選年，強硬的軍事宣傳，蔡英文陣營想營造所謂「辣台妹」氣氛，或有助於執政當局凝聚士氣、一致對外的效果，也可幫助民意支持度低迷的民進黨提升人氣。但把台灣安全與選舉算計掛鈎，如此走鋼索式的「自產自銷與自爽」宣傳，恐怕將帶來難以數計的災難。

在中、美、俄重整國際戰略格局，朝向多極世界發展的關鍵時刻，連歐陸各大軍事強權都噤聲不語，靜觀其變，西太平洋影響力最大的日本，甚至連評論都沒有，更不敢站出來刷存在感、展現自己的軍備實力，遑論處於更邊緣的台灣？整個世局都在重整，台灣唯一能夠掌握的，就是「強本」，即提高自身經濟實力，沒有經濟實力，僅剩下「義和團」式的馬戲表演，只會讓台灣更沉淪。

台灣必須明白，要「獨立、自主」地掌握自己的前途，最重要的是讓台灣經濟起飛，重整人民生活。唯有人民生活充實、有朝氣，才是真正的「台灣力量」，才有更充分的籌碼，在大國棋局的關鍵時刻，掌握一點話語權，被世界看見。除此之外，在純屬大國遊戲的中導條約議題上湊熱鬧，不僅自取其辱，還可能為台灣帶來實實在在的安全風險。

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《多維TW》月刊是一本深度政經評論雜誌，突破地域主張以『多維觀點』提供『寰球視野』，全方位解讀和剖析中國政治、兩岸關係、以及國際現勢牽動下的全球局勢發展與影響。

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