對蔡英文來說 重要的是解決問題

【文/李英婷 陳舜協】

民進黨在去年底九合一選舉迎來意料之外的大敗，蔡英文當天就宣佈辭去黨主席，到今年1月14日行政院長「賴清德下、蘇貞昌上」後，民進黨敗選後的大亂告一段落。蔡英文一度危急的總統連任之路，似乎又在她所希望的軌道之上而顯得信心滿滿。

總結九合一敗選的原因，蔡英文顯然不認為是因為施政與改革的方向錯了，而是官員與民眾的溝通不足。於是，她透過迴廊談話、重新啟用Line群組、臉書（facebook）上的發文不再使用「文青體」，發文頻率也增加了，甚至輕車簡從到西門町吃小吃、與各國遊客自拍扮網紅，站在第一線加強與民眾溝通，不再是躲在拒馬、高牆後的「神隱少女」了。

不過，蔡英文選擇站到第一線時，賴清德卻在卸任行政院長致詞時，以「元首」高度點出「政府體制需憲政改造、政黨缺乏國家優先意識、台灣沒有團結對抗北京」三大問題，還為曾力阻美牛、美豬進口致歉，「獨派」更是全心實意的明推、暗拱賴清德是「最好的人選」；桃園市長鄭文燦是九合一選舉的贏家，低調卻有著滿滿存在感，其影響力具體展現在民進黨主席補選過程當中，連蔡英文也不能忽視，將他的前新聞處長張惇涵延攬入府擔任總統府發言人。

與此同時，習近平發表「習五點」對台重要談話，除在「九二共識」內增添「共謀國家統一」內涵，還宣佈探索「一國兩制台灣方案」，啟動兩岸統一進程，不只民進黨，國民黨同感壓力。

種種跡象顯示，表面上蔡英文代表民進黨在2020年競選連任之路看似平穩，但暗流洶湧、凶險仍在。

BOX蔡英文應走出內心的圍牆

蔡英文曾經消失過，消失在總統府的高牆內、下鄉行程的維安警力及層層拒馬裏，以及九合一選舉時民進黨候選人的競選文宣之中，成了「神隱少女」。

九合一敗選後，蔡英文辭去民進黨主席，但她檢討、總結敗選原因，選擇站上第一線面對群眾，透過總統府內迴廊談話、臉書、Line通訊群組捨棄「文青體」，改用「鄉民體」重塑形象，甚至輕車簡從到觀光客眾多的西門町散步、吃小吃並與各國遊客合影，以行動宣示未來的總統任期內，她將走出高牆、面向群眾，並藉此宣示她不會在2020年總統大選中缺席。

蔡英文放下身段當「網紅」，用不曾用過的方法與民眾溝通，以多元方式讓人民了解政府施政，正面迎向自己總統連任路上的挑戰。就算方法引起議論，至少是不失分的方式，進取的態度甚至值得稱許。

蔡英文以行動說明她對民進黨在九合一選舉敗選原因的認知——改革方向沒有錯，是溝通不足；政府施政沒有錯，是假新聞干擾施政；文青體不接地氣，鄉民體才與民同在。

蔡英文看見高牆、拒馬、假新聞造成與民眾溝通不良、干擾施政的問題，決定走出高牆與民同在，得到網路聲量走高、臉書發文按讚數增加的回報，實際上並沒有解決任何問題，因為她沒有看到自己心裏的圍牆，甚且可能將台灣帶上更危險、難以預測的未知。

何以得知蔡英文走不出心中的圍牆？其實四處可見。

例如習近平在《告台灣同胞書》40週年紀念活動發表被稱為「習五點」的重要談話，五點內容有對台灣民眾的呼喚、和平統一的提案以及對外部干涉、台獨分裂勢力的警告；蔡英文沒有體察希望「兩岸和平」的民意，幾乎第一時間就提出立場強硬的「兩個不接受、四個必須、三道安全防護網」對應談話，將兩岸對立、激化推向新高峰。

明知目前正處於中美貿易戰的風口浪尖上，華為設備被美國指有間諜後台、資安疑慮，背後是中美角力的延伸，工研院、資策會及國家實驗研究院仍宣佈華為設備禁連內部網路的禁令，蔡英文政府「親美」形象益發鮮明。

此外，國民黨在九合一選後在15個縣市執政，蔡英文沒有因應新情勢與國民黨進行修補與和解，反而輕率要求各政黨不要再提「九二共識」，甚至提醒農漁產品賣到大陸，必須「政府對政府」的管道談；「賴下蘇上」的內閣改組，留用了大多數已證明施政失能的部會首長，沿用失敗的政策，只換了行政院長蘇貞昌要求閣員「接地氣」、「扮網紅」，就算完成內閣改組，依然是滿滿的傲慢。

況且，蔡英文臉書上就能找到文圖並茂的例證。令人不禁想問，蔡英文散步西門町時，為何能輕易遇到遠來的英國遊客，卻遇不到外賓中人數最多的大陸客？

始終迴避問題

為什麼蔡英文的總統連任之路如此辛苦？她必須坦誠面對一個問題，就是她沒有讓她的政府成為就職演說中的那個「解決問題」的政府，甚至如同鴕鳥將頭埋進沙坑，始終迴避問題，包括經濟民生、政黨政治、兩岸關係及民進黨的「台獨」屬性等方方面面。

AFP 分享 facebook 橫空出世的韓國瑜固然是民進黨在九合一大敗的重大變因，「討厭民進黨」茁壯成台灣最大黨，卻是蔡英文和民進黨自己煉成的。蔡英文與民進黨以改革、前瞻之名推動的各項政策，沒有充分溝通和對話，而是利用立法院過半席次優勢強硬通過的戲碼不斷上演，一次又一次累積民眾對民進黨的惡感。

看看民進黨在《勞動基準法》中有關「一例一休」規定的兩度修法過程，蔡英文在第一次修法時大幅朝向資方傾斜時，一定忘了自己說過「勞工是我心中最軟的一塊」；在鎖定軍公教為「年金改革」方案首要目標時，蔡英文一定忘了自己是法律學者及「我的政府一定是最會溝通的政府」；其他還有包括「司法改革」、「稅制改革」、「農會及水利會改革」，甚至是號稱「台灣未來發展關鍵」的「前瞻基礎建設計劃」，都是「解決部分問題，卻製造更多問題」，且在隱晦未明之處，充斥著滿滿的政黨私利與選舉算計。

最明顯的就是以「轉型正義」之名成立的「不當黨產處理委員會」與「促進轉型正義委員會」，從組織設置、人事任命到權力大到如同「太上機關」的質疑都置之不理，目標只有國民黨以及形同恣意指定的「國民黨附隨組織」，若非「東廠事件」在促轉會內自爆，以及九合一選舉結果證明民眾的反感，黨產會及促轉會對國民黨的鬥爭，只怕會更加劇烈。

民進黨是打著「社會民主主義」旗號起家的政黨，蔡英文更曾剖白「自認為很左派」，卻變成向資本家傾斜、只圖獲取更多資源及打趴國民黨以求永遠執政的政黨，其根本原因在於蔡英文不願面對兩岸關係的性質及自願被「獨派」綁架。

蔡英文如果在上台之初就承認「九二共識」，落實「維持現狀」承諾，不但民生經濟得以發展，民、共得以交流，台灣朝野政黨及民眾也可自「統獨之爭」解脫，走上更健康的「左、右派之爭」。

遺憾的是，囿於自己的意識形態，也因為黨內深綠台獨不斷施加的政治壓力，蔡英文並沒有選擇如此，反而一再迴避這些應該處理的問題，結果習近平發表「習五點」談話，將蔡英文逼進牆角。當然，將蔡英文逼進牆角的還有一味沉浸在台獨夢幻裏的「獨派」，賠上的却是全體台灣人民的利益。

「解決問題」不能再只是口號

看看前總統府資政彭明敏、前中研院院長李遠哲、基督教長老教會牧師高俊明及總統府資政吳澧培等4個深綠大老聯名刊登的《致蔡總統的公開信——敬請不要參選連任》廣告，其發佈時機選在「習五點」談話後隔天，公開信內容則是明確要求蔡英文「放棄連任」、「交出行政權、退居第二線」。

他們的用心和姿態何其倨傲！

蔡英文是台灣人民依《中華民國憲法》賦予的權利，透過民主選舉選出的總統，其執政與爭取連任的權力同樣受到憲法保障，縱然李遠哲得過諾貝爾獎，彭明敏、高俊明曾為爭取民主有過犧牲，也不能以如此離譜違憲的姿態對蔡英文頤指氣使，甚至要求其交出行政權。

指點江山的還有早前鼓吹成立「喜樂島聯盟」，並推動「2020東京奧運台灣正名運動」的前總統李登輝及民視董事長郭倍宏等人。這些「獨派」大老深知多數台灣人民雖不認同「一國兩制」，卻也不願因為「制憲正名」讓兩岸和平演變成兵戎相見，讓現有的美好生活毀於戰火之中。然而，他們還是以過去曾有過的些微貢獻及狹隘的意識形態，對蔡英文發動了挑戰，這些人給蔡英文的壓力，比起對岸的共產黨可說毫無二致。

這樣的結果，卻是蔡英文不敢面對人民對她改善兩岸關係、民生經濟、分配公平及發展能讓政黨有序競爭的殷殷期待，反而一再被黨內派系、獨派勢力綁架，不敢大步邁前下的必然發展。簡言之，連任路難行是蔡英文「自找的」。

回到蔡英文2016年5月20日，初任總統自信勃發的那一刻。她在就職演說時對台灣人民的承諾是「解決問題」，邀請台灣人民共同承擔，給年輕人一個有希望的未來，解決青年低薪、分配不正義、重拾對司法信任、修補社會安全網及讓經濟結構轉型等問題。

蔡英文應該回去反覆重讀她的就職演說，體會一下為何她的就職演說可以感動那麼多人，因為人們真心相信，蔡英文是能夠幫他們解決問題，落實承諾並勇敢承擔的政治家。然而，至少到目前為止，蔡英文並沒有成為他們期待的政治家，不但沒有解決問題，反而一再迴避問題，最終被「問題」解決，這才是民進黨九合一大敗的真正原因。

對蔡英文來說，在剩下的一年多時間，實實在在地向台灣人民展現她解決問題的能力，獲得人民真心支持，或許還能打出漂亮的「逆轉勝」。若誤以為「扮網紅」搏得的網路聲量及虛幻的按讚數，一味站在川普（Donald Trump）的美國隊旁搖旗吶喊，就能得到有力奧援，只是自陷民調陷阱，賠上的將是台灣人民又一年的空轉與焦慮。