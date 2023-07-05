保護孩童肖像權 法國要治曬娃狂人

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

社群媒體興起，內容產業不斷更迭：更快、更互動、更獨特、更私密。輸入「家庭」，你可以在YouTube或Instagram搜尋到成千上萬個記錄日常家庭生活的帳號，拍攝內容包括家長帶著孩童旅行、介紹孩童住房、分享育兒經、記錄孩童成長等。

一個法國布列塔尼家庭以@happybreizhfamily帳號收穫大量粉絲，拍攝他們三歲可愛金髮小男孩Tchouni以法文和爸爸準備咖啡、玩遊戲、撒嬌、童言童語的各種畫面，在Instagram上擁有近62萬追蹤、TikTok更有高達100萬粉絲。

「盈利曬娃」成風潮 孩童隱私及身心存隱憂

這些「兒童網紅」的整個生活都被記錄，即使是最私密的時刻與對話都變成共享內容。哈佛法學院副主任、《曬娃沉思錄》（Sharenthood，暫譯）作者普隆凱特（Leah Plunkett）稱其為「盈利曬娃」，即「企圖用這些私人、有時非常親密的經歷來盈利」。

兒童網紅數量在過去幾年間爆炸性成長，領頭羊包括現今11歲的頂流YouTuber卡吉萊恩（Ryan Kaji），如今坐擁3,490萬訂閱者與自己的玩具生產線。大量的觀眾也吸引龐大廣告商機，部分熱衷的父母也拉著孩子加入這場商業大戰。

但新問題隨之而來。孩童面臨超時工作或被父母財務剝削的風險。此外，孩童的安全、隱私、身心健康也都存在隱憂。不同於過去傳統媒體的簽約童星，家中父母隨時貼近的拍攝似乎成為法規死角。

有些父母稱已經獲得孩子拍攝同意，甚至向觀眾解釋參與拍攝是孩子表現好的獎勵，但兒童網紅文化學者卻指出，很難看出孩子是否真的了解社群媒體的用途以及肖像公諸於世可能帶來的影響。

兒童網紅比照童星 法國立法保障工時收益

在這新興現象和網路灰色地帶中，法國走在最前面。2020年10月，作為保護兒童肖像權的第一步，法國國會正式通過規範「兒童網紅」的法律，目的是保護未成年人在YouTube、Twitch等平台上的收益活動。

提案者、執政黨國民議會議員史都德（Bruno Studer）指出，「除非特別許可，否則法國禁止童工，網路上也是」。

兒童網紅風潮之下，許多16歲以下未成年人的肖像在網路平台傳播，有時甚至獲得上百萬次觀看，收入更可高達每月15萬歐元（約新台幣49萬元）。而法條主要規範其工作時間與收入去向，填補截至當時的司法縫隙。

根據法律，兒童網紅將納入一般童星的現存規範：「從業」前必須登記申請執照，其收入也必須匯進特定託管專戶，讓他們成年後得以使用。

此外，法條也提出了「遺忘權」，也就是在有關兒童的要求下，平台有義務下架其內容。史都德認為，一旦孩童開始獲利，或聽從大人指導在鏡頭前說話或動作，就已經不再是玩耍或興趣，而是進入工作了。

侵犯孩童尊嚴與人格 父母恐被禁止曬娃

針對「曬娃」風潮規範，法國今年再次成為先鋒。1月19日，同樣由議員史都德和同僚提出法案，邁出保護孩童肖像權的第二步。法案3月於國民議會獲得全票通過；5月10日，參議院一讀通過。根據流程，將透過兩院混合調解委員會（CMP）找到最終妥協內容，但上路指日可待。

法案將授與法庭權力，得以介入禁止雙親在網上張貼孩子影像。雙親對孩童肖像權負有相同責任，任何一方不同意都將使得貼文被禁。

身為去年成立的兒童權代表團成員的史都德解釋，法規強制要求家長站在兒童立場，視保護其私人生活為首要職責之一；若「孩童的尊嚴與完整人格遭到嚴重侵犯」，則雙親可能喪失孩童肖像權，由「家事法官委託第三方執行」。

史都德3月接受《世界報》（Le Monde）專訪時表示，共識已形成，說服立法並不困難。他指出，曬娃行為構成的主要風險包括傷害未成年人的私人生活。「一位13歲孩童平均在網路上有1,300張照片流傳，這些照片可能遭到戀童情色目的的濫用或造成校園霸凌」。

法案內文提醒戀童癖論壇中50%的照片起初都來自家長在社群媒體上的公開分享，家長會失去對這些照片傳播的控制，史都德表示，法律宗旨之一是要告訴雙親，他們並沒有孩童肖像的「絕對權利」。

曾為史地與公民課老師史都德深信，這問題是當代議題的核心，他不認為法規能帶來奇蹟成效，但希望使家長警醒，「制定法案也是為了讓議題受公議」。

馬斯垂克大學（Maastricht University）法律系副教授葛安塔（Catalina Goanta）表示，「從法律角度來看，這項改革在歐洲乃至世界獨一無二，其他司法機構都將其視為模範」，它的成功「很大程度將端視其執行及執法標準」。

澳洲科廷大學（Curtin University）網路文化研究資深研究員阿比丁（Crystal Abidin）則強調，並非要僵化網路世界驚人的創意與繁生性，「但在分享孩童私下甚至私密時刻的權利上，這些世界非常不安全也不穩定」。

她說到：「或許最有用的對話，是如何教育家長，給予他們做出最佳決定的資源，而非聚焦在我認為最徒勞的事，即試圖停止現象發展。」（完）