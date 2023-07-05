俄烏戰刺激能源自主 德加速發展綠氫經濟

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

去年12月冬季的某天清晨，德國總理、經濟部長、財政部長三巨頭齊聚北海的威廉港，為全國第一座天然氣接收站剪綵。德國官方的審核過程向來繁瑣，平時建一條天然氣管就需要八年，但這座可儲存和轉化液化天然氣的接收站連同與陸地連結的管線，僅不到200天就完工啟用。

俄烏戰爭扭轉歐洲的能源供應版圖，各國紛紛尋找替代能源，靠船隻運送的液化天然氣成了新寵。總理蕭茲（Olaf Scholz）致詞時忍不住誇讚這座能源基礎設施的興建速度寫下「世界紀錄」，還向對歐洲發動天然氣戰爭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）喊話：「他以為能用切斷供應來勒索我們，他錯了！」

斷開俄國天然氣連結 德加快氫能戰略布局

德國聯邦外貿與投資署的能源專家高德斯坦（Raphaël Goldstein）表示：「蒲亭發動戰爭前，德國對俄國天然氣的依賴度高達45%，現在一口氣要在寒冬來臨前降到零，可見局勢緊迫的程度。」

俄國全面入侵烏克蘭後，再也不是歐洲可靠的能源合作夥伴，數十年來經管道輸送的天然氣隨時可能中斷，德國只好出高價臨時租用多座浮動式接收站救急，還打算在未來幾年至少興建四座大型天然氣接收站。

不過，高德斯坦強調，從長期規劃角度來看，天然氣只是過渡性的能源，廣建接收站也是為進口氫氣鋪路，打下氫氣基礎建設的基礎，因為氫能、尤其綠色氫能才是未來。

綠色氫能是透過太陽能和風力等再生能源、用電解水方式取得的氫能。綠氫在生產和應用的過程中幾乎沒有碳排，德國在2020年6月通過的「國家氫能戰略」稱之為「未來的石油」，可用來擺脫對煤炭、天然氣和石油的依賴。

高德斯坦在這個德國官方招商機構負責的正是氫能，經常向各國業者解釋德國氫能基礎建設和應用的長期規劃。他說，其實德國早已完成氫經濟的路徑圖，只不過俄國天然氣實在太便宜，接收站連一座也沒建，現在受戰爭刺激只好加快腳步，把原先的規劃「從抽屜拿出來」。

氫氣卡車拚後年上市 全球首列氫火車開跑

談起氫能應用，最早投入研發的是汽車工業，起先不知道電動車或採用氫能的燃料電池車究竟鹿死誰手，近年由於特斯拉（Tesla）的帶動，電動車才成為零碳排車的主流。不過，未來是否繼續由電動車稱霸還很難說，尤其在卡車的領域，愈來愈多車廠和運輸業者看好氫能有朝一日將取代柴油引擎。

全球最大商用卡車製造商戴姆勒卡車（Daimler Truck），2021年宣布與瑞典卡車製造商富豪（Volvo）合資生產燃料電池，同年戴姆勒的氫氣卡車原型車也展開道路測試，力拚2025年上市。

高德斯坦指出，相較於電動卡車，氫氣卡車具有加氣快、重量輕、體積小、續航力長等優勢，未來如果基礎建設跟上，不排除氫氣卡車的普及將帶動氫能轎車的發展。

氫動力火車則是另一項備受矚目的發展。法商阿爾斯通集團（Alstom）在德國製造、內建燃料電池的氫動力火車頭CoradiaiLint，去年8月在德國北部的下薩克森邦投入客運，號稱是全球最早上路的氫動力列車。

德國鐵路交通發達，但多達一半的軌道沒有電氣化，每加一次氣可續航1,000公里的氫動力火車如果普及，將可省下電氣化的巨額投資。

鋼鐵業啟動綠色轉型 氫能煉鋼目標零碳排

工業部門碳排高，改善製程和轉換能源都是可能的減碳方向，化工和發電都可用氫來取代天然氣，其中排放大戶鋼鐵業的轉型尤其值得關注。

2019年11月，德國最大鋼鐵廠蒂森克虜伯（Thyssen Krupp）在杜伊斯堡總廠區的九號高爐啟動氫能煉鋼計畫，這是全球第一次有鋼鐵廠用氫取代煤炭煉鋼，可說是鋼鐵業綠色轉型重要的一刻。次年，電業巨頭萊茵集團（RWE）宣布在風力充足的北部興建電解廠，生產綠氫供蒂森克虜伯煉鋼，蒂森克虜伯的目標是在2050年前達成零碳排。

德國第二大鋼鐵廠薩爾茨基特集團（Salzgitter），今年4月也宣布啟動「綠鋼」轉型計畫，目標是10年內至少減少95%的碳排。儘管綠氫來源和管線輸送的問題還沒解決，執行長葛羅布勒（Gunnar Groebler）對綠氫煉鋼的未來自信滿滿。他說，傳統用煤炭生產的「灰鋼」價格還會上揚，汽車等製造業已等不及要用「綠鋼」來打造產品；鑑於綠氫需求爆炸，薩爾茨基特有必要先發制人，及早簽下長期供應合約，避免未來出現供不應求的情況。

德自許成為全球先驅 超前部署確保綠氫供應

氫氣的輸送可運用現有的天然氣管道，也可利用海上運輸，從儲存、運輸到買賣與傳統的油氣業務高度契合，對能源業者來說幾乎是同一種商業模式，高德斯坦認為這是氫能最「迷人」的地方。

因此，經濟體從化石燃料過渡到氫氣在他眼中是一個「逐步演化」的過程，差別在於產油國風光不再，由陽光和風力資源豐沛的綠氫出口國取而代之。能源業者相信，南美洲南部的智利、阿根廷等、非洲南部的納米比亞、南非等、西北非、中東等地擁有龐大的綠氫生產潛力，全球能源版圖因此將改寫。

德國發電已有近半比例來自再生能源，但光靠自產綠氫還是不夠，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）估計未來至少七成的綠氫必須靠進口。因此過去一年來他馬不停蹄到納米比亞、卡達、澳洲、加拿大等國簽署協議，確保未來的綠氫供應。其中，納米比亞沙漠的計畫尤其具有指標意義，標誌德國與非洲能源夥伴關係的開始，總投資規模高達100億美元（約新台幣3,100億元）。

歐洲北海沿岸九個國家日前召開峰會，矢言加速建置離岸風電，將北海打造成全球最大發電廠，也是看上綠氫的巨大潛力。

高德斯坦強調，既要經濟發展，又要減碳，「我們除了發展氫能別無選擇」。德國在國家氫能戰略訂下「全球先驅」的遠大目標，「我們正重新思考地緣政治，尋找不同的合作國家，為氫經濟訂下新標準」，他興奮地說。 （完）