人口紅利還是人口炸彈 印度的機會與挑戰

【文、攝影／林行健 （中央社駐新德里記者）】

聯合國人口基金4月19日公布《2023年世界人口狀況報告》，估算印度人口將於今年6月達到14億2,860萬，比中國的14億2,570萬多出近300萬，且有一半人口年齡低於30歲。

投資印度管理大不易 適應力成立足關鍵

印度上一次舉辦人口普查是在2011年，原訂2021年舉辦的新一期人口普查因COVID-19疫情延後，為聯合國最新人口數字預測值蒙上不精確性，但這仍足以掀起「印度是否能取代中國，成為下一個世界工廠」的討論。

「就工廠的運作來說，員工的工作態度很重要。陸籍幹部在疫情期間可以三年不回家，印度員工做得到嗎？」德里近郊一家台資工廠的營運長黃先生如此說道。

黃先生表示，印度的國定假期、宗教節慶本來就多，偏偏員工還喜歡請假，遇到結婚一請就是一個星期，法律還規定婦女懷前兩胎時各可請六個月的有薪產假，這對工廠人力調度構成很大的挑戰，也導致許多台資工廠偏好聘用派遣工。

此外，根深蒂固的種姓觀念、偶傳的宗教衝突以及活躍的工會，都可能為工廠運作帶來問題。以種姓觀念為例，工廠印度籍主管若出身低種姓階級，就很難管得動出身高種姓的下屬。

一名吳姓台籍幹部觀察到，雖然印度的工資確實低廉，但許多勞工是來自鄉村地區，大多是農工，若要把他們放到電子廠當作業員，需要一段時間的訓練；就科技產業而言，工廠自動化可能會比僱用勞工有效率得多。

內需市場大研發能力強 印度積極爭取外資落腳

想要成為世界工廠，除了勞動力，還要滿足其他基本條件，比如內需市場、基礎設施、經營環境、研發能力、產業生態圈等。那麼，印度有這些條件嗎？

印度作為人口大國，內需市場自不必說，工程教育發達、科技人才多、新創公司超過2.7萬家，加上中央政府推出的7,800億盧比（約新台幣2,854億元）研發激勵計畫（DLI），研發能力與潛力也無庸置疑。

莫迪（Narendra Modi）政府近年來正加快建構全國交通網，包括連接首都德里與商業大城孟買的高速道路及貨運鐵路，許多城市也在修建捷運、蓋機場、擴建港口，已呈現急起直追之勢。

在美中貿易競爭加劇、許多外商遷離中國之際，印度中央政府祭出生產激勵計畫（PLI）積極招商，工業省分也相互競爭，各自推出優惠政策爭取外資落腳，重點工業區承諾優先供電、供水，經營環境十分友善。

至於供應鏈和產業生態圈的完善度，就得視產業別而定，以皮料等傳統產業而言，就十分完善，但在半導體及電子產業仍有待加強。

印度南部工業大城清奈（Chennai）一家公司的馮姓副總經理告訴《全球中央》，印度在自動化設備所需的零組件、感應器、驅動器和機械手臂，幾乎都沒有現貨，要從其他國家進口，而且關稅又重，導致交期變長、成本增加。

一名台商說，印度現階段除了人工便宜，其他成本仍偏高，這也是為何目前在印度營運的台灣代工廠，多是在客戶要求下進駐印度。

人口多是優勢也是劣勢 短期難成下個世界工廠

研究領域涵蓋國際關係、社會科學的印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）副教授巴札克（Sriparna Pathak）向《全球中央》表示，人口是一柄兩刃劍，印度成為人口第一大國之後，政府在衛生、公共設施和教育方面，都將面臨更大壓力，但人口帶來的優勢也不容忽視。

曾赴中國留學的巴札克引述俗語說，「人多好辦事」，對任何國家而言，國力不只是武器與科技，人口更是重要一環，現在印度擁有充足的人口，如何善用並轉換成人口紅利，相當重要。

她分析，印度是民主國家，發展步調確實相對緩慢，但近年來許多外商因中國的防疫政策以及地緣政治考量正尋找新的生產基地，這對印度與全球供應鏈重組來說，都是件好事。

巴札克說，印度有高技術勞工，也有低技術勞工，如何做好產業匹配很重要。此外，莫迪政府早在2015年就推出Skill India技術培訓計畫，2020年又推出新版全國教育政策（NEP 2020），一步一步為人才培育奠基。

這位不久前才訪問台灣的學者坦承，基於文化差異，來印度設廠的確會面臨許多挑戰，建議台商進軍印度前先瞭解印度的治理架構，這樣在遇事時可以馬上向適當部門求助。

此外，印度沒有全國統一的官方語言，因此台商宜可在台灣物色懂印度語言的人才，派他們到印度當幹部，這樣便可減少與員工溝通不良的情況，最後是聘請風險諮詢公司，為前進印度做風險管理。

至於印度需要多久時間才能取代中國，成為下一個世界工廠？巴札克指出，中國雖然不時傳出經濟泡沫即將破滅等傳聞，而且經濟成長速度正在放緩，但它畢竟是專制國家，可輕易推出左右經濟發展的政策。

巴札克說：「雖然『一帶一路』倡議的成效不佳，但中國不會坐等他國迎頭趕上，它會繼續加強與中亞、東南亞國家的經貿關係。我不預見印度可在五年內取代中國，印度還需要更多時間。」（完）