挺不過疫情的考驗 「無朋友」趨勢難解

【文／蔡佳敏 （中央社副主任編譯）】

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行對「友誼」產生莫大影響，在各年齡層都掀起一波「無朋友」趨勢。隨著生活逐漸回歸正常，人們或許會預期生命中最重要的幾段關係也會恢復正常，但事情並沒有那麼簡單。

遠距社交感情轉淡 防疫立場相左加深嫌隙

疫情期間，有些朋友是愈來愈緊密的，有些則是在2020年防疫封城、保持社交距離之後就疏於聯絡。而情誼跟一株植物、一個生物並沒有多大差別：投入愈多心血、愈仔細去呵護，感情就會愈深邃，結合力就愈緊密；反之就漸行漸遠。

對於年長民眾來說，不會使用電郵、簡訊等數位溝通工具，防疫關在家等於與人互動的管道就更少了。

專家認為，整體來說，疫情對友誼的影響，似乎建立在這份友誼在病毒2020年大爆發之前「扎根」有多深。本來就是最親近、最樂於給予支持的那群死黨，環境愈險惡，感情只會更深厚，疫情也就影響不了什麼；相反地，點頭之交就挺不過疫情的考驗。

69歲社會學家亞當斯（Rebecca G. Adams）說，疫情讓民眾失去泛泛之交。畢竟，防疫措施讓民眾陷於一個兩難局面：要怎麼跟朋友說我很介意你不戴口罩？擔心感染所以不想跟你吃飯？不喜歡他的臉書貼文？

57歲紐約州民眾莫菲特（Brian Moffitt）就說，疫情之前他有一個每週起碼見兩次面的朋友，如今這份情感轉淡。他表示，有意思的地方在於，他們在防疫因應作為議題上其實抱持類似看法；但他看不慣對方會極為苛刻地批評立場相左之人，在疫苗的立場尤其強硬。

Digital Third Coast的民調就發現，疫情期間有20%民眾曾與朋友因防疫議題立場不一，而在社群網站「斷交」。

民調還發現，友誼變質的案例以男性居多，因為男性通常不如女性喜歡敞開心胸談內心感受。

校園職場交友管道受阻 Z世代哀嘆生不逢時

疫情影響的不僅是年長者的友誼，年輕Z世代（1990年代中後期至2010年代前期出生的人）也因為無法上班、上課，導致正常交友環境與管道被剝奪。

24歲的穆邦嘉（Nayomi Mbunga）從愛爾蘭鄉村搬到加拿大多倫多投入全新的工作時，滿心期待見到新同事，沒想到COVID-19讓大家都必須在家遠距上班。而一場疫情下來，她甚至覺得自己疏於友情的培養，「自己反社會（anti-social）的程度、看到新人產生的焦慮，讓自己都嚇了一跳」。

加州洛杉磯市場研究機構Talk Shoppe的高階研究經理昆坎（Joyce Chuinkam）說，學校和工作這兩個過去幾代年輕人「一致的共同經歷」，疫情期間卻不再提供相同的作用，導致剛畢業踏進職場的年輕人，都欠缺過去在教室、辦公室的傳統交友經驗。

不過，即使在疫情爆發之前，就有數據顯示，現代人的朋友數量比前幾輩的人都要少，只是疫情加快了這項趨勢。

谷歌（Google）2022年3月發布的熱門搜尋就顯示，之前的12個月中，最多人問的問題包括「我如何認識新朋友？」以及「忌妒朋友／與朋友吵架／沒有任何朋友⋯⋯是正常的嗎？」

親密朋友無需多 心靈契合重質不重量

猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）心理學教授郝特-朗斯達（Julianne Holt-Lunstad）早在2010年的大型分析報告就指出，長久處於孤獨狀態所構成的健康風險，跟每天抽15根菸並無二致。他坦言，雖然沒有太多研究探究一個人究竟該有多少個親密朋友，但為數不多的研究認為，三到六個應該就夠了。

堪薩斯大學（University of Kansas）溝通學教授霍爾（Jeffrey Hall）甚至認為，如果你的目的只是單純地緩減孤獨對健康的傷害，日常生活中至少有一位極具分量的人物即可，無論這個人是你的伴侶、家長、朋友都可以。

「從零變成一，所獲得的好處最多。」他說：「可是如果希望追求最有意義的人生，尋求一個與他人心靈契合的人生，那朋友則是愈多愈好。」

而一個人與朋友實際共度的時光也很重要。霍爾的研究指出，建立非常親密的友誼平均需要大約200個小時。

這對內向的人來說一聽就累，不過霍爾補充說，並不是每個人都需要找三到五個朋友，一個人的「個性」和「生活型態」會影響每個人的需求。

確實，就朋友數量而言，專家表示，有時「質」重於「量」。

許多年長者的朋友數量或許沒有年輕人多，但這並不必然代表他們是孤獨的。民調發現，老人朋友圈較小，但這些朋友都是結交數十年、貨真價實的「老」朋友，從中得到的幸福感比年輕人還高。年輕人朋友圈雖大，卻因難以與他人產生連結而孤獨感倍增。（完）