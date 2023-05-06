更健康還是更不健康？瑞典人的口含菸依戀

【文／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

流行於瑞典的口含菸（snus），是一種特殊的無煙菸草形式，既不咀嚼，也不吸食，只需放在嘴巴裡，通常是小心地放在一側的上唇和牙齦之間。瑞典社會對吸菸的限制越來越多，但對口含菸的使用沒有限制。口含菸因為無煙，可以在禁菸區使用，使用者周圍的人也不會受到任何不利影響。

口含菸別具文化意義 成瑞典疑歐派標誌

根據2021年調查，在瑞典，20%的男性和6%的女性每天使用它。除瑞典外，口含菸在美國、芬蘭（僅允許從瑞典進口）、挪威和丹麥較廣為人知。除了瑞典當年在申請歐盟成員資格時被允許例外，在整個歐盟銷售口含菸都是非法的。

口含菸不允許在芬蘭銷售，但可以在瑞典購買，並帶到芬蘭供個人使用（每年最多一公斤）。

在挪威，口含菸合法且非常受歡迎（挪威非歐盟成員）。不過，挪威對包裝設計有非常嚴格的規定，口含菸包裝必須是中性的和「無聊的」，而不是設計得看起來有趣或對新用戶有吸引力。

口含菸對瑞典人有特殊的意義。自瑞典在1994年舉行加入歐盟的公投以來，瑞典人認為歐盟微控管國內事務，他們擔心歐盟將會在瑞典禁止口含菸，因此它成為一些人反對歐盟的重要「標誌」。

口含菸主要有兩種用法：一，散裝口含菸：使用者必須用手指將散裝口含菸捏成一個小球，然後放在上唇後方。二，份裝口含菸：這意味著口含菸已經放入一個很小的紙／過濾器中，就像一個小茶包（大約1X2公分），然後使用者將這個袋子放在嘴唇後方。散裝口含菸歷史悠久，200多年來產品基本相同。口含菸在瑞典的文化上非常重要，尤其是在鄉村和工人階級環境中。

口含菸源自16世紀 18世紀貴族愛用品

瑞典的口含菸誕生於16世紀，當時瑞典人開始將菸葉、鹽和水混合放在上唇後面。在18世紀初的瑞典，口含菸變成一種濕潤的磨碎菸草產品，源自乾口含菸的一種變體。口含菸在18世紀的貴族男女中非常流行，幾乎成為必需品。它很快成為一種流行的禮物，瑞典菸草業也取得了突破。

18世紀末，大約70個瑞典城鎮開始種植菸草，許多菸草農開始自己製作口含菸，而製造商在19世紀開始生產本地品種的濕口含菸。瑞典政府在20世紀初期需要軍事資金和第一次養老金改革時，資金即來自菸草。1915年，瑞典重新實行菸草專賣。2003年，瑞典在約100萬口含菸用戶中售出了1.93億罐口含菸（6,761噸），且女性占口含菸消費者的近五分之一。

TikTok頻現蹤 法國年輕人跟風嘗鮮

近來，瑞典口含菸在法國也流行起來。雖然它在法國的銷售是非法的，但它在社群媒體TikTok上流行後，許多法國年輕人開始使用它，並在體驗時錄製影片。一個廣為流傳的影片是一名女孩使用後昏倒送醫。

此外，法國的許多足球運動員也開始使用它。例如，法國國家隊球員圖拉姆（Marcus Thuram）去年在隊友本澤馬（Karim Benzema）的Instagram上有一張他手裡拿著口含菸盒的照片。然而，照片在一段時間後被刪除，取而代之的是一張類似的圖像，但以表情符號覆蓋了口含菸盒。

口含菸代替紙菸？ 研究：仍有健康風險

瑞典人使用傳統紙菸的比率在歐盟中相對地低，有一說是因為瑞典人使用口含菸的關係。然而，使用口含菸在健康方面存在爭論。支持口含菸的人認為它是傳統紙菸的替代品，而且與吸菸相比風險要小得多，因為它不會影響肺部，因此使用口含菸對整體公共衛生有益。1960年代末，當吸菸對健康的危害變得更加明顯時，口含菸的使用量有所增加。2005年瑞典餐館禁止吸菸後，這一數字也有所上升。

然而，從另一面來看，口含菸仍會帶來許多健康風險，例如癌症（口腔、食道、胃等）、體重增加和糖尿病。心臟病的研究結果比較複雜，一些研究表明存在健康風險，一些則沒有。此外，使用者的牙齒和牙齦在長期使用後經常會出現令人不快的外觀，儘管牙齒健康本身並沒有被證明會下降。 （完）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康