斜槓校長改裝廂型車 行動小套房遊全台

【文、攝影／郭宣彣 （中央社記者）】

熱愛大自然的國小校長彭銘君，將二手廂型車自學改裝為露營車，猶如他和太太移動的家，伴著他們環島旅行，並在YouTube頻道裡記錄台灣之美。

因疫情影響，人們都希望減少與人群接觸機會，露營車成近年超夯的旅遊模式。新竹縣大坪國小校長彭銘君自學改裝廂型車，打造為露營車「酷斯拉號」，讓住宿不再是旅行的負擔，想旅遊說走就走。

校長斜槓Youtuber 推廣車泊新文化

彭銘君當過計程車司機、漁夫、電腦工程師才走入教職。因熱愛大自然，他從體驗露營到車泊生活，後來還在YouTube成立「憂娘駕駛」頻道，推廣車泊新文化、分享優質營區，影片最高瀏覽126萬次而意外爆紅。

他因擔憂「娘子」的開車技術，堅持擔任駕駛員，因此彭銘君稱自己為「憂娘駕駛」，這是頻道名稱由來。

彭銘君表示，此頻道是由「婦駕駛」創立、管理、剪輯、分享，他則擔任主持人，主要介紹旅遊、登山，盼能跑遍台灣368個鄉鎮市區，記錄台灣之美。

他利用假日外出旅遊，夏天上山避暑，冬天就去野溪溫泉泡湯。他說，享受大自然的洗禮，是人生最快樂的事情。現在還能透過鏡頭帶著民眾上山、下海，分享他的旅遊祕境，以及如何以最少的經費，創造旅行最大的可能。

不僅旅遊，彭銘君在頻道中融入環保議題。他將送給學生的畢業歌重新填詞，寫入「垃圾要帶走、汙水不要排放」等內容成為頻道主題曲，盼民眾旅遊也響應愛護環境、永續台灣美景，這是他所推廣的「車泊新文化」。

使用空間極大化 廂型車變身迷你小套房

彭銘君所開的露營車是在2019年底購入的二手海力士廂型車。為解決旅途所需，他親手改裝並設計摺疊床椅，拉開就是床、收回就是座椅，而副駕駛座也改成旋轉椅，如此一來功能多元，有客廳，也有臥室。

為有良好睡眠品質，通風與空調系統也為車內改裝重點。他設計排風扇，也裝設駐車冷氣，無需啟動車子就能吹冷氣；為在車上炊煮，他在駕駛座後方空間設計水槽、側邊櫃以及活動桌板，車上還種九層塔以供調味。

彭銘君表示，超過兩天以上的旅行，如何補水、充電是露營車的重要課題。他設計雙層太陽能板，能方便幫車上副電瓶充電；在放置廂型車備胎位置處改掛車底水箱，到野外去若有山泉水即可取水，並安裝逆滲透主機，確保隨時有純淨水可飲用。

彭銘君說，車上放置有淋浴帳以及行動馬桶，整體空間可視為功能完備的迷你小套房，對他來說，這輛露營車是他展現機電整合的學習實踐，也激發他的創意進行空間整合，讓車內使用空間極大化。

酷斯拉號乘載環島夢 5000元車宿遊台灣

這輛由廂型車變身的多功能露營車，讓彭銘君隨時能來趟說走就走的旅程。

對彭銘君來說，最難忘的是到花蓮摩里沙卡洞穴溫泉。當地需溯溪才能抵達，但渡溪點相當不好找，且溪水略微湍急，深度及腰，讓他走得膽戰心驚。過程中，他還不慎滑倒「倒頭栽」，跌落溪中雙腳擦傷，腿軟之餘仍抓緊時間攀爬石壁，終於抵達祕境溫泉。

彭銘君說，此處溫泉為半人工搭砌，彷彿泡湯包廂。當時他忍著身體傷痛泡入溫泉中，而天然的溫泉源流不僅水質乾淨，且水溫適中，疲勞立即消除，是一趟驚險刺激又難忘的體驗。

他還曾展開七天六夜環島，從新竹出發往南繞行台灣一圈，行車里程數約1,100公里，油資共花費新台幣5,000多元。他笑說，省下來的住宿費，就能盡情品嘗在地美食。

在這趟環島旅程中，沿途到甲仙吃芋頭冰，到寶來泡溫泉，再去埡口看雲海，晚上就停放在南橫向陽管制站停車場，現場有方便的廁所，晚餐就在車上吃微波料理「蛤仔大餐」，深夜在車外賞著滿天的星星、呼吸著清新的空氣，十分療癒。

接著一路開往台東縣太麻里鄉，沿途伴著美麗海景，抵達目的地華源觀景台。此處是由蓄水塔倒映出天空的顏色，也被稱為「天空之鏡」，在此可感受海天一色的風景，遼闊的景色讓人身心極為放鬆。

隨後前往太麻里千禧曙光紀念園區，現場提供免費停車及廁所，留宿夜伴著浪濤聲入眠，體驗真正的「海景第一排」。

彭銘君笑說，七天首次環島行程有著「婦駕駛」的陪伴，幸福回憶滿滿，現在還加入寵物柯爾鴨「呱呱」，一起透過他打造的露營車「酷斯拉號」旅行、夜衝，這是他們移動的家。

對於想嘗試車泊野營者，彭銘君建議，野營自由度大，但挑戰性也高，所有生活的問題都要在戶外解決，建議初學者可從露營開始學習，且台灣有不少免費露營空間，如嘉義大埔湖濱公園、貴子坑露營場、碧山露營場等。

至於野營則地點多元，彭銘君說，基本上包含登山、觀海、野溪溫泉、立槳（SUP）運動賞景、立槳釣魚、湖邊。若民眾喜歡海邊，也想玩立槳，他推薦可到宜蘭東澳灣沙灘；若喜歡寧靜的潭面，可以到日月潭月牙灣。（完）