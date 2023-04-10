工作休憩空間不必外求 韓國青年共居宅搶手

【文／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

過去的共享住宅缺乏個人空間的概念，產生許多不便，但近年進入市場的業者更注重區分個人及共用空間，且由大型集團主導居多，重新打開共生住宅在韓國的認知度。

韓國獨居戶數比率不斷升高，截至2021年，在整體家戶數中占比成長至33.4%，在2019年超過三成後續創新高，預計在2050年達到39.6%，其中又以29歲以下族群占19.8%最多；以地區區分，首都圈內的京畿道與首爾市分占21.5%及20.8%最多。隨著獨居青年人數持續成長，瞄準獨居青年族群的共同生活（co-living）住宅近年在韓國逐漸受到關注。

多樣化共享空間 切中居家工作潮流需求

co-living的概念是「與家人以外的他人聚集、生活的共同居住形式」，與過去一般認知的共享住宅（share house）不同，因應注重個人隱私的年輕族群需求，推出共生方案的韓國業者多強調個人與群體居住空間的劃分，也祭出更多寬敞、新穎的共用空間設施作為吸引租客的賣點。

值得注意的是，這些共生住宅大多不是採取韓國主流、以高額保證金取代月租金的「傳貰」租賃方式，而是以小額保證金的「月貰」（月租）形式出租，每月租金可能落在80萬到150萬韓元（約新台幣2萬至3.7萬元）以上，但人氣不減，顯示相關需求看好。

一名租客實際試算，指出這類共生住宅多設有健身房、工作空間、交誼空間等，甚至提供洗衣、租車服務，若與一般在外租屋相較，加上跑健身房、皮拉提斯教室、到外面咖啡廳工作的費用等，一個月的花費算下來其實差不多。

此外，韓國自營業者占就業人口約四分之一，在青年求職困難狀況下，選擇帶著一台電腦自己創業的年輕人越來越多，加上疫情期間居家工作需求增加，會在租屋時考量工作空間的租客成長不容小覷。

實際上，韓國政府在2015年就曾推出共生概念的青年住宅，初期雖因設施簡陋引起負評，但申請入住者仍是大排長龍。相關業者表示，在沒有特別宣傳的狀況下，共生住宅形式的青年住宅現在申請入住仍要等上好幾個月，市場反應不錯。

大集團打開年輕人市場 主打科技、交誼與創業

業者強調，過去的共享住宅缺乏個人空間的概念，所有東西都必須與他人共享，產生許多不便，且多是個人營運、難以體系化管理，但近年進入市場的業者更注重區分個人及共用空間，且由大型集團主導居多，重新打開共生住宅在韓國的認知度，信賴度與評價都有正面提升。

韓國大型旅宿業者yanolja旗下品牌heyy,指出，與單純尋求好的住宅環境相比，共生實際上具有更進一步的意義，包括與其他共生住宅居民的網路與社群形成、各種公用空間利用等與一般居住環境不同的特別經驗，在韓國社會對保障個人私生活空間、同時擁有可自由與他人交流的社群居住空間需求抬頭下，市場可望持續成長，且不受大環境房價變化影響。

較晚進入共生住宅市場的heyy, 主打中小型住宅，結合集團推出的不動產科技（Prop Tech）解決方案，將物件定位為展現智慧住宅生活及不動產科技生態系的空間，瞄準20到30歲年輕族群，強調以合理價格享受最新的智慧住宅環境，包括提供租客使用的無人智慧辦公室、無人商店，內部裝置最新型家電與完善設備，獨居女性也能自在生活的安全空間，都是租客選擇入住的原因。

S K 集團旗下不動產公司SK D&D在2020年第一次推出episode系列則是主打大型共生住宅，至今在聖水、瑞草、江南、新村等年輕族群居住熱點都設有分點，每棟建築都有上百戶，主打重視個人生活、小社會及連結價值等概念，最新的episode SUYU 838在推出三個月內入住率就達到七成，新村店則是在開放前預約率就達到七成。

位於商業區江南的江南262則是主打「生活與工作」概念，每層樓都設有共用辦公室，包括會議室及不受他人打擾的單人座位，不只方便在家工作的住戶上工，也能更好地區分工作及休憩空間。

KOLON集團旗下不動產公司Libeto推出的commentown共同生活住宅，以樹屋為概念在江南打造的新型生活空間也相當有利自營業者使用，入住居民有三到四成都是新創業者，對他們而言，除了便利的共用設施，與其他住戶建立的人脈也是共生住宅帶來的好處之一。 （完）