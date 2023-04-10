150萬元晉升有殼族 微屋引領未來住宅概念

【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

現代產品大多從流水生產線大量生產，可做到價廉質優，但住房卻仍是傳統營建模式，導致成本高昂、全球住房短缺。新創公司Boxabl看準微房屋的潛力，引進流水線打造新型住房。

全球首富馬斯克（Elon Musk）先前曾表示已處理掉名下幾乎所有房產，每當他為公司業務造訪舊金山灣區，總是睡在朋友家。外界發現，身價超過2,000億美元（約新台幣6.4兆元）的馬斯克有一間售價不到5萬美元的活動式組合屋。這個在台北市連廁所都買不起的價錢，卻足以打造一間內部一應俱全的豪華住房單元。

Boxabl組合屋 翻轉營建模式拉低成本

美國雜誌《財經內幕》（Business Insider）指出，位於拉斯維加斯的Boxabl公司研發出的組合屋名為Casita（西班牙文小屋的意思），一間要價約4萬9,500美元（約新台幣149萬元），每間大小三坪到11坪不等。

馬斯克去年夏天在一場播客（Podcast）節目裡證實自己的確在德州自宅附近弄了一間Casita當招待所，還在裡面辦過一場慶生派對。不少媒體進入Casita內部一探究竟，發現不大的空間裡臥室、浴室、客廳、廚房一應俱全。

成立於2017年的Boxabl是一間新創公司。公司創辦人提拉瑪尼（Galiano Tiramani）表示，現代產品大多從流水生產線大量生產，可做到價廉質優，但住房多年以來卻仍是傳統營建模式，導致成本高昂、全球住房短缺。他們看準微房屋（tiny house）的潛力，引進流水線打造新型住房，在工廠就把房子蓋好，然後運到工地完成組裝。

Casita能根據需要快速組裝、拆除，且能用卡車搬運或皮卡拖著四處走。Boxabl更表示他們的Casita與別的組合屋的差別，在於裝運（Shipment）、製造（Manufacturing）、客製化（Customization）三大方面，所有的創新都有專利保護。

Boxabl評估今後幾年的需求可能超出他們的供應量能，更別說他們已拿到好幾筆來自美國聯邦政府的訂單，協助美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）、美軍、美國住房與城市發展部（HUD）解決住房供應問題。未來Boxabl計劃推出郊區別墅、多戶型公寓等更多不同設計的組合屋，實現更多不同的居住可能。

這類微房屋在美國有流行的趨勢。Netflix真人實境節目《小房子大天地》（Tiny House Nation）就是由兩位「小屋專家」為不同家庭打造麻雀雖小、五臟俱全的客製化小屋，擁抱精簡生活。

根據美國房屋建築商協會（NAHB）一份調查顯示，超過半數（53%）受訪美國民眾考慮住在面積小於600平方英尺（約16.8坪）的小房，1980年後出生的世代意願更高達63%。同為NAHB所做的另一份調查，也有54%的美國民眾期待建築法規能鬆綁對小房子的限制。

客廳廚房臥室一樣不少 移動球型屋還可擴充

微型住宅走紅，英國工程師開發出球型「康克屋」（Conkers），外形猶如一顆巨大足球，但走進裡面發現，從客廳、廚房到兩間臥室一應俱全，還能根據屋主的需求，繼續擴增或遷移。

美聯社指出，康克屋發想者維迪（Jag Virdie）曾是航太與豪華休旅車工程師，當初只不過是想幫孩子蓋間簡易的樹屋，好爬到樹上玩扮家家酒，但卻誘發靈感，開始發想對環境更友善的生活居所。

一枚裝配好地板下供暖與水電的康克屋，含稅約3萬5,000歐元（約新台幣113萬元）；若連同建屋所需土地，維迪估計靠康克屋初次晉身有殼一族只需花12萬歐元（約新台幣388萬元）。

維迪說他有一間康克屋位於威爾斯一處山巔，三年多下來即便歷經颳風下雨甚至暴風雪，小屋都毫髮未傷，「原因在於康克屋的主要屬性含氣動力學概念，這是它不怕暴風雨的一大利多」。

但對維迪而言，康克屋最吸引人之處在於彈性空間十足、能隨時依屋主需求改變來擴充，兩間康克屋不只可以連接起來，還能擴增跟收縮，可讓用戶不必拘泥固定架構，對環境的汙染也減低很多。

球型康克屋跟上時下最重視的實惠和永續，房屋取用在地輕量建材，讓建造的過程中能把能源消耗和碳排量降到最低，加上不用打地基，也不需要排水系統，就能讓雨水可以重新吸收再利用。

目前已有39棟康克屋分布英國各地，大多是被公司行號買下作為會議室、訪客諮詢中心或是豪華露營小屋等。

國外YouTube頻道Great Big Story還曾介紹在荷蘭有類似科幻小說場景的球屋社區。球屋社區是荷蘭政府與民間合作的實驗性住宅計畫，房屋內部分三層，包含最下方的臥室、中間的浴廁和頂部的生活空間。

一顆顆猶如巨型高爾夫球的球屋沿著一條風景優美的運河排列，球與球之間與兩側種有高大樹木，雖然這個「住宅區」看起來與傳統大異其趣，卻開啟未來建築新風格。 （完）