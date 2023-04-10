33歲財務自由提早退休 陳韋廷拿回人生自主權

【文／葉 臻 （中央社記者）】

三年前靠著理財規劃，讓被動收入超過生活開銷，達到提早退休。對他來說，不用看公司態度、長官和客戶臉色，可以說走就走的心態，就是自由。

FIRE風潮（Financial Independence Retire Early）從美國紅到台灣，講求的是靠著儲蓄和投資，讓自己達到財務獨立，不用工作也能維持生活開銷，拿回人生自主權。

光領死薪水難財務自由 靠投資錢滾錢提前達標

36歲的陳韋廷是人人稱羨的FIRE族，三年前靠著理財規劃，讓被動收入超過生活開銷，達到「財務獨立、提早退休」。他說，現在每月還能拿2萬多元存股，未來也不打算生養下一代。

陳韋廷住在桃園市大溪區一戶20多坪的公寓大樓，他接受《全球中央》專訪時說，房子是六年多前買的，一坪大約新台幣10萬元，總價約200萬元，兩房一廳裝潢簡單，付了頭期款50萬元後，他把房子出租給在附近國小任職的老師，房租和貸款剛好抵銷，如今房貸已繳清。

陳韋廷笑說，房子原本是想買來給在工廠當會計的媽媽退休後居住，結果媽媽閒不下來，到現在還在工作，自己卻先退休了；因為媽媽不懂股票投資，為了不讓媽媽擔心，也沒告訴媽媽自己已經退休。

陳韋廷說自己物欲不高，大學時期就有存錢習慣，一開始也沒有規劃一定要幾歲就退休，是因為想知道自己每月能存多少錢開始記帳，這時候才發現，如果退休需要2,000萬至3,000萬元，以一般人月薪3萬至4萬元來算，用正常方法存錢，就算不吃不喝也可能達不到。

從東海大學哲學系畢業後，陳韋廷曾在便利商店打工，後來又在新北市政府1999、台灣大哥大當客服，因為工作穩定，每月有4萬至5萬元薪水，40萬元的學貸還完後還有剩錢，因此開始思考如何更快存錢，也開始研究股票、基金、外幣、黃金存摺等投資，台哥大時期開始存股。

陳韋廷說，會提早退休也是因為提早存到錢，本來預計可能要等到40歲，但運氣好遇到股市上漲、儲蓄翻倍，三年前發現投資股票的帳面數字有近700萬元，平均每月有3萬元的被動收入，已經大於每月支出，因此決定提早退休。

33歲退休收入全靠股利 全職存股不上班賺更多

陳韋廷說，他現在一年支出不會超過30萬元，平均每月生活開銷約2.5萬元，他的被動收入只有股票利息，每月大概4萬至5萬元，計算下來，每月還可以存2萬多元，「就算不工作，也能存得比有工作的人還多」；除了實支實付的醫療險，他身邊的緊急預備金也可支應大概半年到一年的生活開銷。

他說，賺多少錢不重要，能存下來才是真的，他的爸爸是醫生，幾年前過世時，他去國稅局調閱財產清單，發現爸爸雖然收入高，但沒有理財觀念，死後全是卡債和信貸。

陳韋廷把存下來的錢都拿來存股，股利年年增加，總資產也持續累積，他存股的目的是為了放心退休，因此股票很少做短線，可說幾乎不碰，因為如果要每天盯股，就跟一開始想要無腦存股存到忘記的初衷不同。

對於未來經濟通膨、股市改變，他說，股利也會跟著通膨變多，因此不擔心，過去也遇過股息驟降，但不會建議賣掉，就當成放郵局領利息，不用因為股票不好就賣。他以租學生套房為例，房東也不會因為這學期租的學生比較少就賣房。

創造被動收入大於開銷 想當FIRE族需時間耐性

陳韋廷也說，網路上很多人跟他請教如何成為FIRE族，但這需要時間和耐性，例如每月存5,000元，聽起來很簡單，但並非很多人能做到。大部分人做不到，主要是因為沒有耐心、很難持之以恆，當然跟物欲也有關係，例如大學時生活費只要1萬元，但為什麼出社會後卻要暴增好幾倍？

陳韋廷說，對於想提早退休的人，不是一定要過跟他一樣的生活，而是依照個人的基本開銷來規劃，如果基本開銷是5萬元，那就存超過5萬元甚至10萬元的被動收入，再來考慮退休；相對地，若是有能力支付5萬元基本開銷的生活，薪資應該也不低，存錢速度應該可以比他還快。

陳韋廷說，他在工作上得不到樂趣，退休隔天就把LINE上面因為工作加入的同事、客戶刪除。現在的他生活簡單，但不會特別規律，常常白天睡覺、晚上熬夜。他也不會規劃很多活動把日子塞滿，對出國沒有興趣，大多時間都是宅在家看劇、看動漫、逛網拍、打電動。

他說，現在有房有車、沒有貸款，生活費來自股利，已經過著清閒的生活。他不喜歡在假日和白天出門，也討厭人多和壅塞的地方，為了美食他能開車到處跑，因為不用工作，能享有隨時出發的任性和自由。

陳韋廷也說，他對外界事物、政治等不感興趣，至今沒有投過票，疫情期間一度因為太無聊，跑去麥當勞打工，每天上班兩小時，還有當日剩下的炸雞可以帶回家，反而省到飲食開銷。退休後的工作都只是消遣，對他來說，不用看公司態度、長官和客戶臉色，可以說走就走的心態，就是自由。

他說，不會想投資房地產，因為太貴，加上他認為長期來看房價會跌。他也不打算生養下一代，因為養小孩太花錢，生養小孩很難過退休生活，他原本規劃退休後就要結紮，但剛好遇到疫情，就一直拖到現在。

陳韋廷說，還是會想交女友，也不排斥結婚，如果有另一半，對方可以當作他是居家工作，生活開銷部分，可以一起開共同帳戶，每月雙方固定放一筆錢、共同使用，和一般雙薪家庭沒有不同。（完）