台灣的世界級文化遺產 細說百年花磚前世今生

【文、攝影／黃國芳 （中央社記者）】

徐嘉彬團隊成功研發復刻花磚工藝技術，把台灣花磚文化推向國際。他們認為，文化不只是保存，而是創造希望跟著時代往前邁進。

台灣與其他國家的花磚文化列為「瓷磚世界非物質遺產」，向聯合國教科文組織申遺，讓台灣被世界看見；台灣花磚博物館對花磚文化的保存、修復到復刻，更讓台灣成為最燦爛的亮點，而館長徐嘉彬20多年來對花磚文化的執著，厥功甚偉。

穿梭古厝與怪手搶時間 搶救瀕危花磚重現風華

嘉義市林森西路上的台灣花磚博物館，前身為日治時期建造的兩層樓檜木老宅，外觀是巴洛克式洋樓，整修後，推開大門就能聞到上等檜木的淡淡香氣，屋內牆上滿是色彩斑斕的台灣老花磚，令人驚豔，吸引參觀民眾拍照打卡。

徐嘉彬說，台灣花磚在日治時代只流行短短20年（1915年至1935年），當年由日本引入台灣，透過工匠的巧思，將花磚鑲嵌在紅磚洋樓和三合院的屋脊與正面，以彰顯屋主的財富與身分地位。不過，第二次世界大戰後，花磚停產，年代限定的花磚永遠停留在紅磚古厝建築與家具。

徐嘉彬本職是科技業主管，20多年前只是一名喜歡拍攝記錄古厝的研究生，後來因為花磚，與心儀對象有了共同話題，最後不僅締結良緣，也找到一生的志業。

20多年來，台灣由於都市更新、政府徵收及老屋產權糾紛，超過數千棟的花磚古厝被拆除，徐嘉彬與一群志同道合的夥伴，展開花磚即刻救援行動。他們利用下班時間，與時間賽跑，一起記錄台灣瀕危花磚，並努力保存。

這段期間，他們盡力在花磚古厝拆除前與屋主溝通，且要在短時間搶救花磚，除了要面對拆除的危險，更要承受財務上的支出壓力。

徐嘉彬團隊搶救下來的花磚超過4,000片，為全球相關館藏量中數一數二；他們將搶救下來的花磚水泥塊運回嘉義後，利用下班時間，一片片細心磨除後面的水泥，並清除內部百年黴菌，每一片大約需要兩個月時間修復，才能重現花磚當年美麗的釉彩。

一片花磚蘊含一個祝福 復刻百年工藝再造經典

花磚文化於日治時期傳入台灣，因地方風俗民情，延伸出台灣獨特性的花磚圖案，花磚圖騰都傾向於祝福、吉祥寓意，例如蝙蝠代表福氣、果實多籽的葡萄與石榴衍生出多子多孫意涵、蘋果代表平安、四角翩然飛來的蝴蝶代表賜福，還有金魚代表年年有餘及金玉滿堂等。

徐嘉彬認為花磚文化要永遠延續下去，單憑團隊努力搶救、收藏、保存無法辦到，必須利用百年工法，復刻舊花磚，設計出屬於當代的新花磚，重新融入台灣人的日常生活。

徐嘉彬團隊積極研發復刻百年前的花磚工藝，堅持與本土匠師合作，以及與陶瓷工廠、多名陶藝名家共同研發試做，從釉藥配方、燒製素坯、手工復刻花磚樣式，經過無數次試驗與失敗，才終於開發出獨特專利，順利生產「立體手繪花磚」、「彩釉花磚」製作技術，並打造復刻模具。

花磚申遺被全世界看見 台灣最佳的文化伴手禮

2016年，法國艾克斯馬賽大學鼓勵學者將英國、法國、德國、日本、葡萄牙、台灣等世界各地的花磚文化列為「瓷磚世界非物質遺產」，向聯合國教科文組織提出世界非物質文化遺產申請，已進入審查程序，參與的成員都非常期待通過的那一天。

台灣並非聯合國會員國，這次透過跨國合作的方式，讓台灣被世界看見，無論最終審查結果如何，可以讓世界注意到台灣保存花磚的努力，就是最大肯定。

徐嘉彬團隊成功研發復刻花磚工藝技術，把台灣花磚文化推向國際。日本大阪溫泉業者SPAWORLD，2020年特別委託台灣花磚博物館設計製作5,500片花磚，打造奢華的泡澡堂，重現日本大正及昭和時代外銷至東南亞各國的瓷磚，業者甚至設置電視牆介紹台灣花磚文化，NHK以「文化逆輸入」形容台灣花磚博物館。

另外，臉書台灣總部喬遷到新辦公室，特別指定要用花磚博物館所製作的台灣花磚作為牆面上的妝點。台灣花磚之美加上本土陶瓷工藝的結晶，成為吸引跨國公司的文化元素。

不只保存百年花磚文化 更要賦予新的時代生命

徐嘉彬團隊認為，文化不只是保存，而是創造希望跟著時代往前邁進。因此，結合台灣陶瓷匠師，並與本土藝術家合作，將台灣蘭花、石虎等元素融入花磚，使台灣再度成為耀眼的花磚國度。

台灣花磚博物館吸引眾多歐美、日本遊客，在日本出版的旅遊專書也有專文介紹台灣花磚文化。好萊塢夢工廠導演、日本陶瓷學者、荷蘭歐亞貿易史研究學者等，也曾到訪參觀、交流。

徐嘉彬認為博物館的意義在於重現百年前的花磚文化，且能演變成台灣獨有的文化內涵，才會代代相傳下去；而博物館努力的目標在於各行各業都能在此擷取工作靈感，當花磚文化可以觸及各項產業時，就不會消失。 （完）