電纜地下化成效不彰 日本坐實電線桿大國

【文／黃名璽 （中央社編譯）】

日本過去10年以極緩慢的速度在推動電纜地下化的同時，每年還以約7萬支的速度增建電線桿，「電線桿大國」稱號當之無愧。

被稱為「電線桿大國」的日本，不像其他先進國家主要城市電纜地下化幾乎接近100%，國內最大城市的東京電纜地下化比率不到10%，甚至在推動電纜地下化同時，還在全國不斷地增設電線桿，出現拆除數量不及增設數量、電線桿不減反增的奇特現象。

雖然日本要趕上其他國際大城進度仍有難度，但考量到防災與安全，電纜地下化仍是一條不得不走的路。

電線桿早應遞減 事與願違年年增加

《日本經濟新聞》有一篇專文探討日本最平常的風景之一：電線桿，發現隨著電纜地下化作業的推動，應該與日俱減的電線桿數量，這幾年竟然年年增加。

日本全國共有約3,600萬根電線桿，種類細分成三種，分別是電力桿、電信桿及共用桿（電力與電信共用）。

仔細觀察電線桿外觀，可以發現電線通過電線桿的區域分為上方及稍微下方的位置；上方處電線是6,600V電流的高壓配電線，稍微下方處則是100V或200V的低壓配電線。家用電由低壓配電線供電。

電線桿上的圓柱槽是變壓器，可以將6,600V的電流轉換成低壓，配送到各家戶使用。

國土交通省負責相關業務的人士說，推動中的「去電桿化」作業，許多人認為是「從地面上看不到電線桿與電線」的電纜地下化，其實還有包括藏在民宅屋簷下通過等方式，但在大馬路等地主要還是走地下化。

一旦把電纜移到地下，如果發生故障或損壞時不是很難被察覺嗎？東京電力公司人士說，在輸配電發生故障時的確要花比較多時間修復，但如果電纜在外面的話，容易在天災時發生斷裂等情況，地下化比較不容易受災。

成本高道路又狹窄 電纜地下化推動緩慢

「去電桿化」的主要目的是著眼防災、安全及維護景觀，日本政府已把在防災與景觀上有必要的道路與區間視為優先對象，訂定2025年前加速「去電桿化」的目標。

但數據顯示，日本電線桿的數量卻是不減反增，光是2021年度一年內就新增25萬3,000根，相對拆除的20萬5,000根，還增加了約4萬8,000根。這些增加的電線桿屬於新建房屋電力配送的電力桿。

相較於倫敦、巴黎、新加坡等城市幾乎已達100%電纜地下化，在日本連最先進的東京都，到2020年度快結束時的比率也不過5%；日本有約四成都道府縣電纜地下化比率甚至不到1%。

更令人吃驚的是，日本過去10 年以極緩慢的速度在推動電纜地下化的同時，每年還以約7萬支的速度在增建電線桿，「電線桿大國」稱號當之無愧。

日媒曾報導，世界各國從景觀著眼的都市計畫，一開始就持續推動電纜地下化，但日本從第二次世界大戰後急於重建，採取的是便宜、快速布建的電線桿，造成各大都市隨處可見電線桿的現狀。

雖然電線桿能夠有效率地送電，但因為暴露在街道上受到風吹雨淋，碰上風災時更顯脆弱。日本近年來災害頻仍，造成停電時間變長。

國土交通省負責相關業務的人士說，無法推動電纜地下化的主要理由，可能跟成本及道路狹窄有關。

電纜地下化每公里要花逾5億日圓，也必須拓寬人行道，這對馬路及人行道狹窄的日本來說，要花不少時間徵收私有地。加上電線桿跟電力公司、通訊公司等各式各樣企業與團體有關，協調過程相當複雜。

電線桿也有圈粉魅力 沒了它粉絲會寂寞

有趣的是，就在官方推動拆除電線桿的同時，日本也出現一批擁護電線桿的「粉絲」。

被稱為「電線愛好者」的女演員石山蓮華說：「電線看起來就像生物般有趣。」她從小學時就被電線吸引，去年6月甚至被日本電線工業會任命為「電線大使」。

在石山蓮華的眼中，電線桿與電線象徵城市的成長，可以看到電線桿上被貼上廣告傳單或被塗鴉，且電線的安裝方式也可看出職人們的技術與個性，「看上去像沒有生命的物體，實際上卻讓人感覺有人味」。

日本動畫背景經常出現畫風細膩的電線桿，連國外也把電線桿視為具日本特色的風景，如果日本真的沒有電線桿，對這些電線愛好者來說，難道不會感到寂寞嗎？

石山蓮華說，也許有一天這樣的風景會消失，屆時的確會感到寂寞，但為了防災及安全的理由也確有必要。（完）