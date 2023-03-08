俄烏戰爭衝擊地緣政治 瑞典警戒將擴大徵兵

【文／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

因應近鄰俄羅斯的威脅升高，瑞典在2017年啟動不分男女的徵兵制；隨著俄烏戰爭爆發、申請入北約遭卡關，徵召比例將繼續上升。

瑞典雖然在2010年廢除徵兵制，但2014年發生俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞和頓巴斯事件後，在2017年起恢復徵兵，無論男女都必須參加徵兵測試，之後再透過測試結果層層篩選和分發服務單位。

也因為備戰的危機意識，2018年再次將《如果危機或戰爭來臨時》備戰手冊分送到每家戶，該手冊曾在1943年至1991年間分送，距離最後一次分送已有27年之久。大多數瑞典人都熟記傳單中最著名的一句話：「任何放棄抵抗的說法都是假消息。」負責此項業務的瑞典民事應急署在其網站上公布所有防空洞的信息，方便人們快速找到最近的防空洞。

徵兵測試不論男女 層層關卡精選兵員

瑞典議會在2009年時決定從2010年起廢除徵兵制，改為募兵制。然而，2014年發生戰事，俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞和頓巴斯後，瑞典決定於2017年重新開始徵兵，該年7月1日起徵召4,000名1999年出生的青年。根據2016年的民意調查，當時約有70%的受訪者同意重新徵兵，其中有87%的人認為如果重新引入，女性應該和男性一樣有當兵的義務。瑞典女性從2017年7月後被納入義務役對象。

過去瑞典的徵兵制大多數為期約240天至365天，役齡為18至47歲。退伍之後，每6年或12年重新教召。在1970年代曾有過徵召女性入伍的政治討論，但最終決定不這樣做。冷戰結束後，軍事緊張局勢有所緩和，在這段時間裡，越來越少的男性必須服兵役。實際上，任何不想服役的人都可以在徵選面談中說明他們缺乏動機，就可能免役。

從2007年開始，政府引入線上徵兵測試，亦即年滿18歲男女在網路上回答徵兵調查（瑞典自1994年後開放女性從事自願服役），再根據調查結果，僅有部分人員能接受進一步體檢和面試，經過面試之後再分發到不同單位。

事實上，真正被徵召進入軍隊的人員比例不高，在2009年和2010年，每年只有約5,000人應徵召入伍。2017年恢復徵兵後，真正被徵召的人員比例也不高，僅有約4%。

瑞典徵召制度非常嚴格，設有重重關卡以核定此人適合軍旅生活。這些測驗包括：詞彙、邏輯思維與空間理解、一般健康狀況、自行車測試與心理醫生的面試（如果目標是擔任領導角色，這一點尤其重要）。而最後會有專人與應試者一對一討論測驗結果與感興趣的分發單位，如果有興趣在菁英部隊服役，會被要求進行一些更嚴苛的身體測試。

去年對2004年出生的10萬6,000名青年進行了線上徵兵測試，其中，有1萬9,000人被選入面試，經過各種測驗，最後僅有6,000人被選中服兵役。被選中的人是根據他們的動機和軍隊的需要被認為是最合適的人。服兵役是一種義務，而不是自願，意味著有義務回答線上徵兵測試，而如果被要求，就要去面試以及服兵役。也因為這重重關卡，青年認為能服兵役是一種榮耀，是對自己體能和智能的一種肯定。

被徵召入伍的青年依據不同服務單位服役約6至15個月，每月可領4,400克朗（約新台幣1萬3,200元），若能完成所有訓練，結訓時所有月俸加倍作為獎勵，因此月俸可達8,800克朗（約新台幣2萬6,400元）。

俄升高地緣政治緊張 瑞典備戰將擴大徵兵

如此低的徵召率是基於國防預算有限，且有論者認為，在現代軍隊中，擁有少數高素質的士兵，比擁有大量低技能、低積極性的士兵更為重要。如果每個人都必須服兵役，就更難得到公眾的認可，人們會感到沒有自由，壓力太大，且大多數人還認為戰爭的風險很低，為什麼要強制大家去做呢？

然而，近年來情勢劇變，包括俄烏戰爭、瑞典申請入北約仍遭卡關、右翼聯盟在瑞典民主黨支持下在議會中贏得了2022年秋季的選舉等事件，使得徵召比例很可能會繼續上升。

根據去年12月瑞典國家電視（SVT）訪談國防部長強生（Pål Jonson）的報導中指出，「當前徵兵人數將從每年5,000人左右增加到7,000人，且不分性別，盡快達到1萬名」。瑞典三軍總司令巴登（Micael Bydén）則提出明確時間表，他告訴SVT，「到2030年，應徵入伍人數應為1萬人」。這意味著徵召比例將提升至少一倍以上，以因應當前歐洲緊張局勢。 （完）