取消文化動輒出征 喜劇演員有話要說

【文、攝影／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

排山倒海的網路聲浪、動輒出征的取消文化，反而是現今喜劇演員在構思笑話時，最需要考慮的因素。

你是否有相同感覺，跟美好的往日時光比起來，現今社會存在太多容易失去理智、為了大小事情而憤怒的人們？特別當你拿起手機，看到各種激烈指控、現成標籤隨著時下當紅話題而充斥螢幕，你感覺到社會充滿對立衝突，似乎無藥可救，你開始懷念當年社會一片溫馨和諧的舊日。

如果是，那麼你並不孤單；但如果我告訴你，這是一種錯覺呢？

喜劇界的殘酷現實 愈自由愈「與世界為敵」

現代人每天滑手機，掛在社群媒體上，很難不覺得這個世界充滿敵意。很多人忘了，不過是10幾、20年前的事，當人們想要公開發表不同意見時，除了去辦公室茶水間高談闊論，不然就是讀者投書，看看有沒有機會登到報紙的論壇版。

大眾媒體時代，假使有100人看一件事不爽而投書報紙，編輯只會選一則刊登。但社群媒體時代，編輯過濾的功能失效，100則批評意見會同時到達讀者眼底，產生這個世界充滿敵意的錯覺。

這是網路文化主導的言論市場，從政治攻防到娛樂八卦，每天都有新的案例出現。在網路上檢舉某人或特定內容，因不符合自己認同的政治正確而群起出征，發起抵制，在台灣叫做「鄉民正義」，在美國有「取消文化」（Cancel culture）之稱。

這是美國喜劇界必須面對的殘酷現實─言論自由愈發達的國家，說一個笑話所要面對的後果可能是「與世界為敵」。

取消文化有如言論審查 喜劇老演員這樣看

最近一個關於笑話有沒有紅線的激烈討論，就是去年奧斯卡金像獎，串場人克里斯洛克（Chris Rock）拿威爾史密斯（Will Smith）老婆的光頭造型當笑話，引發威爾史密斯上台動粗的驚人場面。與威爾史密斯的驚天一掌相比，觀眾的直接反應─排山倒海的網路聲浪、動輒出征的取消文化，反而是現今喜劇演員在構思笑話時，最需要考慮的因素。

單口喜劇表演向來直接面對群眾的回應，無論是掌聲或是嗆聲。曾任喜劇演員的歷史學家奈斯洛夫（Kliph Nesteroff）對《洛杉磯時報》說，他在1990年代演出的時候，遇過觀眾上前拳打腳踢和潑啤酒等失控行為，還有俱樂部老闆不喜歡他的內容，在他演出時把喇叭接到廣播電台，直接蓋過他的聲音。

奈斯洛夫開玩笑說，這就是取消文化的前身，「但在喜劇界，人們會認為這些批評或衝著你來的反對聲音，最終會讓你的表演變得更好」。

奈斯洛夫談到的喜劇場景是在推特等社群媒體還沒問世之前。到了現在，隨意出征的取消文化是否成為另一種形式的言論審查，讓標榜無所不談的喜劇圈自我設限？

喜劇演員勞林斯（Donnell Rawlings）表示，取消文化之盛行，已經演變成一種社群媒體裡的上癮現象，「對某些人來說，可以獲得15分鐘爆紅的最佳方法」，只要擷取某段喜劇演出的幾句話，再配上字幕，讓這段演出看起來很不恰當，很容易就能詆毀一名喜劇演員多年的努力。他認為這對喜劇這門行業很不尊重。

不同風格有不同觀眾 取消文化終有退潮一天

喜劇演員一直以來都在火線上工作，面對不同的審查。遠在中世紀歐洲宮廷裡，逗國王開心的弄臣要是講的笑話不得體，可能面臨牢獄之災，甚至性命不保。後來的喜劇演員在市集或公眾廣場演出，稍有不慎讓觀眾不喜歡，可能會被丟石頭或廚餘。

20世紀初的美國，興起一種結合歌舞、雜耍的「綜藝演出」（vaudeville），當時警察有權可以取締表演中的敗壞風俗或是淫穢用語，喜劇演員可能因為尺度太開而被捕。近百年後的今日，這樣的法律已在全美絕跡，唯一要面對的風險就是取消文化。

社群媒體主宰的世界，不斷更新的即時新聞，同一事件換了標題在各家媒體重複推播，使得爭議事件經常顯得比以往更戲劇化，這是取消文化盛行的背景。甚至有批評者指出，政治勢力利用取消文化，在爭議話題當中博取支持，透過分化群眾而取得政治利益。不過，對一些喜劇演員來說，取消文化也有退潮的一天。

勞林斯就說，人們開始厭倦取消文化，對於一些過度小題大作的爭議話題感到疲乏，原因是「他們濫用了自以為擁有的權力」，動不動就出征、抵制，結果是「如果粉絲覺得沒關係，那麼取消文化就不存在」。

從喜劇演員的角度來看，他認為人們對脫口秀太過挑剔，畢竟不同風格的表演者各自有不同的觀眾群。「事先瞭解這個演員的風格和背景並不難，如果你不喜歡這個演員，你大可不要買票就好。」（完）