「車庫精神」難被複製 矽谷沉潛等待下個傳奇

【文／張欣瑜 （中央社駐舊金山記者）】

這一波科技業裁員，或將成為新創公司的福音。外界等待著「下一個矽谷」出現時，也同樣期盼這個身經百戰的創意王國再寫歷史。

去年冬天，美國科技業裁員潮邁入高峰，加州舊金山灣區每天都有數百人失業。Meta、推特（Twitter）、思科（Cisco）等科技巨擘裁員千人起跳，許多在疫情期間受益於工作型態改變脫穎而出的新創企業，也被迫整頓人力。

經濟寒冬科技業大裁員 獨角獸製造機失色？

經濟不景氣，企業撙節支出，員工荷包縮水，讓新創募資熱度明顯降溫。

《華爾街日報》去年10月援引CB Insights數據報導，2022年第三季，矽谷初創市值達10億美元以上的獨角獸企業只剩下25家，較前一年萎縮五倍。

外界都在看，有「獨角獸製造機」之稱的矽谷，是否將失去昔日光環？

在矽谷點子不值錢 創業已內化為日常習慣

場景轉到去年11月中的史丹佛大學，秋季冷清的就業博覽會剛過不久，校區內出現一批來自西北大學的研究生，領隊是台灣創業家「矽谷阿雅」鄭雅慈。

「在矽谷創業，彼此都會分享，點子不值錢。」鄭雅慈邊走邊說，她在西北大學擔任整合行銷傳播兼任講師，這一天是最後一堂課，她帶學生到史丹佛大學取經，參觀完校園後直接走去幾個街區外的業師家中，拜師請益。

院子內，前臉書招聘主管、前標普500指數企業的資料分析高層，以及一位多次創業成功的企業家，與學生們圍坐在泳池畔，開起了創業沙龍。

這一幕，生動刻劃出矽谷的創業文化；在這裡，創業不僅是一個產業，更像是一種深入日常生活的習慣。

有創業家搖籃美名的史丹佛大學，位於加州帕羅奧圖（Palo Alto），四周佇立著大大小小的新創團隊。根據創投調查機構Tracxn最新統計，高達1,685家科技新創公司，誕生在這面積僅62平方公里、相當於台北士林大小的區域內。各國新創人才匯聚在這裡，研發設計各種新穎產品和服務。

矽谷對失敗容忍度很高 產業無後顧之憂向前衝

一身T恤牛仔褲配上球鞋，來自台灣、擔任人工智慧新創公司Landing AI產品副總的楊凱，在團隊居家辦公時，活力滿滿地現身在帕羅奧圖辦公室。

這間辦公室隱身在一個由三面三層樓建築圍成的小基地內，一樓是新創公司，二、三樓住著平常人家，紅黃白漆色的外觀，帶有樂高積木的創意。楊凱指著同一側的三間辦公室說，「這整排是一個人工智慧生態系，產品之外，有教育中心和創業孵化器」，矽谷就是一個如此重連結的環境。

楊凱2001年從台灣到美國，在靠近洛杉磯的美國加州大學聖巴巴拉分校攻讀博士，畢業後先到半導體產業，後來離開舒適圈自己創業，品嘗過成功和失敗不同滋味，四年前被延攬至現任公司，帶領團隊拓展業務和商品。

聊到COVID-19疫情期間灣區人才資金出走，到去年科技業裁員，是否已削弱矽谷新創競爭力，楊凱反問：「Google不就是在這種不景氣下成功的嗎？」

看過不景氣，也經歷過創業低谷的楊凱回憶：「當時錢燒得很快，銀行存款最低只剩下400美元，帳單費用都付不出來。」

之所以對矽谷創業環境始終抱持樂觀，是因為待過不同城市的他，清楚感受到這裡「對失敗容忍度很高」。

根據史丹佛大學管理科學和工程副教授伊思利（Chuck Eesley）提供的數據，在矽谷創業成功存活的機率，只有十分之一。大部分創意還在討論階段就會被刷掉，100家裡面存活的10家，是代表有拿到資金、已成立運轉的公司。

即便大家都知道成功機率很小，楊凱說，總會有一股「想解決問題的力量」，帶動整體創業產業向前，失敗時也不覺得是個人的事。

車庫精神難被複製超越 看好下個矽谷破繭而出

不過，近年許多國家和城市，開始傾注大量資源發展新創產業，矽谷在內部人才資金外流之外，確實也面臨外部競爭壓力。

StartupBlink發布的2022年新創生態系評比，舊金山灣區雖仍以總分550分高居全球第一，遙遙領先排名第二的紐約（217分）和第三的倫敦（126分），但分數差距「正在縮小」，從2019年高過紐約五倍，到2022年僅2.5倍。

楊凱卻認為，早期矽谷「車庫精神」催生出的創業文化，很難被複製和超越。

他以自身經驗為例，提到當年在聖巴巴拉念書時，學長姐畢業後大多想當教授，「好像那就是一條該走的路」；反觀他太太，在史丹佛大學攻讀生物科技，身邊朋友常常聊創業，她後來就把車庫變身成工廠，在裡面調製藥品包裝去賣，「思維完全不一樣」。

這樣的思維，讓許多有過矽谷經驗的人，都把這一次的下坡，看作是又一次的淬鍊，存活下來的新創企業，或許有機會，能再次創造下一個像是惠普、蘋果、Google、臉書、Uber和Airbnb等引領趨勢的傳奇企業。

《華爾街日報》分析，這一波科技業裁員，或許最終會成為新創公司的福音；因為釋出的人才，會為新創產業注入新血，激盪出不同創意，一如Google在2000年時，僱用了一群被大企業解僱的工程師，最終蛻變成長。

這個冬季，外界等待著「下一個矽谷」出現時，也同樣在期盼和觀望，這個身經百戰的創意王國，能否在全球競爭激烈的新創戰場上，再寫歷史。（完）