台積電當神隊友 日本半導體敗部復活

【文、攝影／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

1990年代，日本半導體廠商誤判形勢，輸給積極投資的台灣、韓國。現在，晶圓代工龍頭台積電到熊本縣設廠，將成為「矽島九州」復活的領頭羊。

日本九州有福岡、熊本、大分等七縣，1980年代形成半導體聚落，被稱為「矽島」。1990年日本製半導體全球市占率49%，達到顛峰，2021年全球市占率僅剩6%。現在隨著晶圓代工龍頭台積電（TSMC）到熊本縣設廠，為矽島九州帶來極大的希望。

矽島九州陷失落30年 國家級戰略拚彎道超車

矽島九州最初是三菱電機1960年代到九州設廠，其中又以熊本縣聚集最多半導體製造廠。1960年代末期起，東芝、東京威力科創、瑞薩電子、羅姆半導體集團、京瓷等大廠商陸續進駐，九州的半導體產值約占日本半導體產值四成左右。

1980年代後半，NEC以九州的熊本川尻廠為主力生產據點，當時DRAM全球市占居冠。1990年代以後，日本半導體廠商誤判形勢，輸給積極投資的台灣、韓國等。2000年代以後，NEC退出DRAM市場、Panasonic半導體生產撤出九州、東芝將主力廠遷至本州，九州半導體生產規模縮小，但汽車產業興盛，矽島變成「車島」。

後來，只有索尼集團在鹿兒島縣及熊本縣增設工廠。2010年代以後，索尼在長崎縣生產智慧型手機的CMOS影像感測元件，2020年代又增設工廠。索尼半導體製造（SSMC）是九州最大半導體廠商，2020年營業額高達6,123億日圓，在九州排名第三，僅次於九州電力公司及豐田汽車九州。

2021年11月9日，台積電與索尼半導體製造宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務，初期預估資本支出約70億美元。

隨著美中經濟摩擦加劇、俄羅斯對烏克蘭發動侵略，各國重視供應鏈問題。日本政府將半導體技術列為攸關安保的重要戰略技術，經濟產業省決定對JASM建設費最高補助4,760億日圓（約新台幣1,125億元）。

台積電熊本設廠神助攻 10年經濟效益破兆

JASM晶圓廠位於熊本縣菊陽町，這是暌違半世紀，首度有海外企業在九州興建半導體廠，去年4月動工，預計今年下半年完工，目前以2024年12月出貨為目標，規劃未來每月可生產10到20奈米晶圓5.5萬片。

為了早日完工，工期也從兩到三年縮短至一年半。JASM在去年10月首度公布新廠完工示意圖，總面積約21公頃的新工廠有半導體廠棟、辦公棟等四棟建築，另外還有氣站（gas yard）、停車場等。

九州金融集團（FG）估算，台積電到熊本縣設廠，從2022年到2031年的10年間可望為熊本縣帶來約4.3兆日圓（約新台幣1兆元）的經濟效益。預估將有80家半導體相關產業到熊本縣設新據點，主要是材料、化學藥品、瓦斯供應廠等，屆時設備投資、住宅建設等也將興旺。至於工作機會，包括JASM的1,700個工作機會在內，預估可創造7,500個工作機會。

台積電效應熊本地價飆 海外企業加碼投資九州

日本國土交通省去年9月公布的基準地價顯示，在工業用地方面，興建台積電廠的熊本縣菊陽町土地上漲率為31.6%，很多企業相準這座晶圓廠2024年底投產，已陸續在周邊增設工廠，使得地價飆漲，整個熊本縣似乎也看見景氣復甦的曙光。

熊本縣知事蒲島郁夫為了創造更好的投資環境，努力解決台積電廠通往熊本機場的交通問題，甚至一改原來的鐵路建設計畫，去年12月上旬正式宣布將從肥後大津站開設通往機場的支線，預計2034財政年度通車。

用於智慧手機和電動汽車的半導體需求暢旺，除了熊本縣之外，九州各縣也出現半導體相關工廠陸續新建的情況，譬如索尼半導體製造在長崎縣持續擴廠、羅姆半導體集團在福岡縣增設功率半導體器件製造廠並投產。

不僅日本企業加速在九州建廠，海外企業也陸續前來九州投資。由日本九州福岡產官學界組成的「TEAM FUKUOKA」（福岡隊）去年9月12日在福岡市召開記者會，熱烈歡迎來自台灣的玉山銀行、新加坡的金融科技公司M-DAQ等四家企業加入，期盼將福岡市打造為國際金融都市。

九州經濟連合會會長倉富純男表示，台積電在熊本縣設廠將成為「矽島九州」復活的領頭羊，後疫時代觀光產業將恢復蓬勃景氣，九州不僅有半導體產業，還有很多隱藏的優秀企業，盼透過國際金融企業進駐九州，帶動九州的企業活躍於全球。

熟知半導體產業的九州大學特聘教授淺野種正表示，台積電到九州設廠是日本半導體產業重振雄風的最後良機，為了讓經濟效益擴及全國相關產業，企業投資與政府支援都應加碼。 （完）