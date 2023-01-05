越南電動車開出國門 開不進國內城鄉街巷

【文、攝影／陳家倫 （中央社駐河內記者）】

越南在2022年11月25日成功出口電動汽車到美國，這對仍是開發中國家的越南來說，宛如打了一劑邁向工業化、現代化國家的強心針。背後的功臣，則是越南市場上第一家、也是唯一一家純電動汽車製造商VinFast，並誓言將帶領越南參與全球正在力推的「電動車革命」。

電動車風光出口美國 啟動儀式冠蓋雲集

去年11月25日清晨6時左右的海防港，一艘印著VinFast字樣的巴拿馬籍貨輪在碼頭定錨，999輛白、橘、紅、綠、藍等各色準備載往美國的VinFast智慧電動車在港口一字排開，部分車輛的車頭、車尾燈明滅閃爍，為10時即將到來的VinFast電動車出口美國啟動儀式「暖身」。

這是越南史上首次國產汽車外銷且還是電動車，具有劃時代意義。活動現場政要雲集，包括越南總理范明正（Pham Minh Chinh）、越共中央書記處常務書記陳國旺（Tran Quoc Vuong）、美國駐越南大使納柏（Marc Knapper），以及行事低調的Vingroup創辦人范日旺（Pham Nhat Vuong）等出席。

開餐廳賣泡麵到房地產 范日旺奮鬥史為人樂道

VinFast成立於2017年，是越南Vingroup集團旗下的汽車製造商。Vingroup在越南以房地產起家，並將集團事業版圖拓展到吃喝玩樂各領域，包括購物中心、醫院、學校與手機等。

越南土地均為國有，民眾僅有使用權，Vingroup能憑藉房地產在越南一步步壯大江山，政府居中扮演的角色不言而喻。對照之下，Vingroup創辦人范日旺早年在烏克蘭靠著開餐廳、賣泡麵積攢人生第一桶金的奮鬥史更具傳奇色彩，而為人津津樂道。

1968年，當時仍在越南戰爭期間，范日旺出生在防空警報天天響起的河內市；1987年，他拿到獎學金赴莫斯科地質學院留學，主修經濟學和地質學；1993年畢業後與大學時期的女友結婚，兩人隨後搬到剛從前蘇聯獨立出來的烏克蘭，並向朋友借了1萬美元在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）開了一家餐廳。

「食物好吃，物美價廉，他的餐廳迅速發展壯大，不僅受到哈爾科夫居民歡迎，也受到外地遊客的喜愛。」前哈爾科夫市長菲比卓克（Michael Pilipchuk）曾這樣對外評價范日旺的餐廳。

1990年代由於金融危機，哈爾科夫超市的貨架空空如也，民眾必須用購物券才能購買商品。這讓范日旺看到商機，立刻回越南買了一個泡麵生產線帶到烏克蘭，開始生產Mivina泡麵賣給當地人，並迅速受到民眾歡迎；到了2004年，Mivina泡麵市占達97%。

烏克蘭的泡麵致富之路告捷，范日旺進一步擴大工廠，隨後將Mivina的業務拓展到愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、德國、以色列等30多個國家。2000年以後，范日旺一邊在烏克蘭經營事業，一邊著手回越南投資，在越南開設兩家房地產公司。2017年，當時50歲的范日旺決定從「地產大亨」跨足投資工業和科技，VinFast應運而生。

越南電動車放眼世界 回首本土車市讓人氣短

2022年1月6日，VinFast在全球最大的消費電子展（CES）上宣布，計劃在當年底前全面停產汽油車轉而生產電動車。這一決定使VinFast成為引領全球汽油車轉向電動汽車趨勢的汽車製造商之一。2022年7月15日，VinFast宣布停止銷售汽油車。

VinFast接著宣布新的電動汽車系列產品，包括VF 5、VF 6、VF 7、VF 8和VF 9等車型。至今，VinFast已接獲全球逾7.3萬輛電動車訂單。其中，VF 8和VF9在去年11月出口到美國，並繼續對加拿大和歐洲出口VF 8型電動汽車，以在今年初交給客戶。

越南國產電動車走出國門噱頭十足，也替越南在國際上爭光，正如Vingroup副董事長兼總經理阮越光（Nguyen Viet Quang）在啟動儀式上所說：「來自越南的智慧電動車將在全球行駛，有助提升越南的國際地位。」而為越南揚眉吐氣，正是范日旺創立VinFast的願景之一。

只是越南本土電動車市仍亟待耕耘，根據越南檢測局數據，越南的電動車數量仍然很少，2019年僅140輛，2020年增至900輛，到2021年新增超過1,000輛。上述車輛均為進口，幾乎都是混合動力、插電式混合動力，純電動車所占比例很低。去年前八個月，全越南僅銷售約2,200輛電動車。

分析認為，電動車必要的基礎設施建設緩慢，充電站數量很少，即使在大城市也是如此。去年10月在胡志明市舉行的車展上，一家跨國汽車製造商高管表示，越南的市場條件「還不足以讓我們在不久的將來推出電動車」。

市場人士分析，如果VinFast的電動車銷量不增加，外國電動車製造商就不會進入越南市場。而電動車基礎建設資金需求龐大，最好的情況是各國「同業」一起把餅做大，才能盡速改變當前越南車市的面貌，讓電動車更快被社會大眾接受。否則，越南電動車開得出國門，卻開不進本國城鄉的大街小巷，不免令有志光耀越南者氣短。（完）