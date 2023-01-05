邊玩邊賺一桶金？破解澳洲打工度假迷思

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

2022年7月起，入境澳洲無須再檢查疫苗認證，也不用再事先填寫「數位旅客申報」，不論是持觀光簽證／打工度假簽證／學生簽證，都可以如疫情前一樣進入澳洲囉！邊境的鬆綁也吸引不少學生安排到澳洲短期遊學，也提升持續兩年低迷的打工度假簽證申請意願。

提起澳洲打工度假，網路上流傳的說法不外乎：到步就開工、撈一桶金回家不是夢、當地物價超高、可以練好英文。簡單來說，除了第一項說法是絕對錯誤之外，其餘三項說法都有一定程度的真實性。

有簽證不保證有工作 衣食住行樣樣得自己來

首先必須強調，網路上有關一到澳洲就開工的說法，絕非事實！拿到澳洲打工度假簽證，僅代表可以入境澳洲且合法打工，並不保證能找到工作。

除了工作要自己找，其他生活上的一切衣食住行，也都得靠自己。從下飛機開始，首先要買手機預付卡並開通門號，接著要盡速租房（要是長住旅館，即使是背包客棧床位，也是很燒錢的），有了地址之後才能到銀行開立帳戶、申請稅號。

另外，除非是居住在市區，否則到澳洲後最好趕緊了解二手車行情，以便找到理想的代步工具。不少雇主會在面試時問求職者是否有車，婉轉一點的可能會問是否有「可靠的交通工具」（reliable transportation）。因為澳洲幅員遼闊，雇主想要確保員工能夠順利通勤也是人之常情。要是在市區，最壞情況下還可以叫Uber，但在郊區沒有車子的話，可能連上班都沒有辦法。總而言之，要是期望一到澳洲就開工，絕對是不切實際的想法。

撈一桶金回家不是夢？ 澳幣匯價漲跌影響大

至於在澳洲邊玩邊撈一桶金，這基本上是有可能的，但必須同時配合若干條件。影響到在澳洲打工是否好賺的因素有很多，其中最受人關注的，就是澳幣匯價的漲跌。2008、2009年，澳幣曾經一度超過美元，當時澳幣1元兌換新台幣30多元。直到2012年，澳幣兌新台幣仍守住1：30高位。

此一時彼一時，近年澳幣兌新台幣匯價長期靠近1：20徘徊。儘管澳洲央行去年下半年急漲利率試圖抑制通膨，但由於調漲幅度和其他國家相比未見突出，澳幣未有任何反彈跡象。在澳幣無力回彈的情況下，現在到澳洲打工度假，要是指望口袋裡的澳幣可以換回大把新台幣，難度可比10年前高得多了。

澳洲外食消費高 超市採買自炊省很大

除了匯價波動，能否在澳洲撈一桶金回台灣的另一項因素，就是生活方式。台灣民眾一般習慣外食，在台灣，外食費用和自己在家煮的差別沒有太多。不過，在澳洲可不是如此！

這其實也涉及澳洲物價是否高昂的問題。在澳洲，外食一頓澳幣10幾20元是正常不過的事；換言之，要是一天三餐都在外面解決，每月單單吃的費用就會超過新台幣3萬多元了。從這一點看來，澳洲物價確實是比台灣高出許多。

但要是能夠習慣自己到超市或量販店採購食物的話，自己在家煮的成本可是比台灣低得多。舉例而言，一隻烤好的全雞（而且是放山雞，僅切掉雞頭）在超市一般只要澳幣11或12元左右（約新台幣220元）；至於其他新鮮肉類和蔬果，售價更是低廉。所以，只要生活不太奢侈而且堅持不上餐館的話，要撈一桶金回台灣絕非不可能的任務。

沉浸式練習英語？取決個人生活工作環境

除了物質上的回報，不少人也期望藉著在外國生活的機會練好英文，這是相當合理的期待。不過，事實上也有不少人在澳洲待上多年後，英文仍然沒有變好。

英文是否會變好的問題，一般是受到生活環境的影響。澳洲是一個多元文化國家。在澳洲生活，並不等於會整天被英語包圍。以澳洲第一大城雪梨為例，華人聚居的地區至少10多個，要是居住和工作的地點都是在這些地區的話，一整天說不上一句英文是很有可能的事情。在這種情況下，即便待上10年，也難指望藉由生活周遭的語言環境來能提升英語水平了。

總的來說，前往澳洲邊玩邊撈一桶金的同時，也必須從多方面探聽澳洲打工度假的實際情況，才能獲得一段充實的壯遊體驗。（完）