德國鼓勵國際人才落地 求職卡位好時機

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

德國產業發達，公共交通便利，生活品質佳，政府也端出政策吸引人才，近年到德國就業的台灣人因此愈來愈多。不過，想在德國工作，最好具備積極主動的人生態度，擁有一定的社交能力和懂得培養工作以外的興趣，生活才會如魚得水。

Christina國際經驗豐富 老闆這一問讓她印象深

Christina在蒙特婁、巴黎、法蘭克福讀完書後，先後待過倫敦、慕尼黑等國際大城市，目前在埃森哲（Accenture）顧問公司位於法蘭克福的德語區總部任職，負責德國、瑞士、奧地利製造業的數位轉型。

她早在高中時就隻身前往德國的扶輪社當交換學生，把握機會在歐洲各地遊歷闖蕩，如今在法蘭克福這樣的國際大都會與各國同仁共事，正好符合她爽朗外向的個性。

近年來，德國各行各業缺工問題嚴重，政府因此鼓勵各國人才到德國工作，在德國大學的留學生如果想留下來工作，畢業後還可獲得為期18個月的找工作簽證。

Christina還在法蘭克福求學時就已經開始找工作，至今工作了四年多。她說，許多台灣人以為畢業成績高工作才好找，事實上成績沒這麼重要，找到適合的工作才重要，關鍵在於對自己的定位和專長夠不夠了解。

她當年面試時，老闆還問她下班後的私人興趣，讓她印象深刻。進入職場後她才發現，在大企業工作不能只顧自己本業，團隊合作一樣重要，老闆在意的是她有沒有能力領導社團和與他人共事。

劉士誠活躍德國音樂圈 深耕12年取得永居身分

住在柏林的長笛家劉士誠，可說是少數活躍德國的台灣音樂家。德國鼓勵外國藝術家在德國工作，他2010年從柏林的音樂院畢業後，馬上申請自由業的工作簽證。一年後，他向移民局證明以音樂家身分可以養活自己，簽證改成工作許可。連繳五年的退休金保險後，他取得無限期的居留身分，在德國至今已12年多。

德國是全世界古典音樂最蓬勃的國家，全國有100多個職業樂團。據他觀察，由於台灣年輕音樂學子的程度愈來愈好，只要有能力和意願，在德國都可找到不錯的工作，考上樂團的人數近來有增加趨勢。德國醫療費用高昂，幸好藝術家的健康保險政府有補貼，收入低時保費也低，讓他工作前幾年無後顧之憂。

台灣人闖蕩德國職場 學會委婉拒絕是必修課

Christina待過加拿大、法國、英國，為何最後選擇落腳德國？她認為，德國的優點是產業種類多，適合居住的城市選擇也多，不像其他國家資源往往集中在首都。

名聲好是德國的另一優勢，外國對德國教育體系訓練出來或在德國工作過的人往往刮目相看，因此以後想搬到另一個國家工作相對容易。

不過，Christina認為台灣人在德國工作容易遇到瓶頸。原因首先是台灣人普遍聽話，以為把自己的本分做好就好，但在德國企業主動講出自己的意見才可能出頭，此時口語表達能力就很重要；下班後還得跟同事交際，基本的社交能力也不可或缺。

台灣人的另一問題是想當好人，什麼都說好，結果無法在公司凸顯自己的價值，她認為，用婉轉方式有技巧拒絕是台灣人在德國工作的必修課。

人脈是最重要本錢 停止進步就會被淘汰

劉士誠經常為樂團演出，辦過音樂夏令營，定期在公立音樂學校教書兼差，也經營留學申請代辦業務，協助想考德國音樂院的外國學生加強主修課目和翻譯，工作性質相當多元。身為靠接案過活的自由業音樂家，劉士誠認為人脈是他最重要的本錢。

Christina任職的總部員工有3,000、4,000人，她指出，德國制度相對完善，對她這樣剛在職場起步的人來說，覺得自己一直有在進步和累積經驗很重要，她自認付出得到的回饋很多，沒打算換跑道。Christina閱讀的觸角相當廣泛，不斷學習和自我提升，她說，產業變化很快，因此她經常自我警惕，停止進步就會被淘汰。（完）