清零積怨經濟悲觀 習近平新任期挑戰艱鉅

【文／張淑伶 （中央社編輯）】

中共20大結束後，有關中國未來展望的疑慮非但沒有釐清，反而在政治、經濟、社會與思想管制等各方面都讓人更加悲觀。

當前的中國經濟，若以較悲觀的論調來看，可謂「均富未成，均貧壓力先至」。

說「貧」或許太誇張，畢竟中國才在2020年底宣布完成脫貧、解決了絕對貧困的問題，不是嗎？但是，史上最大的青年就業壓力、遇上看不到盡頭的疫情清零政策，中國本身的經濟放緩和產業結構調節、加上美國的出口管制、俄烏戰爭等內外因素，「變窮」的人的確在增多。

多數人感到對未來工作和收入的前景充滿了不確定，導致內需不振。代表內需的社會消費品零售總額，今年1至9月累計數值僅比去年同期增加0.7%。中國今年前三季的經濟成長率，官方通報是3.0%，而年初定下的目標是5.5%。

中共第20次全國代表大會（20大）10月下旬結束後，有關中國未來展望的疑慮非但沒有釐清，反而在政治、經濟、社會與思想管制等各方面都讓人更加悲觀。這些令人不安的因素大致有以下幾類：

國家之手再伸長 抑制富人傾向更明確

闡述未來五年施政方向的中共20大報告明確提到要推進共同富裕，首次提及「完善分配制度」，包括：「堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存」、「堅持多勞多得」、「規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」。

不單是在中國，如何合理縮小貧富差距、照顧社會弱勢者需要，是許多國家政府面臨的問題。問題在於，中國打算如何「調節過高收入」？又會如何「引導」企業參與公益慈善事業？在法治不彰、權力過分集中在黨官手中的中國，這些令企業或有賺錢能力的人感到憂心。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠曾在論文中提及，過去10年習近平時代的經濟治理特色，是從「市場社會主義」轉型到「管制型市場社會主義」。過去兩、三年，中國以鐵腕限制義務教育階段補教業者的發展、整頓娛樂及直播圈逃稅現象、對掌握大量司機與乘客數據的叫車平台「滴滴出行」，以違法收集信息等理由，祭出人民幣80.26億元（約新台幣353億元）的重罰等。而未來五至10年，不管是反壟斷，還是各種基於國家安全或其他意識形態所做出的行業監管，預估不會鬆手。

政治安全更甚於開放 經濟成長已非首要目標

中共20大報告中，分析其關鍵字，「安全」和「鬥爭」出現的次數遠高於「自由、改革開放、市場」等概念，顯示政治安全是中共總書記習近平最在乎的事。

其實，從習近平堅持要「動態清零」、犧牲經濟發展也在所不惜來看，經濟發展真的已經不是最重要的事，過去許多中國評論所說的「中共執政的合法性在於經濟發展」必須修正。

此外，這份報告強調「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，意思是：不一味追求經濟發展，而是要「高質量發展」。什麼是高品質的發展呢？除了大家可以想見的節能、環保之外，能帶來科技創新突破等符合當前發展需要的也算；至於意識形態上過於向普世價值或西方文明（譬如公民社會主張、女權、同性戀者權益）靠攏的會被擋在門外。總而言之，發展的項目需要「篩選」，不是來者不拒。

20大後習近平獨攬大權 缺乏權力制衡讓人憂心

第20屆中共中央政治局的領導班子在10月下旬公開亮相，除了習近平史無前例連續第三任期總書記職務外，其餘六名常委皆是「習家軍」，並打破過去20多年間逐漸建立起的政治局常委任用規則。

全部是「自己人」的好處是，習近平更可以讓執政團隊按照他的想法來執行政策，但壞處卻也是顯而易見的：一個人的智識畢竟有限，當習近平偏執地想執行他的想法時，身邊的官員誰能拒絕？錯誤的政策該如何扭轉？

出生於1953年的習近平，經歷過文革，父親習仲勛曾遭受打壓，他自己以青春期在梁家河當「知青」的吃苦經歷自豪，信奉「幸福都是奮鬥出來的」，要求全民「擼起袖子加油幹」。成長歷程和個性影響下，對於經濟生活，他更在意的是勤奮與公平，以及所謂的「共同富裕」。

面對以創新、智慧財產權取勝的新商業模式，習近平的生產觀念顯得更為傳統和受限。過去10年裡，習近平屢次在經濟政策上和總理李克強不同調，明年3月愛將李強被任命為總理後，究竟是要強調具強烈習式色彩的公平和監管，還是會先放鬆經營環境讓李強「好做事」、建立新團隊的聲譽和信賴感？很多外商並不放心。更重要的是，習近平接下來的執政至少是五年，也可能10年，企業家投資不可能不去考慮長期的政策取向。

動態清零總方針不動搖 民怨沸騰小粉紅也開炮

眼下第一個驗證自然是對COVID-19「動態清零」防疫政策是否會改變。

路透社11月4日報導，前中國疾控中心首席流行病學家曾光在一場會議上表示，中國的動態清零政策「很快將有實質性改變」，理由是「開放條件正不斷累積」，比如新疫苗問世及中國抗病毒藥物研究已有進展，中國未來五到六個月將採取許多新政策。但到了隔天，國家衛健委新聞發言人米鋒在新聞發布會上表示，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，堅持動態清零總方針不動搖。當天中國的社群媒體上都是對國家衛健委的不滿，顯示民眾高度期待政策改變，但又一次落空。

與此同時，連向來為官方政策護航、享受既得利益的「小粉紅」如周小平也開炮批評當前各種大範圍封城「靜默」的做法。他在微博寫道：「你去了一趟疫情最重的美國，只需隔離七天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家⋯⋯這樣做，到底有什麼意義？」

愈來愈多的民怨，加上持續不斷因資源排擠造成的防疫悲劇，大家都在問：管制人員流動的清零措施究竟何時會放鬆？中共中央11月10日召開政治局常委會議，宣布研究部署進一步優化防疫工作20條措施，此外也制定規範核酸檢測具體實施辦法，但仍強調「堅定不移貫徹動態清零總方針」。

一些外資機構如瑞銀、野村證券等認為，明年3月「兩會」是一個觀察點，但也不排除要等到明年6月才會放寬。

去年底的「中央經濟工作會議」上就指出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，經濟成長承壓是必然現象。比起數字的高低變化，外界更在意的是，「改革開放」對中國來說是否只是一個口號或選擇性作為？美國密西根大學政治學系副教授洪源遠10月下旬在《紐約時報》撰文表示，中共20大的結果顯示，習近平已經「終結」了改革開放的時代，未來幾年將是驗證此判斷的關鍵期。（完）