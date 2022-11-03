台灣觀葉雨林植物熱 新世代玩出園藝新契機

【文／楊淑閔 （中央社記者）】

過去種花養草，除了專家、業者外，一般都是中老年人怡情養性的生活嗜好。然而如今，特別是COVID-19疫情爆發後的兩、三年，多的是年輕人在家懸吊起宛若藝術品的鹿角蕨，或在社群媒體上傳自己跟偌大龜背芋合照的趣味照片，為疫情下必須宅在家的日子平添趣味。

雨林植物神祕迷人 台灣跟進國外熱潮

最早開始風靡熱帶雨林植物的，其實是歐洲人。人性容易被反差所吸引，農委會林試所組長董景生說，生活在溫、寒帶的歐洲人，有很長的年假，可能有一個月時間前往東南亞度假，也會帶回當地的文物、植物，放置在透光玻璃展示，炫耀去過神祕的熱帶國家。

收藏家兼作家、節目主持人黃仕傑舉例，最有名的是英國愛丁堡皇家植物園，歐洲人為了打造能栽培熱帶植物的環境，甚至埋地下管線跑熱水，加溫到像熱帶環境，才有辦法栽培這些植物。台灣過去則是先興起玩蘭花，直到20年前，他在建國花市開始看到天南星科植物、多肉等植物在販售，而現今的這波觀葉熱潮的崛起約在五年前，泰國網紅、藝人上傳自己跟美麗的觀葉植物合照，台灣的跟進與泰國差不多時間。

在臉書開設「觀葉植物迷交流站」社團的植子（詹淯松）則說，泰國有很多觀葉植物，但他認為主要還是美洲、美國主導，像是來自中南美洲的蔓綠絨。

疫情下植物價格飆漲 網路社群狂吸26萬同好

跑遍全世界各大熱帶雨林，擅長拍攝、記錄有趣與好玩植物的黃仕傑，在2020年初疫情爆發後突然不能出國了。他看到網路上討論起泰國原本一棵3,000泰銖的觀葉植物，突然變成3萬、5萬泰銖。而台灣則在2021年疫情三級警戒開始的5月到9月間衝到最高峰，一些熱門觀葉植物的網路競標價格飆升10倍，一片葉子跳升到新台幣7,000、8,000元，甚至上萬元，他自己也瘋狂跟進了一些。

這股熱潮除了投資空間吸引人，也培養出許多人對植物的熱情。植子說，對比買家電用一、兩週後熱情會削弱，養觀葉植物的CP值很高，一片葉子可以長大到一公尺，非常有感覺，栽植得好生長很快，每次互動都會感覺被需要，給人的快樂是很雋永的。都市裡的植物太少，而植物就是大自然的代表。

疫情期間，植子2020年3月成立的「觀葉植物迷交流站」截至今年10月初已吸引了26萬多名成員，成為全台灣最大植物社群，等於是1%的台灣人口，而且社團內幾乎都是新世代。植子說，他之所以開設這個社群，因為世代語言、認知不同，對新世代來說，觀葉植物是想要來玩、來療癒放鬆的，不是要談植物學、人生什麼的，在這裡年輕人可以聚在一起闖，做久了，未來也會做文化性的規畫。

綠葉變主角 新世代形塑產業新貌

這股高峰讓綠葉一夕間變身主角。林試所也感受到了，董景生說，連台北植物園裡原本不引人注意的觀葉植物也被挖走。

有人搶就有市場，可能走向產業化。植子說，他也做推廣、投入育種，「育種是人為創造，才有文化可言，只是收藏文化太淺，只是比錢多」。投入育種的他也小有成績，有一個交配室，育成了「知心蔓綠絨」，已賣出1,000多棵給國內的園藝業者，約新台幣100萬、200萬元產值，業者會養大再零售。

他認為，台灣園藝圈文化是很有潛力的，但是很少人做這件事，欠缺精緻。如今新世代翻轉了園藝產業的消費族群，也轉攻網路交易，且衍生性的文創產品很精緻，革新了傳統園藝產業的經營面貌。

黃仕傑說，他「入坑」後租了溫室扦插、組培繁殖，並上網開課教授怎麼栽種、怎麼競標。他曾看過相關文創商品，一片砧板要價新台幣2,300元，他也將開發自己品牌的文創商品。

他提到7月底在台北花博爭豔館舉辦的「水美園當代植栽／昆蟲展」，提袋率甚高，而去年台南的「艸植感」市集活動，第一天營業額就達近千萬元，並有攤位賣了兩棵鹿角蕨就快60萬元。

觀察這波觀葉植物熱潮，黃仕傑說，「我很樂見，因為代表一個國家的創意、人民的活力」。

隨著疫情趨緩，國際商旅逐步恢復，植子期望觀葉植物繼續走下去。黃仕傑則預測，隨著疫情結束，「退坑」潮會出現。但他認為台灣組培技術、外銷能力優異，年底到2023年有可能進入量產的新階段，價格會回穩，甚至更低，從一棵幾萬元回到幾千、幾百元，但不會太低，也可能有新品種被育成可攻外銷，至於文創產品則深具市場潛力。（完）