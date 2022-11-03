美國通膨煞不住 民眾動用積蓄撐消費

【文／尹俊傑 （中央社駐紐約記者）】

物價飆漲，利率竄升，美國經濟衰退風險升高，消費者信心跌落數十年來谷底，但近期消費支出穩健。仔細探究，COVID-19大流行初期累積的民間儲蓄正在減少，民眾寅吃卯糧，景氣前景不妙。

力抗40年最嚴重通膨 聯準會半年內五度升息

過去一年多，美國經濟逐漸擺脫疫情陰影，通貨膨脹一路衝上40年高點。起初，物價因供應鏈大亂、貨幣與財政政策寬鬆帶動消費需求而飆漲。到了今年2月，俄羅斯入侵烏克蘭，能源、糧食等大宗商品價格如火箭般飆升，通膨怪獸更形巨大且危害全球。

在美國，勞動市場吃緊帶來更多隱憂。亞特蘭大聯邦準備銀行數據顯示，今年夏季，美國工資中位數較去年同期成長6.7%，為1990年代開始統計以來最高年增率。企業付出更多勞動成本，可能以漲價轉嫁給消費者，使得通膨壓力更難減輕。

聯邦準備理事會（Fed）半年來五度升息，緊縮力道為1980年代以來最猛，且尚無止步跡象。借貸成本升高，民間需求可能降溫，愈來愈多人擔心經濟正朝衰退邁進。

萬物齊漲入不敷出 個人儲蓄率剩3.5%

不過，物價飆漲雖侵蝕民眾消費力，占美國經濟產值約三分之二的消費支出依舊穩健。商務部數據顯示，美國8月消費支出成長0.4%，扭轉7月經修正下滑0.2%的態勢。如考量通膨因素，消費支出成長率縮減至0.1%。

這份數據另一焦點在於，聯準會決策參考的個人消費支出（PCE）物價指數年增6.2%，漲幅小於7月的6.4%。但如剔除波動較大的食品與能源，核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率從4.7%升至4.9%，遠高於聯準會設定的長期目標2%。

這凸顯通膨效應已廣泛散布，聯準會積極緊縮貨幣政策只是亡羊補牢。在房租、電價及民生用品齊漲的情況下，老百姓口袋愈來愈淺，動用積蓄支撐消費變成普遍現象，家庭財務緩衝跟著縮小。

根據商務部轄下經濟分析局數據，美國8月個人儲蓄率保持在3.5%，高於6月的3%，但低於一年前的9.5%。這項數據接近2007年至2009年經濟衰退時期水準，低於2010年代平均值，更與2020年4月破紀錄的34%相差甚遠。

穆迪分析公司（Moody’s Analytics）估計，從COVID-19疫情爆發到2021年底，美國家庭累積2.7兆美元（約新台幣86兆元）超額儲蓄。這與疫情初期民眾被迫關在家、無處消費，政府大方灑錢振興經濟，民眾在低利時期投資股票、房地產賺錢關係密切。

如今情勢逆轉，通膨居高不下，工資漲幅已跟不上，而且少了振興支票，股票等資產價格大幅回檔，民眾儲蓄減少合情合理。

全美最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）6月表示，拜COVID-19大流行後財政刺激所賜，美國消費者銀行帳戶仍剩餘六至九個月的消費力。老百姓持續花錢，但他眼中的經濟「颶風」正在醞釀，民眾必須做好準備。

美股跳水、房市急凍 經濟衰退風險升高

經濟學家也對美國民眾持續增加消費的能力不抱樂觀。聯準會積極升息，美股已連跌三季、三大指數跌幅超過20%，房市則隨房貸利率飆升而急凍，導致家庭財富縮水。

今年夏季，美國房價在眾多購屋者考量貸款成本而卻步的背景下走跌，為多年來首見。房屋銷售下滑效應擴及經濟各層面，有如整體景氣及就業市場降溫的縮影。

一般來說，民眾購屋後也會添購家具、家電等產品。COVID-19大流行後，美國房市欣欣向榮，因為居家辦公蔚為風潮，許多購屋族為增加生活空間而四處找房，沙發、窗簾、地毯等產品買氣熱絡。此外，疫情期間民眾宅在家的時間變長，取消出遊和外出用餐而省下的錢用來裝修房屋或增加裝飾，居家用品搶購熱潮一直延續到2021年底。

如今情況丕變。商務部數據顯示，美國8月家具與居家用品店銷售年減1.6%，家電與電子用品店業績降幅則達5.7%。勞工部數據顯示，近幾個月家具產業持續裁員，與整體經濟就業成長趨勢相左。

通膨改變民眾消費習慣 零售業幾家歡樂幾家愁

由於閒錢變少、物價又飆漲，許多消費者開始精打細算，購物集中在雜貨、日常用品或疫情期間錯過的服務上，如旅遊、外食。部分零售商才熬過供應鏈瓶頸，現又面臨庫存過剩、必須打折出清的困境，接連發布獲利預警。

運動用品大廠耐吉（NIKE）9月底公布庫存激增44%，利潤率又因打折、運費增加而受擠壓，單日股價暴跌13%，就是血淋淋的例子。

但零售業中仍有亮點。好市多（Costco）具有量販優勢，無論是COVID-19疫情嚴重或是步向後疫情時代物價飆漲的此時，會員忠誠始終不變，最近一季營收成長15%，優於市場預期，鞏固高物價時期老百姓找優惠的避風港地位。

即將邁入2023年的此時，升息是現在進行式，即使如此，物價漲勢短期內仍難緩和。民眾看緊荷包、消費日趨保守，經濟是否因此陷入衰退，還很難說。可以肯定的是，零售業歷經疫情大洗牌，將隨著民眾消費習慣進一步改變，進入幾家歡樂幾家愁的局面。（完）