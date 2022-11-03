挑戰書店倍增 日本紀伊國屋逆勢而為

【文／黃名璽 （中央社編譯）】

日本出版業界正遭受網路購書、電子書及疫情三重夾擊，傳統書店經營狀況一年不如一年，甚至不得不被迫收攤。在出版業界如此不景氣的情況下，日本大型書店業者紀伊國屋竟然逆勢而為，提出「書店倍增」計畫，要將現有國內外的分店擴大到200間，希望藉由增加民眾跟書本接觸的機會，改變日本出版業界正面臨的惡性循環。

老字號書店接連倒閉 紙類出版品銷售腰斬

日本富士新聞網3月報導，愛媛縣松山市銀天街商店街內的「明屋書店松山本店」已在2月20日停業，結束75年開業歷史。第二次世界大戰結束後的1946年，明屋書店松山本店開業，明屋書店一度在一都12縣展店超過80間，成為來自松山的大規模書店。

在岐阜縣岐阜市開業逾百年的書店「南陽堂」，8月31日也在民眾惋惜聲中歇業。業者表示，讀者不上門，營業額當然減少，再加上現在是網路社會，幾經考量決定關店。這間百年書店受到網購、電子書普及與COVID-19疫情衝擊，來客數銳減。

日本出版業調查，日本全國書店總數從2003年的2萬880間，減少到2021年的1萬1,959間。位於東京市中心的「文教堂」赤坂店，也因為該地區重新開發，在6月結束營業，宣告赤坂車站附近書店全部消失。

日本出版科學研究所表示，紙類出版品推估銷售額從1996年高峰時的2兆6,564億日圓，跌到2021年時只剩不到一半的1兆2,080億日圓。

憂心出版業惡性循環 紀伊國屋挑戰書店倍增

就在讀者銳減及出版界不景氣的情況下，總公司位於東京都的紀伊國屋書店2027年將迎接創業百年，計劃挑戰「書店倍增」，把目前日本全國68間店鋪擴大到100間；原有的海外39間店，擴增到100間店。

紀伊國屋書店64歲副社長藤則幸男表示，「我們有一種必須要做點什麼的使命感」。如果民眾沒有機會接觸書本的話，「日本人會更加不讀書」，他對書店減少助長民眾遠離書本感到擔憂。

紀伊國屋書店決定這麼做的背後原因，也跟憂慮年輕世代日語能力低落有關。根據文部科學省調查顯示，家庭藏書多寡跟孩童學習能力有正相關。

另外，根據全國大學生活協同組合聯合會2021年調查，有50.5%受訪大學生表示自己每天讀書（包括電子書）時間為「0分鐘」，較2020年增加3.3個百分點，也就是「平均每兩位大學生就有一人不讀書」。

藤則幸男對年輕人不讀書可能導致學習能力逐漸低落感到憂慮。他說，在書店相關人士的聚會中，常常可以聽到有人說，「我這次決定要關店了」。

他說，沒有賣書的書店，出版社就不會出版好的書；沒有書可賣，書店就會倒閉，「我想改變這種惡性循環」。

增設分眾化書店 突圍進駐購物商場

雖說如此，但一間企業必須考量到獲利問題，紀伊國屋該如何展店？藤則幸男說，除了過去的綜合性書店外，也必須增加針對某些領域的分眾化書店。

除了日本國內展店，紀伊國屋從1969年在美國舊金山開了第一間海外分店後，陸續在美國、台灣、泰國、澳洲等10個國家或地區開設分店。

紀伊國屋海外分店發展順利，2021年所有分店營業額前10名中，包括新加等海外分店就占了四個。43歲的海外事業推廣室室長伊藤聰說，因疫情一度暫停營業的吉隆坡分店，在時隔一個半月恢復營業的當天，有不少民眾在店外排隊等待，「雖然人們對書的需求持續降低，但還是可以感受到書的必要性」。

即使在經營較吃力的美國市場，紀伊國屋不單只有販賣書籍，也兼賣文具、雜貨等來強化集客能力，目前光在美國就有20家分店。

分店展店的嚴峻情況其實不分國內外，特別是購物商場都根據營業額來決定內部店鋪分租對象，這種模式不利於低獲利的書店。

藤則幸男說，他們想主張的是，如果書店能進駐購物商場等商業設施的話，日本就能更有活力，也能打造學習環境。十分熟悉出版業界的日本自由作家永江朗說，書店增加對讀者來說應該是好消息，但他指出，大型書店展店也可能威脅現存的中小型書店生存。

一份2017年的調查顯示，日本全國有超過兩成的地方自治體轄內沒有書店，永江朗期待紀伊國屋可以填補這些所謂的「書店空白地帶」。（完）