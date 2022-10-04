拜登期中選舉挑戰大 共和黨磨刀霍霍

【文／江今葉 （中央社駐華盛頓記者）】

美國將於11月上旬舉行期中選舉，這場選舉也是對上任近兩年的總統拜登（Joe Biden）的施政總體檢。但拜登政府繳出的成績單中，內政、外交、經濟全都不及格，讓拜登所屬的民主黨面臨龐大挑戰。聯邦眾議院多數黨地位極可能讓給共和黨不說，勉強能在友好獨立議員與副總統兼參議院議長支撐下過半數的參議院，也可能拱手讓人。面對共和黨的磨刀霍霍，民主黨備感艱辛。

物價指數屢創新高 通膨壓力推高民怨

去年1月21日，儘管前任總統川普（Donard Trump）堅不服輸，曾任歐巴馬（Barack Obama）副手的拜登仍挾總票數與選舉人票皆過半數的優勢，成為白宮的新主人。拜登誓言對抗疫情、提振經濟、消弭社會撕裂，帶領美國重新領導國際面對未來挑戰。

拜登誓詞言猶在耳，美國民眾卻已經對拜登執政高度不滿。許多民調顯示，拜登過去一年半的施政滿意度不到四成，其中經濟表現不佳最讓民眾詬病。

因為疫情爆發，國際供應鏈受到嚴重衝擊，加上俄羅斯軍事入侵烏克蘭推升油價與糧食價格，過去半年，美國消費者物價指數（CPI）屢屢刷新40年歷史紀錄，6月更寫下9.1%新高。民眾荷包嚴重縮水，生活苦不堪言。

從晶片供應中斷導致汽車等科技產品生產受阻，引發相關產品價格上揚、嬰兒配方奶粉因為港口壅塞嚴重缺貨，到油價飆升到一加侖超過5美元天價，雞蛋價格暴漲兩三倍、肉品與牛奶等民生物品價格都大幅上揚，美國民眾食衣住行的日常生活所需全部飆漲，民眾叫苦連天。

為解決嚴重的通貨膨脹壓力，美國聯邦準備理事會（FED）連續多次大幅升息，但也因為房貸利率連動推升，已經因為民生物價上漲得縮衣節食的民眾，還得面臨因此增加的房貸支付，雙重壓力讓許多民眾被迫犧牲其他消費或娛樂，以期緩解經濟壓力，對政府的怨氣也越積越深。

墮胎槍枝議題分歧大 搜索川普莊園惹議

經濟沒弄好，內政也問題頻傳。美國最高法院6月下旬推翻長達半世紀的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），反轉婦女墮胎權，許多保守州立即跟進推動嚴格的婦女墮胎法案。雖然身為行政機構的拜登政府不能將手伸入獨立的司法機關，最高法院向保守勢力傾斜的主因也來自川普時代任命的三位最高法院大法官，但行政部門兩手一攤，僅能透過行政命令補破網，仍引來許多自由派人士撻伐。保守陣營的這場勝利，也讓共和黨氣勢高漲，有望收回過去幾年被民主黨搶占的部分中西部保守陣地。

除了墮胎權，拜登選前誓言重點處理的非法移民、槍枝管制、犯罪率飆升等內政議題也不見進展，社會撕裂甚至更為嚴峻。這裡頭又以與川普有關的2021年1月6日國會山莊暴動事件，以及近日美國聯邦調查局（FBI）大規模搜索川普位於佛州的住所「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）等事件，所造成的社會分歧最為嚴重。

搗毀國家主權象徵的最高立法殿堂固然嚴重，但民主黨主導的國會高調調查此事，主流媒體大規模報導，都讓川普支持者大為反彈，認為這是對川普的追殺，陰謀論在保守社群大為流傳。川普支持者始終不離不棄，也讓川普力挺的數十位角逐州長、議員等公職候選人初選時高票獲得選民支持。若這些出線的候選人能在年底期中選舉勝出，將不只是共和黨的勝利，對角逐2024年總統大位躍躍欲試的川普而言，也將是吹響第一支號角。

阿富汗倉促撤軍受抨擊 烏戰中國議題遭批軟弱

經濟、內政都不及格，拜登政府的外交成績單更顯難堪。去年8月草率自阿富汗撤軍，導致美軍遭受攻擊喪命，讓外界大為震驚。畢竟拜登縱橫美國政壇近半世紀，曾任聯邦參議院外交委員會主席，是歐巴馬高度仰仗的外交老鳥，會做出如此出格的決策，讓當時上任還不到半年的拜登政府備受抨擊。

此後俄羅斯大規模入侵烏克蘭，美國試圖以外交手腕解決紛爭未果，輿論質疑拜登立場不夠強硬，軍事援助過遲，導致戰事一發不可收拾，至今仍未見和平曙光。

同樣的抨擊也出現在拜登的中國政策。為尋求中國在氣候變遷與俄羅斯入侵烏克蘭議題上的協助，拜登政府被指控對中國太過軟弱。最顯著的例子就是傳出美國行政部門試圖阻止聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Polesi）訪台，以便能取得中國在部分議題的合作，被認為是對中國示弱。

雖然拜登政府的施政不力，必將反映在年底的期中選舉，但共和黨也不是全然勝券在握。

墮胎權與川普成雙面刃 民主黨全力反攻

趕在8月休會前，民主黨主導的國會與拜登密切合作，一口氣完成禁止攻擊性武器的槍枝安全法案、《晶片法案》（CHIPS Act）、《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）等多項重大法案立法。拜登政府低調達成前所未見的壯舉，為未來施政鋪平道路，也對民主黨在9月初勞動節（Labor Day）長假後正式起跑的選戰有加溫效果。

在大量釋出石油儲備以及國際原油價格逐步下滑後，美國油價8月中起跌破每加侖4美元，是自今年春天以來首見，相信能讓對油價高度敏感的消費者有感。消費者物價指數也從6月的9.1%小幅滑落至7月的8.5%，若是物價上揚確實已經見頂，民生用品價格逐步回穩，對拜登所屬的民主黨選情將有加分效果。

此外，墮胎權遭到推翻後，儘管極端保守勢力氣勢大漲，但也非絲毫沒有後座力。許多過去對選舉無感的女性選民開始思考以選票為自己發聲，拜登呼籲選民力挺支持國會以立法確保婦女墮胎權的參眾議員候選人，讓墮胎權透過國會立法程序獲得永久保障，也獲得不少年輕選民支持。

盛夏將盡之際，拜登特地選在美國民主搖籃聖地費城發表全國演說，試圖匯聚政治氣勢。他抨擊川普與擁護川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號的死忠支持者威脅美國民主與根基，「平等與民主正遭受攻擊」。

《華爾街日報》一項民調就顯示，民主黨與共和黨的支持度差距正在快速縮小。民主黨的選情逐步加溫，獨立選民支持增加，民眾對拜登的觀感提升，墮胎權支持者的投票意願更高。

至於被媒體形容為期中選舉「外卡」的川普住宅遭到FBI突襲搜索，也同樣是把雙面刃。

對於被指控私藏數十份機密資料，包括部分被列為高度機密的文件，川普大動作駁斥。他表示這些都是已經解密的文件，也早就申報，他斥責拜登是「全民公敵」，還警告這樣的行為將引發「空前反彈」。不少共和黨籍議員也即刻聲援，深諳媒體操作的川普，借力使力，指控司法部門「獵巫」，拉高個人聲望。

美國司法部的指控若是成真，川普可能遭到起訴，若被確定此舉違反《間諜法》（Espionage Act），可能使川普無法角逐總統大位；加上國會針對去年1月6日國會遭到破壞的聽證一波接一波，許多過去川普內閣官員、幕僚與盟友的不利證詞，對川普聲望也帶來衝擊。這對獲得川普背書的參選人而言，將是贏得勝選的一大難關。

華府的這個暑假一點也不平靜，裴洛西訪台、一連串重大法案完成立法，讓民主黨得以重振士氣，也有了更強大的利器面對11月的挑戰；至於共和黨，繼續升高不滿施政的民意，集中精力強攻拜登政府，並利用川普的高人氣凝聚保守勢力，是年底能否勝選的關鍵。

11月的期中選舉，不僅美國，全世界都在關注。 （完）