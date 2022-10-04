壓力山大睡不著？來去寺廟住一晚

【文、攝影／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

「韓國是全世界睡眠最不足的國家之一，同時在先進國家中自殺率也居冠」，英國廣播公司（BBC）過去在報導韓國社會壓力問題時如此寫道，如同高工時、過勞等議題，韓國人的睡眠不足狀況在全球也是數一數二「知名」的國家。

韓國人工時長壓力大 睡眠時數居OECD後段班

根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，2016年韓國人每天平均睡七小時41分鐘，低於OECD會員國的平均八小時22分鐘。韓國國民健康保險公團統計則顯示，韓國睡眠障礙患者從2014年的42萬人，成長至2021年的72萬人，每年平均成長8.1%；面對國人日益嚴重的失眠問題，韓國當局更在2018年將睡眠障礙診斷所需的「睡眠多元檢查」列為健保給付項目。

而在COVID-19疫情爆發後，韓國人憂鬱傾向增強，失眠狀況也更加惡化。學者指出，因無法外出而減少活動量、生活壓力增加而陷入憂鬱的人增加，且韓國至今超過2,000萬人曾確診，可能對鼻腔、喉嚨帶來後遺症，進而影響睡眠，加深韓國人憂鬱傾向。

韓國保健福祉部在疫情爆發後的2020年3月起提高實施國民精神健康調查的頻率，而憂鬱傾向中等以上、罹患憂鬱症風險高的受訪者占比在2021年3月達到22.8%高點；今年8月公布的最新調查雖降低至16.9%，但仍是疫情爆發前3.2%的五倍之多。

失眠催出龐大商機 睡眠市場規模3兆韓元

隨著受到睡眠問題困擾的人數增加，相關消費規模也隨之成長。韓國睡眠產業統計，國內相關市場規模已從2011年的4,800億韓元（約新台幣114億元）增長至2021年的3兆韓元（約新台幣714億元）。

為改善睡眠推出的產品層出不窮，從床墊、枕頭等最基本的寢具，到醫療機器、藥品、顧問諮詢及治療、照明音響及家具、香氛產品等都加入睡眠產業行列，近來甚至開始出現向「睡眠科技」進化的傾向，包括助眠耳機、可偵測並分析睡眠中動作的智慧枕頭、分析個人睡眠規律的睡眠燈等，從2017年起在全球最大的消費電子展（CES）就有專館展出。

學習放鬆、回歸本我 年輕人瘋寺廟寄宿

不過，韓國人還有一項特別的選擇─寺廟寄宿（Temple Stay）。寺廟寄宿是2002年韓日世界杯足球賽舉行時，韓國政府為解決住宿地點不足問題，與韓國最大佛教宗派曹溪宗合作推出的文化旅遊商品。在寄宿寺廟期間，可以短期體驗修行僧生活，感受韓國山林自然與歷史文化，至今已有200多萬人次參與，據韓國媒體報導，其中約60萬人次是韓籍旅客。

過去在韓國，參與佛教活動的大多是較年長族群。不過，近來在深受失眠、壓力困擾的年輕族群中，逐漸成為一種治療方案。

寺廟寄宿分為體驗型、休憩型及當日型，體驗型寄宿可更多元體驗寺廟生活，包括108拜禮佛，製作蓮燈、念珠等活動；休憩型則相較自由，除了吃齋時間外，其他日程基本上是自由活動，早、中、晚的禮佛也是自由參與。而三種選擇中，必不可少的就是讓人學著放鬆、回歸本我的冥想時間。

佛系冥想解壓救失眠 對精神健康具長期療效

搜尋寺廟寄宿心得，可以看到不少後記寫到寄宿體驗中的冥想，讓人身心放鬆，甚至聲稱失眠困擾獲得改善。「每次來到寺廟，心靈就會獲得平靜」，一名參與寺廟寄宿的年輕女性表示，寄宿期間就好像「脫離繁瑣的日常、找回悠閒的感覺」，也有人因幼時參與寺廟寄宿的回憶，長大後也帶著孩子來到寺廟體驗。

位於釜山的弘法寺負責人說，近期預約寺廟寄宿的族群中，外國人及20、30多歲族群都有增加趨勢；在位於江原道、地處偏僻的禾巖寺，也能看到許多到深山寺廟參拜、參與寺廟寄宿的韓國家庭。

韓國全國提供寄宿服務的寺廟從2002年的33處，至今已擴增到135處，藉由寺廟寄宿及冥想活動緩解生活壓力的韓國人、甚至外籍人士愈來愈多，韓國佛教文化事業團體也著手與大型醫院合作研究，證實參與寺廟寄宿的人員比一般人的壓力承受度更高，效果甚至能持續到三個月之久，對精神健康具有長期療效。 （完）