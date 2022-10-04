西班牙人愛午睡 超現實主義大師也瘋狂

【文／胡家綺 （中央社駐馬德里記者）】

每當有人問起西班牙特殊的生活文化時，我總回答兩個西班牙文單字：fiesta和siesta。前者是派對，後者是午睡，用這兩檔事來拼湊西班牙人的生活樣貌，雖稍嫌以偏概全，倒也不全無道理。

如果說fiesta是西班牙人與生俱來的熱情展現，舉國上下絕無異議；但若說siesta是西班牙人不可或缺的文化傳統，可會引發許多歧異。

其實siesta是從拉丁文sexta演變而來，意指日照時間中第六個小時。源自古羅馬人將白天分為12個小時，日出而作至第六個小時停工休息。西班牙人雖繼承了古羅馬人這項生活習慣，但siesta能在西班牙流傳至今，多虧天時地利人和各種條件具足到位。

西班牙午睡文化探祕 起源眾說紛紜

西班牙的夏天酷熱如火烤，南部安達魯西亞地區，盛夏時常在豔陽下測得超過攝氏50度的高溫。農人會避免在一天中最炎熱的下午2到4時下田，人們也不會在此時出門走動採買辦事，只能躲在室內用餐且休息。

此外，午餐是西班牙人最重要的一餐，通常吃得豐盛。端看家常餐館一套商業午餐包括前菜、主菜、酒水、甜點，且絕不在分量上虧待客人，叫人酒足飯飽後不昏昏欲睡也難。

但siesta能夠名正言順成為西班牙文化代表，則是傳統上特殊的工作時間造成的。

一般西班牙人工作和商店營業時間為早上9時到下午2時，視工作性質有兩到三小時的午休，下午4到5時繼續上工，晚上7到8時收工關門。

據說這是因為西班牙內戰後，多數人民貧困到得兼兩份工，早班上完得趕去午班。為了讓人們在通勤趕路之外，還能有充足時間用餐休息，逐漸演變出比其他國家更長的午休時間。

二戰期間，西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）為向德國納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）表達友好，將本該與英國同時區的西班牙時鐘調快一小時，與納粹德國同步。從此夏夜10時才日落，人們更晚吃飯，電視黃金時段更晚開播，將近午夜才能就寢，但隔天仍要早起上班啊！這種生活作息，導致西班牙人普遍睡不飽，白天就更加需要午睡了。

午休兩小時過太爽？ 上班族有話要說

現代西班牙人還午睡嗎？根據BBC數年前報導，其實60%的西班牙人從不睡午覺，僅約18%會在午飯後小眠。

當我任職於馬德里某商學院時，也曾認為siesta是世人對西班牙人的一大誤解。對於在大城市工作的上班族來說，辦公室沒有趴在桌上小睡的風氣，也極少有人能趕回家補眠。事實上，當時同事們多對兩小時午休感到不滿，既無法真正休息，還導致更晚下班。

近年來，有不少西班牙企業在專家鼓吹下，與歐盟作息接軌，縮減午休時間，讓員工得以早點下班。

「假期就是要午睡」 siesta重返光榮

而自COVID-19疫情爆發後，在家上班、混合辦公模式成為顯學，近來有市調發現，西班牙人午睡比例漸增，47%西班牙人會在週間午睡、55%會在週末午睡。

出於好奇，我訪問了各行各業的鄰居朋友，以確認siesta是否重返光榮。

在法國酒商任銷售經理的Sergio有一個半小時的午休，但他通常會在7時下班回到家時補眠20分鐘。夏天度假時，午餐前先睡一場、午餐後再睡一場。

任職於西班牙國寶品牌LOEWE總部的Blanca說，她有一小時的午休，但在辦公室的氛圍中無法放鬆。倒是在家上班時，若真的太累會午睡片刻。

好友Olmo是心理治療師，有三小時的午休，診間與住家距離不遠，足夠讓他回家午餐並午睡將近一小時後，再回診間繼續看診。身為siesta捍衛者的他說，小時候同學們都知道，午睡時間千萬不能找他玩，他會大發雷霆。

他至今仍保持午睡習慣，以便下午看診時維持專注力。他自豪地說，一年365天裡，他有364天會午睡！

藥局老闆娘Soledad在2到4時關門休息，雖想午睡但環境不允許，飯後頂多坐著休息。肉鋪老闆Antonio也說，雖然市場在2到5時休市，但他只能到倉儲間坐坐小憩。不過兩人皆表示，週末一定會午睡！夏天度假時更不用問，假期就是要用來午睡的啦！

半夢半醒靈光乍現 微午睡讓達利也瘋狂

不少專家為午睡背書，強調每日午睡不超過半小時，對健康好處多多。不僅促進血液循環、穩定情緒、舒緩壓力、有益學習表現、增強記憶力，最重要的是，為下半場的工作減低疲勞感、提升工作意願。

西班牙最大牌的siesta代言人，非超現實主義藝術家達利（Salvador Dalí）莫屬！

他曾在《成為畫家的50個神奇奧祕》一書中推崇「微午睡」，實行方式為：坐在椅子上手握鑰匙，正下方放個鐵盤。當進入夢鄉時，手不自覺放鬆，鑰匙滑落到鐵盤發出聲響，人就會立刻驚醒。而在鑰匙跌落鐵盤前，徘徊於夢境和清醒之間，正是創意找上門的神奇片刻。

午睡真的有召喚靈感的效用嗎？端看達利一生創作逾千件作品，且享高壽84歲過世，我想，siesta應該是利多於弊，值得效法。 （完）