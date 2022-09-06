吃飯老是剩一口 西班牙立法打擊浪費

【文／胡家綺 （中央社駐馬德里記者）】

筆者的另一半是西班牙人，當我們上館子用餐不小心點太多菜吃不完時，我總毫不猶豫地提議將剩菜打包回家，但外子老是覺得困窘。除非眼前的菜實在太難吃，否則為了避免我向餐館提出外帶的要求，他會努力清盤直到剩菜量不足以打包的程度。

看著他吃到飽脹難受的樣子，讓我又翻白眼又好笑。我總問說：「打包是對食物的尊重，有什麼不好意思的？」但在西班牙的飲食文化裡，打包剩食的確不是符合用餐禮儀的選項。

這幾年來，我們對於處理剩食的文化衝突達成了和解，外子已習慣我將中餐廳的剩菜打包回家隔餐食用，但和家人朋友在西式餐館聚餐時，我仍只能眼睜睜看著侍者收走某些人盤裡剩下的食物。

疫情下貧困風險激增 立法改善糧食分配不均

有人吃不完豐盛美食的同時，入夜後的馬德里街頭，卻有愈來愈多弱勢家庭、長者和街友聚集在超市前，翻找撿拾垃圾桶裡被丟棄的食物。根據西班牙國家統計局數據，即使在COVID-19疫情前，光是馬德里地區就有100萬人面臨貧困；受到疫情影響，2021年西班牙國民面臨貧困和社會排斥的風險更增加了27.8%。

面對全球、甚至西班牙國內的「食物不公平」，以及糧食危機的可能性，西班牙在左翼聯合政府領導下，今年6月宣布加入法國和義大利的陣容，擬定「反浪費食物」法案，試圖改善糧食分配不均的系統性問題。

西班牙農業、漁業和食品部部長普拉納斯（Luis Planas）表示，這是一項開創性的法案，目的並不在於懲罰或制裁，而在於「預防」食物供應鏈的缺失，規範企業行為、提高國民意識。

供應鏈缺失耗損20%食物 強制通路提計畫防浪費

食物供應鏈的缺失，造就了20%的食物耗損。為了減低這個比例，法案將強制大型食物零售通路，提交防止食物浪費的計畫，如與社區組織和食物銀行合作，以解決大量丟棄即期食品導致的食物浪費問題。

面積超過1,300平方公尺的連鎖超市，必須針對即將下架的食物，提出具體的處理措施。如果要捐贈給食物銀行，只能在有效期限內捐贈。至於過熟的水果，政府建議製成果醬或果汁產品銷售，或轉利用於動物飼料、生產肥料和生物燃料。

違反法規丟棄食物的公司，可能面臨最高6萬歐元（約新台幣184萬元）的罰款；屢犯者甚至可被處以最高50萬歐元的罰款。

不讓剩菜進垃圾桶 餐館須提供打包服務

針對餐飲業者，法案規定餐廳酒館有義務告知顧客，並且提供免費容器讓顧客打包帶走吃剩的食物。這個做法雖不符合西班牙人用餐習俗，但藉由法案的推動，或許也能逐漸改變西班牙人未來面對剩食的態度。

普拉納斯指出，20%的食物浪費中，有40%發生在小型零售店和消費者家裡。2020年，西班牙家庭扔掉了13.64億公斤的食物，平均每人每年就扔掉31公斤。其中75%食物，尚未來得及處理就被丟進垃圾桶了。最常被丟棄的食物，第一名是水果占了32.1%，第二名是蔬菜13.6%。

「羞愧的一口」 細說西班牙人剩食情結

西班牙人的飲食文化中，除了不存在打包剩食的觀念，和「惜食文化」衝突之外，他們還有一種令我匪夷所思的習俗─吃飯必定「留一口」，因為他們認為，把盤子裡的食物吃光光，是一件「不禮貌」的事─與我們從小背誦「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的觀念大相徑庭。

在西班牙，不論是家中設宴或在外用餐，只要遇到較為正式的「分食」場合，每人各有一盤前菜、主菜、甜點時，大家都會在吃到最後一口時放下叉子，讓盤子裡留下一點食物，留待服務生收走，才不會顯示自己是個沒禮貌的愛吃鬼。

只有和最熟悉的家人朋友聚餐時，才能肆無忌憚地吃得精光。但即便如此，每當服務生來收盤時，外子總也要補上一句反話「看看我們剩下多少菜吃不完」，博君一笑來化解他的文化困窘。

西班牙人也是喜愛「共食」的民族，當一群人合吃一盤西班牙小吃Tapas時，仍有留下最後一塊或最後一口的「剩食情結」。在西班牙文裡，甚至將共享盤中的最後一口食物稱為那「羞愧的一口」（la de la vergüenza）。要吃掉它之前，總得先數次詢問並且昭告在場所有人士，才能不羞愧地吞進嘴裡。

西班牙政府積極立法變革糧食供應系統，期望反浪費食物法案能於2023年初在國會通過並開始實行。而面對家庭生活中根深蒂固的「剩食文化」，普拉納斯表示，全民的社會意識，將是法案能否成功的支柱。為此政府也將推動更多教育宣導活動，來改變家庭和個人的消費行為。

我則期待未來有天，西班牙的家人朋友也會懂得將盤裡的大鍋飯（Paella）一粒一粒吃得精光，那便是惜食文化的精神勝利了。 （完）