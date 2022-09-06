讓孩子成為孩子 瑞典無補習的童年

【文、攝影／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

在瑞典，要像亞洲一樣找到英文、數學、本國語文等科目的補習課程幾乎找不到。但是，在這裡可以找到其他各種活動的課程，包括騎馬、游泳、體操、舞蹈、溜冰等，而對於因故無法通過課程而不能錄取高中的學生，市政府會提供免費課程輔導。

這是因為瑞典人相信，孩子需要成為孩子，要參與有趣的活動以及豐富社交生活，才能健康地發展到成年。

12歲前沒有成績單 推崇五育均衡發展

讓亞洲父母驚訝的是，在瑞典，學前教育幾乎不用帶書包上學。瑞典人堅信玩就是最好的教育，自然就是最好的導師，所以小朋友們的活動表依序就是：吃早餐、戶外玩、吃午餐、睡覺、玩或戶外玩。

在正式教育上，你可能會驚訝學生書包之輕，因為到12歲為止，學生都不會收到成績單，相互競爭不是瑞典的思維。直到12歲前，他們更重視的是五育均衡發展。

課後有很多活動課程，但不像台灣那麼注重正規的學科教育。因為人們相信，只是學科理論培訓或單獨閱讀書籍，無法提供孩子一個健全快樂的童年。大多數活動課程都與體育或藝術訓練（音樂、舞蹈、繪畫等）有關。這些課程一學期大約10次，收費約1,500-2,000克朗，每堂課約150-200克朗（約新台幣450到600元），每次約45分鐘到一小時。

政府補助學才藝 學科落後才上補強課

如果孩子在學校表現良好，父母通常不會專注於特定科目或額外課程，更著重由不同的方式進行社會發展。但是，如果孩子落後並且表現不佳，首先，父母會嘗試從學校獲得免費特殊幫助，或聘請私人家庭教師。通常免費的額外課程名額非常有限，比較罕見，其他做法是聘請私人一對一家教。市政府也提供各種科目的暑期學校，但不是針對普通大眾，而是針對因各種原因未能通過課程要求，以致無法錄取高中的孩子。

此外，所有市政當局都必須提供「文化學院」（Kulturskolan），這是為孩子們提供有政府補貼的音樂或藝術、舞蹈等培訓。透過這些補助課程，不論家境富有與否，都有學習才藝的機會。至於比較常見的付費學科類課程是外語教學。例如，在斯德哥爾摩的暑期學校，可以找到中文、日語、韓語和西班牙語的課程，至於其他學科的課程則幾乎找不到。

瑞典講究人人平等 不鼓吹「贏在起跑點」

在大部分瑞典人想法裡，有一個根深蒂固的哲學：「教師要把注意力放在特別落後的孩子身上，而不是特別突出的孩子。」因此，講求英雄主義、競爭取向的菁英教育並不常見，反而是鼓勵團體思考、人人平等。

雖然近20年來也有不同意見，特別是由右翼政黨推動、鼓吹成就導向的菁英教育討論很多，但現實上改變有限。台灣廣告裡常聽到「贏在起跑點」的口號，在這裡不是大部分人的想法。

不過，瑞典也有菁英教育，但這裡的菁英教育不同於亞洲的以成就為導向的教育，而是傾向階級教育。舉例來說，想讓孩子接受菁英教育的父母，往往會把孩子送進著名、並收取高額學費的私立寄宿學校，孩子們只在週末回家。一個例子是溫藍（Värmland）縣的倫斯伯格（Lundsberg），它位於瑞典西部偏遠的鄉村。父母們希望孩子能與其他上流社會的孩子交往，那裡的費用也只有上層階級和富人才能負擔得起。現任瑞典國王就曾就讀非常著名的錫格突鈉人文學院（Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket）寄宿學校。

瑞典的頂尖人才缺口 快樂教育下的隱憂

在2019年的國際數學與科學教育成就趨勢調查（TIMSS）中，新加坡名列前茅。日本、韓國和台灣也高於平均值，瑞典卻低於經合組織國家的平均值。

此外，在這個不求成就導向的菁英教育思維下，對於大約5%被認為特別有天賦的瑞典學生來說，缺乏挑戰正是他們的共同點。他們認為，學校教育特別令人沮喪。雖然在2010年，修正了《教育法》，規定必須給予那些容易達到「至少必須達到的知識要求」的學生指導和激勵，以便能夠進一步發展他們的知識，但改變仍然相當有限。

長遠來看，教育和人才息息相關，雖然瑞典首都有著歐洲矽谷之稱，以能夠吸引許多外國專業人才來此居住為傲，但相對的，也可以說明，本地似乎缺乏相關人才，這或許也是快樂教育下的另一層隱憂。（完）