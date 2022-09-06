和影集演的不一樣 美國高中生忙到睡不飽

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

光看電影或影集，影視作品中的美國校園生活充滿令人嚮往的元素：自由開放的課堂氣氛與多元化的課外活動；相較於台灣長期以來根深蒂固的補習文化，美國高中生看似過著無憂無慮、無拘無束的幸福日子，每天上四到六節課，下午4時開始從事社團活動。

但少了一體化的入學考試主導，美國學生為了申請理想大學，進入中學開始就必須注重課堂表現，投入課外活動與社區服務，每天時間表同樣填得滿滿，甚至高中生睡眠不足影響健康的問題都受到主管機關的重視。

很累、壓力大、無聊 學校成負面情緒接收站

耶魯大學情緒商數中心及兒童研究中心2020年研究發現，將近75%美國高中生自我評估上學經驗得到負面的結果。這份研究的範圍遍及全美，共2萬多名高中生參與調查。

研究又再鎖定472名康乃狄克州高中生進行二次抽樣調查，要求這些高中生在上課日的不同時段記載當下的感受，得到了類似的故事：大約60%高中生在不同時段都有負面感受。

耶魯大學教授艾薇絲維克（Zorana Ivcevic）說：「這比我們預期的要高得多。跟學生交談的時候我們知道，他們覺得很累、壓力大和無聊，但我們很驚訝這個程度大到令人喘不過氣來。」

參與研究的高中生涵蓋美國50州，包括都會區與鄉村、公立學校與私校。研究顯示，無論是哪一個人口分類都顯示，學生對學校有負面感受，其中女生的負面程度略高於男生。總體來說，學生把學校當作一個他們接收負面情緒的地方。

研究人員分析，不管是累、壓力大或無聊等這些情緒，等同於學生對於校園生活提不起精神、失去活力，都不利於學生積極主動學習，看不到感興趣、好奇心等有利於深度學習的要素。產生這些感受不只影響到學生們的課業表現，更影響這些年輕人的心理健康。

艾薇絲維克說：「學生們醒著的時間大多在學校，各種情緒會對他們的注意力產生重大影響。當你感到很無聊的時候，別人講話的內容你會怎麼接收？」

作業繁重睡眠不足 學校延後到校時間

美國近年來吹起一股把上學時間往後延的潮流，不少學校把第一堂課的時間從原先的早上8時左右延後30分鐘。最主要的原因就是，越來越多的學生因為家庭作業繁重又必須一大早到學校上課，長期為睡眠不足所苦。

疾病管制及預防中心（CDC）網站公開列出，學校把第一堂時間排得太早，對學生的健康會造成不良影響，容易染上飲酒、抽菸、藥物濫用等不良習慣。CDC建議學校應該把上學時間訂在早上8時30分以後。加州最新法律明文規定，學校上課時間不得早於8時30分。

取消入學考成績成趨勢 申請大學看全方位能力

近兩年，美國各大學名校陸續取消申請入學需提供SAT（學術能力測驗）或ACT（大學入學考試）等考試成績，部分原因來自疫情影響。隨著疫情趨緩，取消入學考試似乎已經是各大名校的趨勢。包括加州大學（UC）系統的九個分校、加州州立大學（CSU）系統23所大學已經宣布取消提交入學考試成績。

相較於台灣重視入學考試的成績，美國學生申請大學要提供高中在校成績、申請文章、推薦信，更要有豐富的社團活動、社區服務、競賽獎項等呈現一個學生在領導力、解決問題與融入群體等全方位能力的評估。

申請入學考量多個不同的條件，相較於台灣的課後補習文化，美國家境富裕的人家則是聘請升學顧問，從高中選課開始，協助學生選擇能夠吸引入學委員目光的課程，並搭配難度較高的大學先修課程（AP）。顧問會修改申請文章，甚至幫忙安排課外活動，取得特殊成就或獎項。

美國高中生之所以忙得沒時間睡覺，對學校產生倦怠感，部分原因是在沒有一致的入學考試成績評判下，學生必須對於高中課堂的分數斤斤計較，平時就承受考試與家庭作業的壓力。另一方面雖然下課時間早，但必須花費大量時間在課外活動，在學術社團、團隊運動、社區服務或營隊當中尋求表現，累積成就與個人的獨特性。

相對開放的大學之門，鼓勵學生在課餘時間發展個人興趣，培養解決問題、帶領團隊、服務社區的實務能力，確實鼓勵年輕人在課業成績之外闖出一片天。美國在疫情之後已經有上千所大學加入行列，不再要求學生提供標準考試成績，這樣的後考試時代的來臨，與企業界新一波的聘用人才趨勢頗為呼應，不少矽谷的科技公司面試新人的時候已經不看學歷，更重視人才的好奇心、學習力與社交能力。（完）