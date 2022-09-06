拒做屋奴崇尚極簡 歐美掀起微型屋運動

【文／蔡佳敏（中央社編譯）】

買房是很多人的夢想。然而，在全球房價愈來愈高情況下，向來喜歡大宅大院的歐美近來吹起的「微型屋風潮」，過去幾十年的接受度幾呈直線上升，這不僅要歸功於較為親民的價格，還多虧於屋主永續的心態，盼以縮減生活空間，簡化個人生活，做出更環保的居住環境。

微型屋不只價錢低 更具環保節能優勢

歐美過去以大房掛帥。美國單一住家新屋的尺寸從1950年代的約88平方公尺翻倍來到185平方公尺以上。對部分美國人來說，擁有房產是地位的象徵，是成功的物證。

然而，據HomeAdvisor網站數據，美國目前蓋一間房的全國平均費用為28.1萬美元（約新台幣851萬元），買現成屋的全國平均價是44.7萬美元（約新台幣1,353萬元）。對許多美國人來說，他們得把三分之一至二分之一的收入用在購屋上。為了擁有「典型尺寸」的住家，民眾至少得付出工作15年的薪水，更有76%美國人因此過著「月光族」的日子。

至於微屋的價格，雖與房屋大小、品質、細節有關，少則6,000至8,000美元，多則10萬美元，平均價格則約5.2萬美元（約新台幣157萬元），這不難看見民眾以小房換取財務自由的心動之處。

因此，微型屋不再只是極簡主義者和千禧世代間的趨勢，這種一般大小不超過37平方公尺的住宅已成為因應平價住宅危機、減少環境開發負面影響，以及降低大型住宅供電排放量的解決方案。

2008年全球金融風暴過後，許多人繳不起房貸，小屋趨勢應運而生，且持續成長。單是2017年，微型屋銷售量就比前一年增加67%。

串流平台Netflix《小房子大天地》（Tiny Home Nation）共同主持人扎克．吉芬（Zack Giffin）說：「解決住房危機的方式要不就是砍更多的樹，要不就是營造一個建料更少、加熱冷卻資源消耗量更低的小空間。」

永續生活方式具傳染力 微型屋促減少消費

以全球來說，與能源相關的溫室氣體排放量，約40%來自建築物。不意外的，研究顯示，房屋大小是住家能源使用量的最大預測因子。

因此，小房小屋對環境最大的好處之一，就是跟傳統單一住家房舍相比，建材少，冷暖氣的消耗量也少。

澳洲研究發現，跟傳統住宅相比，微型屋可讓每個人終其一生的碳排量減少七成。一棟傳統住宅每個人的碳排量若要少於微型屋，得住進10人才能達標。當然，有些微型屋備有太陽能板等，可以不接通公共設備就能運作，使用的能源會更少。

除了省能源，棄大宅就小屋甚至可以激勵民眾採取更環保的生活方式。有研究指出，微型屋住戶更可能減少消費、加強回收、且鼓勵就地取材。

文學理論家暨俄亥俄州立大學（Ohio State University）副教授布萊姆（Katra Bryam）認為，永續生活方式是有傳染力的，「要預測一個人家裡有沒有太陽能板，就是看他街坊鄰居是否有裝太陽能板」。她暗示，微型屋有著類似的效果，無論自己是不是住微型屋，身旁有人住小房，就能激勵自己重新思考生活習慣、減少消費。

居無定所社會成本高 微屋村解決社會問題

微型屋不僅比較好入手，也是許多城市解決平價住宅數量不足、遊民人數過多等議題的利器。

全國遊民與貧窮法律中心（National Law Center on Homelessness and Poverty）數據指出，美國每年有超過350萬人有遊民經驗，低收入住宅數量短缺就成了一大挑戰。全國低收入住宅聯盟（National Low Income Housing Coalition）2013年報告顯示，美國每100個「極低收入」戶（收入在中位數30%或以下），可供租用的平價住宅僅30戶。

而以國際層面來說，聯合國估計全球有16億人住在不適宜居住的環境之中，包括非正式聚落以及貧民窟等。聯合國人類居住委員會（UN-Habitat）等組織也在研究，微型屋可如何成為厄瓜多、肯亞等新興經濟體的可負擔且具永續性的住房解決方案。

長期居無定所的人所造成的社會成本其實非常高昂。有三項研究發現，提供永久性住房的成本，與讓民眾在街頭當遊民的成本相當或更少。在科羅拉多州丹佛（Denver），專門給無家可歸者的住房計畫，估計可讓政府的公共服務成本（包括醫療服務、臨時住所以及與逮捕和監禁相關的成本）每人每年減少1萬5,773美元，為納稅人節省了數千美元。而微型屋對歷經人生低潮、欲自力更生的人來說，宛如天賜的及時雨。

54歲的岡斯戴（Jay Gonstead）離婚後搭帳篷在街頭克難了七個月，看盡身邊其他帳篷族吸毒、挨刀子的窘境。他自己有前科，又有酒癮，很難重新站起，直到住進微屋村才終於過著「有電可用、有澡可洗」的日子，他說：「這讓你有了『人』的感覺。」如今他已經在找工作，並希望有朝一日有個固定的住所。

（完）