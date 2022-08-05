白髮皺紋我驕傲 熟女素顏拒絕修修臉

【文／蔡佳敏 （中央社編譯）】

女性向來對「年歲增長」十分敏感。在人手一支手機、網路社群平台盛行下，「熟女」外表往往成輿論箭靶，但近年來愈來愈多成熟女性拒絕當待宰羔羊，反而上傳一張張素顏照，擁抱自己的年紀。

男星白髮皺紋超有型 女星卻遭奚落年輕不再

《慾望城市》女星莎拉．潔西卡．派克（Sarah Jessica Parker）2月曾因為被人拍到一頭白髮而遭惡毒網友奚落年輕不再。57歲的她指出，與她同桌而坐的男星同樣有著一頭白髮，而人家「看起來超有型的。為什麼他有白髮就沒關係？我真搞不懂你們」。

《性、謊言、錄影帶》的安蒂．麥道威爾（Andie MacDowell）同樣擁抱她一頭銀色髮絲。64歲的她說，早在她40幾歲時，就有記者問她年歲漸長、美貌不再的想法。她回說：「我不認為我美貌不再，我只不過有著不同的美。」

除了白髮，皺紋也是最遭汙名化的老化跡象之一。

出書寫過年齡歧視現象的艾普懷特（Ashton Applewhite）說：「我們生活在一個男權主義、異性戀、資本主義社會，如果老有人滔滔不絕說皺紋和衰老跡象是個問題，我們就能被說服去買一堆有的沒有的。」

而皺紋背負的汙名可說是根深蒂固，難以消除。比如說，身體自愛運動（body positivity movement）讓更多人接納、擁抱每個人大小不一的尺寸，但直到現在仍難從廣告上看到有滿臉皺紋的模特兒，即使廣告產品要訴求的對象是年紀較大的女性。

「抗衰老」的概念淵源已久，但自近幾年進入手機年代、社群媒體年代，民眾接觸的影像數量前所未見，且人人幾乎都能在打光、濾鏡、修圖等手段下，呈現自己最美好的一面。

史丹佛大學皮膚學臨床教授拉曼（Zakia Rahman）說，這讓人們以為這才是「正常」，這才稱作「美麗」，也以為這才是現實。

這樣扭曲的現實在好萊塢清晰可見。在好萊塢，似乎只有男人會隨著年紀增長而生皺紋，這從影集《還原人生》（The Undoing ）中一覽無遺：61歲男主角休．葛蘭（Hugh Grant）臉上盡是歲月痕跡，55歲女主角妮可．基嫚（Nicole Kidman）則一臉光滑。

這類影像無所不在情況下，會讓人有在衰老路上背負著必須保持年輕的壓力，艾普懷特說：「明顯老化跡象是一種成見，一個對女性尤其不利的成見。」

防疫封鎖反思變老意義 夠幸運才能邁入老年

然而，或許改變已經悄悄到來，特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來，防疫封鎖和疫情帶來的傷害，讓許多人重新思考他們與自身外表的關係，也更明白擁抱變老的意義：皺紋或許代表你夠幸運，有機會邁入老年。

這讓更多人進而接受一絲又一絲的白髮、體重的增加，以及衰老的皮膚。

以《E T 外星人》童星起家、現年47歲的茱兒．芭莉摩（Drew Barrymore）就常在自己Instagram放上素顏照，有些照片就算上妝，眼角皺紋也清晰可見。她不是不重視保養，只是不走動刀路線，「我想告訴一對女兒，變老是件奢侈品」。她說：「我希望她們能自在做自己，而非在意自己的長相。」

以《摩登大聖》美豔形象一炮而紅的卡麥蓉．狄亞茲（Cameron Diaz）承認自己打過肉毒桿菌，但整張臉變得很怪。如今49歲的她說：「我寧願看到自己的臉變老，也不願看到一張我自己都不認得的臉。」

46歲凱特．溫絲蕾（Kate Winslet）演出影集《東城奇案》（Mare of Easttown）時，就曾堅持後製小組別動她的皺紋或小腹的歪腦筋，她甚至把海報退還給製圖人員，說：「我知道我眼角有多少皺紋，請把它們加回去。」

年長女性擁抱自然外表 年輕女性將愛未來自己

隨著更多年長女性擁抱她們自然的一面，上傳素顏照可以有十足的賦權效果。

紐約精神疾病學加波德曼（Samantha Boardman）說，這樣的素顏照「加強彼此的連結、減少個人的孤獨感，因為不是只有你的容顏在改變」。

她也警告，民眾應該更加注意社群媒體對熟女的影響，因為品頭論足對年長女性的傷害，與對年輕女性造成的傷害一樣多。

1980年代電視影集《天才家庭》（Family Ties）固定班底潔絲汀．貝特曼（Justine Bateman）就說，她曾意外發現，自己名字的谷歌搜尋自動完成關鍵字（Google autocomplete）竟是「潔絲汀．貝特曼看起來好蒼老」。她說，這對她造成的影響比自己想像的要深。

56歲的潔絲汀．貝特曼後來動筆寫《臉：一平方英尺的肌膚》（Face: One Square Foot of Skin，暫譯）一書，她說，如果年長女性個個都厭惡她們的臉龐，那比她們年紀要輕的女性不是都將對下半輩子惶恐不已？

她說，但若是年長女性接受自己的外表，「年紀較輕的女性看待年歲增長，就會像我們八歲時等不及進入青少年時期一樣」。她說，「要是人人都能對走入六旬、七旬、八旬，一如我們八歲等著變18歲那樣，不是很有意思嗎？」 （完）