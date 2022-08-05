賽德克百年文物在瑞典 遠渡重洋找回祖先智慧

【文／趙麗妍 （中央社記者）】

在瑞典世界文化博物館內，收藏了一批約1907年至1909年來自台灣的賽德克文物，賽德克族文物調查研究團飄洋過海，前往瑞典考察百年前的織品、生活器具、狩獵用具等，以找回遺失的原民文化。年底將舉辦線上展覽，並讓古文物回到部落重製復刻，以傳承百年前祖先的文化記憶。

百年文物落腳異鄉 守護計畫賦予新詮釋

瑞典世界文化博物館為執行歐盟「守護計畫」（Taking Care Project），尋找來源民族進行對等合作的規劃，於是與賽德克族民族議會、靜宜大學三方攜手研究，以尊重賽德克族對文物的詮釋、運用，維持民族的自主性。

靜宜大學賽德克族知識研究中心主任伊婉．貝林指出，該批文物有些有基礎資料標記，透過簡單文字紀錄，在日治時期，一名德國商人透過日本人收購台灣原住民的文物，隨後該批文物輾轉來到瑞典世界文化博物館內收藏。

披肩誤認成綁腿 遠距研究問題叢生

雙方交流起初透過線上視訊、閱讀資料方式，但因許多文物連伊婉．貝林等研究者都未曾見過，加上照片拍攝的誤差，使得文物大小、特徵位置無法清楚辨識。

伊婉．貝林說，照片上有的文物看起來很大，但實際上卻相當小，有時候部分小細節被切掉了，無法清楚辨識。她舉例，原住民的披肩因沒有拍到扣環，被誤認為是綁腿，兩者相差甚遠。為一睹文物實際樣貌，賽德克族研究團員瓦歷斯．貝林、伊婉．貝林、林喜美、高雪珠、吳永昌、高政賢、巴干．瓦歷斯，決定親赴瑞典實地考察。

因為許多東西未曾在部落見過，前往瑞典前，伊婉．貝林等人得做好前置工作。他們前往八大部落，依據生活器具、織品、狩獵等各種主題，邀請不同專長的部落耆老協助提供資訊，在最短的時間，建立可供辨識文物的知識資料庫。

伊婉．貝林指出，許多物件雖有基本資料註記，但都只是非常簡單的文字，它們有從日文譯音為德文，或又譯音為瑞典文字，有時還會出現誤植情形，如：女性上衣為「ratan」誤植為「ratau」，推測應是在抄寫時有所誤解，或是字跡無法辨識導致。

親睹文物驚豔讚嘆 臨摹記錄再現祖先智慧

參訪團員來到瑞典世界文化博物館，親眼看到百年前的文物，相當驚豔。伊婉．貝林說，織品上的華麗織紋從未見過。原住民的女性被賦予溫暖家庭的責任，要為家人製作衣服、提供溫暖，織女們在衣服上織出美麗花紋，各家爭奇鬥豔。她指著織品上的菱形圖案，「就像是眼睛，象徵祖靈在照看著你，是否盡到照顧家庭的責任」。

伊婉．貝林指出，早先織布技法的傳授，一人織布，一人在旁觀看學習，沒有任何說明書、圖譜，日本人認為編織圖騰會將族人的心串在一起，讓部落更團結。因此，日治時期禁止織布，讓許多織紋都失傳了。

賽德克族傳統織布保存者高雪珠，曾試著想織出相同的織紋，她多方嘗試，更畫圖比對，所織出來的形狀就是不一樣。高雪珠說，百年前的線材和現今的線材不同，編織的織紋也不相同，那樣的設計、創意從未看過，不知道當時的人如何想出這樣的圖案。

伊婉．貝林拿出一張獵首刀的照片，照片中刀柄絞織著人的頭髮。她說，狩獵是宗教行為，背後有著多層含義，像是被族人懷疑時，也會透過獵首行為明志，過程中有被反獵首的危險，讓上天來審判是否有罪。因現今部落已無獵首行為，這樣的獵首刀已不復見。

在瑞典世界文化博物館中，研究團員戴上手套仔細翻看，以臨摹方式記錄下各種文物的特徵，希望將文物中所蘊含的祖先記憶、原民文化帶回部落重製，讓文物永續發展，未來進一步活化祖先傳統智慧。

歐盟「守護計畫」旨在探索民族誌收藏品與當前氣候危機和人類之間的聯繫，並在此背景下探討過往歷史與殖民主義對未來的影響等課題。

賽德克族民族議會召集人瓦歷斯．貝林指出，雙方的合作交流，除活化文物外，瑞典世界文化博物館、賽德克族民族議會、靜宜大學三方簽訂合作備忘錄，以《聯合國原住民族權利宣言》、《原住民族傳統智慧創作保護條例》為規範，希望建立彼此尊重、對等的關係，也盼作為將來其他文化交流的典範，預計在年底辦理實體與線上展覽，線上展覽還增加賽德克族青年會的成員一起投入工作。 （完）