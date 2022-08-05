面對非法掠奪歷史 德國開始歸還貝南銅器

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

對歐洲歸還殖民時代掠奪文物的進程來說，今年的7月1日是重要的一天。這一天，德國和奈及利亞的外交和文化部長各自代表兩國政府簽署意向書，德國同意將貝南銅器還給奈及利亞，寫下歐洲國家的先例。

在德國外交部舉行的簽約典禮上，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）坦言，「我們總算面對自己的殖民歷史」，她強調這不是做做樣子而已，而是為了正義，因為「這些文物被非法取走，而且留住沒有還的時間太久」。

奈及利亞外交部長達達（Zubairo Dada）則稱讚德國「為和解訂出標準」，盼望其他歐洲國家也能追隨德國的腳步。

非洲貝南帝國遭洗劫 數千銅器藝術流落歐美

貝南帝國（Kingdom of Benin）位於今天的奈及利亞，在16至18世紀曾是西非最有勢力的國家。一般談起非洲被掠奪的藝術品，原屬皇宮裝飾的貝南銅器（Benin Bronzes）也是最常被提到的例子。1897年，英國軍隊遠征貝南，古老的西非帝國慘遭戰火摧殘，銅雕、木雕等珍貴文物全被洗劫一空。

貝南銅器目前約有5,000件流散在歐美各大博物館。德國的20座博物館擁有1,100件，其中最多的是柏林約500件，其他像是斯圖加特（Stuttgar t）以民俗學收藏著稱的「林登博物館」（Linden-Museum）也擁有64件。

德國在奈及利亞提出索回要求後，2021年3月與奈及利亞政府展開談判。如今兩國正式簽約，為「無條件歸還」打下基礎，象徵德國第一次扛下歐洲殖民非洲的歷史責任。

重新詮譯文物歷史 打造「數位貝南」

身為德國的主要港口，漢堡是貝南銅器當年最早抵達德國的城市。以展出各國文化聞名的漢堡「洛特包姆博物館」（Museumam Rothenbaum），近期推出《被掠奪的歷史》特展，展出館藏貝南銅器，並解釋背後的故事。

從這個展覽可發現德國其實已準備就緒，才大膽跨出歸還這一步。展覽除了從藝術價值角度，分析這些文物在非洲藝術史的崇高地位，也詳細介紹當年英國終結貝南王國的歷史，以及這些沾滿血跡的文物拍賣和交易的過程。館方希望這些「非法取得」的文物物歸原主前，讓德國社會弄清楚文物的背景，為接下來的歸還鋪路。

去年12月展覽揭幕時，漢堡市主管文化和媒體的官員布羅斯達（Carsten Brosda）指出，貝南銅器象徵一個驕傲的文化，背後則是殖民征服、掠奪和摧毀的歷史，「我們在歐洲自以為可以用全知的角度來說這些文物的故事，這種態度維持太久了，這次展覽證明故事還沒結束」。

在德國歸還貝南文物的過程中，洛特包姆博物館一直扮演主導角色。早在兩年前，館方即著手規劃名為「數位貝南」（Digital Benin）的網站，收集貝南銅器的照片、口述歷史、文字紀錄和出版品，澄清每件文物的來源和歸屬權，目標是為散落在世界各地的貝南銅器建立完整又可信的目錄。

參與這個計畫的還有倫敦的「大英博物館」（The British Museum）、荷蘭萊登「世界文化博物館」（National Museum of World Cultures）等收藏貝南銅器的重要博物館，等到今年秋天網站正式上線，貝南銅器的藝術價值和歸還問題可望再度成為輿論焦點。

文化高牆正要倒塌 骨牌效應仍待觀察

在柏林任教的法國學者薩沃伊（Bénédicte Savoy），出書記錄衣索比亞和薩伊等非洲國家向歐洲索討文物的過程，推動歐洲博物館歸還掠奪非洲文物不遺餘力，正是因為她的堅持，法國、德國近年才開始歸還文物。對於德國博物館界和官方終於改變態度，不再堅持貝南銅器是合法取得，她認為歐洲正在見證「某種文化高牆的倒塌」。

不過，嚴格來說，歸還行動才剛開始，還有一段漫長的路要走。德國政府簽署同意歸還的意向書後，收藏文物的各博物館還得各自去跟奈及利亞談判，而且奈及利亞也沒有要求德國歸還全部的貝南銅器，結果得視談判而定。因此現階段的權宜做法是將文物的所有權轉讓給奈及利亞，讓德國館方先以「借展」的名義展出，同時藉機建立雙方合作的橋梁。

擁有最多貝南銅器的柏林綜合藝術展覽館「洪堡論壇」（Humboldt Forum），今年9月新揭幕的部分常設展將設置貝南專區，由德國和奈及利亞的策展人一起策展，屆時文物被掠奪的故事將怎麼說，備受博物館界的矚目。

至於德國歸還貝南銅器的創舉，是否會鼓舞其他歐美國家效法，未來還有待觀察。 （完）