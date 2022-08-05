在家工作「回不去了」 澳洲人重整生活版圖

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

「在家工作」在澳洲日益普及，除了對職場生態帶來轉變，更造成澳洲民眾生活版圖重整。

在家工作常態化 疫情趨緩也回不去了

和世界上許多國家一樣，受COVID-19疫情影響，澳洲不少上班族都已改為在家工作。即使目前苗疫接種普及，疫情對民眾造成的恐慌幾乎全面消退，但上班族在家工作的趨勢並未隨之消失。

總部設於墨爾本的「維多利亞州工商會」6月10日公布調查數據指出，近七成（69.39%）的墨爾本企業主預料，旗下員工將不會恢復每週五天留在辦公室工作。

對此，「維多利亞州工商會」執行長蓋拉（Paul Guerra）認為，相關數據反映出一個良好現象─大多數企業已成功建立辦公室與在家工作的混合上班模式；企業主在鼓勵員工回到辦公室的同時，亦能顧及員工彈性上班的生活需求。

大城市企業主適應疫後人事管理需求，實乃形勢使然。澳洲新聞網5月16日報導，疫情期間不少大企業形成「在家工作」模式，其中較引人注目的例子，包括電腦軟體產業Atlassian去年4月宣布，只要求員工每年四次前往離家最近的辦公室；設計業的Canva去年9月宣布，員工每年只需前往辦公室八次。跨國企業方面，包括會計師事務所勤業眾信（Deloitte）和KPMG的澳洲分公司均承諾員工可以遠距工作。

上班族不願回到辦公室 市中心人流大減如鬼城

澳洲新聞網指出，由於上班族不願回到辦公室，大多數致力爭取繼續在家工作。因此，在澳洲兩大城市雪梨和墨爾本的市中心，可能永遠無法解除人流稀疏的「詛咒」─相較於2020年疫情爆發前的熙來攘往，如今猶如「鬼城」；即便解封超過半年，情況仍未有改變。

相較於市區人流大幅減退，郊區人流卻是大幅增加。澳洲新聞網引用Google的人流趨勢數據指出，上班族在家工作的趨勢，在雪梨和墨爾本已經成形，預料未來相關趨勢將會持續下去。

報導提到，就澳洲全國平均情況而言，相較於2020年初疫情爆發之前，民眾往返工作地點移動的數字僅下降8%，但在大城市雪梨和墨爾本，卻分別下降達33%和20%；且兩地市中心的公共交通工具人流，更分別下降達51%和38%。

報導解釋，相關數據除反映「在家工作」趨勢所造成的直接變化─即減少待在位於市中心的辦公室時間；另外值得注意的是其連帶影響─民眾過去在市中心吃、喝、玩、樂以及購物的生活習慣，已經一去不復返，人們的生活版圖正在重整。相較於2020年初，雪梨和墨爾本市中心的購物、育樂和餐飲業人流，分別下降達39%和37%。

雪梨和墨爾本市中心不再是澳洲人生活和享樂的首選，住宅區甚至偏遠鄉鎮反而成為更多人的嚮往對象。另外，更有趣的轉變還發生在澳洲第三大城布里斯本。和雪梨及墨爾本有所不同，布里斯本去年並未經歷長時間封城，換言之，疫情並未造成當地民眾不得不長期「在家工作」，卻同樣出現市中心人流下降的情況。這反映出疫後「在家工作」的趨勢，不僅在雪梨和墨爾本出現，而且正在澳洲全國擴散。

遠離城市換取生活品質 推升郊區房價保值抗跌

在家工作趨勢持續，澳洲人生活版圖正在重整，影響所及更牽動房地產市場。雖然近期房貸利息急漲造成市場陰影，導致澳洲全國房地產價格增長放緩，甚至在個別地區出現回落；不過，澳洲郊區房價增長或抗跌能力，仍優於雪梨和墨爾本。

《雪梨晨驅報》6月14日報導，澳洲房仲網站Domain的經濟分析師鮑爾（Nicola Powell）指出，受疫情期間在家工作趨勢影響，澳洲郊區房地產市場已出現「突出的價格增長率」。

報導援引澳洲統計局數據指出，在郊區房價增長帶動下，澳洲今年第一季房地產市值高達10.2兆澳元（約新台幣207.12兆元），較去年第四季增加1.8兆澳元（約新台幣36.55兆元）。

報導提到，自去年第四季至今短短半年內，雪梨和墨爾本的住宅價格中位數分別下跌9.5萬澳元（約新台幣193萬元）和10.5萬澳元（約新台幣213萬元）。但雪梨以外的新南威爾斯州（NSW）郊區和墨爾本以外的維多利亞州（Victoria）郊區，住宅價格中位數僅下跌1萬澳元（約新台幣20萬元）和5,000澳元（約新台幣10萬元），抗跌能力比大城市住宅高出許多。

種種跡象顯示，在家工作激發出人們對生活品質的追求。在澳洲，更多的人們捨棄擁擠的高密度城市景觀，選擇接近恬靜的鄉間景致。（完）