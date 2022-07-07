好想飛日本 更新旅遊禮儀不踩雷

【文、攝影／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

「各位觀眾，大家看看這東京上野公園的櫻花有多美，日本人賞櫻就是有文化，都靜靜地觀賞，不像我們中國人。」今年3月底，記者到上野公園拍攝櫻花，突然從背後傳來一陣音量滿大的女聲，回頭一看，一名女性拿著自拍棒邊走邊直播。

記者與這位「網紅」眼神交會，對方還笑嘻嘻的，完全不知她成了當下最破壞美景的人。有些網紅占住拍攝點遲遲不離開，還有不少觀光客為了拍特寫，把櫻花拉到自己面前，都被認為是觀光公害。

日本人對公與私領域分得很清楚，公共空間保持潔淨、安靜是基本。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，訪日外國觀光客年年大增，其中無法「文明旅遊」者多，常讓日本人看傻眼。

旅遊勝地亂象百出 當地居民苦不堪言

日本經典動畫《灌籃高手》片頭曲中，晴子和櫻木花道招手的海岸平交道，因為參考了神奈川縣鎌倉市江之電電車的鎌倉高校前這一站的風景，而使此站夙負盛名。

然而，許多國外遊客大剌剌地走在馬路中央、緊逼或進入平交道拍照，有的人邊走邊吃、大聲喧譁，甚至是施放無人機拍攝。這些對當地人來說，日文稱「迷惑」，中文就是「困擾」，居民苦不堪言。

一年逾2,000萬名遊客的鎌倉市2019年4月制訂條例，要求觀光客勿做出「迷惑行為」，也就是不要在人潮多的景點邊走邊吃、勿在危險地點拍照等。

另外，像是有日本聖山之稱的富士山，周邊民宅也曾發生庭院被外國觀光客擅自闖入，花被摘、不小的石頭被抱走，還被亂丟垃圾。

生魚片勿多蘸芥末 持筷互遞食物是禁忌

在日本餐飲習俗方面，外國觀光客在訪日之前或許也應做點功課。譬如，有些自尊心很強的拉麵店師傅對於顧客在拉麵上桌後，連一口都未品嘗前就撒很多辣椒醬等調味料的情況很反感。因為師傅都覺得自己烹煮的食物是最完美的作品，希望食客先品嘗原汁原味。

有些壽司店的師傅不喜歡看到顧客吃生魚片或握壽司時蘸很多芥末。有些台灣人以為蘸芥末才能殺菌，蘸愈多愈安心，但在日本握壽司師傅眼中，認為這樣的吃法很不懂得享受美食的原味，也是對生魚片或握壽司的新鮮度不具信心的行為。

外國觀光客要享受吃生魚片壽司的高尚感的話，或許應先研究一下用筷子夾壽司的夾法、蘸醬油的方式等。最重要的是，不要用筷子去接別人筷子正夾著的食物，因為日人認為這就像撿骨一樣，是相當失禮的行為。

東京地鐵手扶梯並排站 都營車站不再設垃圾桶

至於搭乘公共交通工具時的禮儀，最重要的就是保持安靜。日本人稱手機的靜音模式為「禮儀模式」，在公共空間守禮儀，保持安靜是最基本的。在日本的電車內會聽到有人手機聲響起，或是有人在大聲講電話，很可能是外國人。

有些該留意的事也會隨著時間變化。像是以前都認為在東京搭乘自動扶梯時要靠左站，右邊留給趕時間的人走，但近年來東京的電車或地鐵車站已張貼了很多版本的廣告，告訴乘客「請勿在自動扶梯上行走」，兩人並排站才正確。這樣的宣導已有一段時日，但乘客仍改不了習慣。

最近東京地鐵的海報內容描繪著「禮儀戀」，兩人站在一起搭自動扶梯很有可能產生戀情，而不是擦身而過，可以理解電車業者費心想導正乘客搭電動扶梯的習慣。

另外，外國觀光客今後來到東京，可能會發現地鐵車站幾乎看不到垃圾桶。在疫情前，外國觀光客就常抱怨很難在東京找到垃圾桶丟垃圾。東京都交通局今年4月更宣布，考量旅客搭車時的安全性，東京都營地下鐵各車站等檢票口附近的垃圾桶全撤，僅剩自動販賣機業者所設的回收瓶罐箱。

在搭車安全方面，2016年，在東京Metro地鐵半藏門線的九段下車站，曾有一台嬰兒車被門夾著沿著月台拖行了100公尺，撞到月台柵欄大毀。所幸當時嬰兒車上沒嬰兒，也沒其他乘客被捲入拖行。

當時赴日旅遊的一名台灣男性與一名女性及兩名小孩同行，其他人先進車廂，男性將第一輛嬰兒車推進車廂內，正準備推進第二輛嬰兒車時，車門關閉。

此事讓鐵路業者感到很震撼，深切地反省一番。檢討的結果是，推嬰兒車的台灣觀光客未能掌握好電車門關車的時間，也檢討了車門關閉時的掃描機制。東京Metro地鐵社長翌日向時任國土交通大臣的石井啟一遞交事故檢討報告，石井說，這次差點就釀成慘事，未來一定要嚴加防範。（完）