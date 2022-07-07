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口罩可以摘了 法國臉頰禮卻回不去

聯合新聞網／ 全球中央
即使巴黎大眾運輸不再強制佩戴口罩，但仍有部分民眾選擇戴上口罩。（中央社曾婷瑄）
即使巴黎大眾運輸不再強制佩戴口罩，但仍有部分民眾選擇戴上口罩。（中央社曾婷瑄）

【文／曾婷瑄 （中央社駐巴黎記者）】

歐洲冠軍聯賽皇家馬德里和利物浦5月底決戰巴黎前夕，巴黎市政廳前下午聚集一大群皇馬支持者，舉著旗幟熱舞高歌。

咳咳！

筆者和身邊幾人不約而同往後轉，擔憂地搜尋咳嗽聲的來源。說時遲那時快，身旁西裝筆挺的中年男子默默拿起口罩戴了起來。曾幾何時，法國人也對咳嗽聲如此敏感；而口罩也不再意味疾病、遭人白眼，反而是種令人安心的存在。

回看歷史，法國上至宮廷下至布爾喬亞，為了表達階級、優雅和生活品味，在時間的長流中發展出許多禮儀規範。時至今日，這種被稱為「生活規則」（savoir-vivre）或「禮節」（politesse）的各種不成文規定，仍保存在法國生活的不同角落，內化成劃分你族與我族的隱形界線。

人情世故「眉角」百百種 基本二式打通關

對初來乍到的外國人而言，最重要的在筆者看來有兩點：第一是勤打招呼。進入店家或開啟任何對話的第一句開頭，永遠都要是Bonjour ! 這單字一出口，困難馬上減半。若沒有先打招呼就拋出一大串話，將有很大機率換來臭臉。

第二，就是替對方著想。兩個人狹路相逢，根據法國禮儀，雙方會先停下來示意禮讓對方先行。通常女性一方可以很快點個頭接受男方的紳士行為（galanterie）。另外，經過門後，拉著門等待不遠處的下一人接手也是很常見的日常禮儀；不看後方是否有人而直接甩門離開，被認為是頗為粗魯的行為。

疫情打亂生活習慣 法式臉頰禮面臨挑戰

法國一向以文化傳承及社交禮儀而自豪，然而歷經兩年多史無前例的COVID-19疫情反覆折騰，疫情改變了許多生活規範與習慣。其中，法國的社交肢體接觸，也就是「跟朋友打招呼」的習慣，更面臨前所未有的挑戰。

按照法式禮儀，和朋友聚會時，總是要起身和所有人行臉頰禮（faire la bise），也就是雙方輕碰兩頰。得像打車輪戰一樣，親完一整圈才完整。親臉頰是門學問：女性和男女之間會親臉頰，但男性間就須依熟識程度來判斷是否以握手代替，次數也因地制宜。

作為和朋友見面頂多拍拍手臂的亞洲人，筆者也入境隨俗，學習法國社交準則，見到朋友時向前擁抱，帶著自製音效，快速地與法國人輕碰雙頰。

然而2020年初疫情爆發，法國政府大力呼籲民眾戴口罩、保持社交距離、暫停「親臉頰」。這讓許多法國人無法適應，哀嚎「無法擁抱讓人失去溫度」、「戴口罩看不見笑容」、「人際關係變得好冷淡」。

敵不動我不動 打招呼也得沙盤推演

隨著病毒致病率的大幅下降與疫苗施打率的提升，各國開始朝向與病毒共存的方向前進。法國也於5月16日解除大眾交通工具內戴口罩的強制令，象徵生活重回過去。

然而擁抱、親臉頰等親密社交習慣是否捲土重來，每位法國人心中似乎都有一把尺。「親，還是不親？」這一年來，這個有趣又極為法式的生活話題時常出現，各家媒體也進行許多訪問、民調與分析。

根據去年3月法國公眾意見機構（IFOP）公布的調查，疫情前，40%受訪者會和初次見面的人行臉頰禮；但疫情後，78%的受訪者放棄這項舉動，甚至有一半受訪者表示自己以後會避免親吻所有的親友。

今年5月YouGov民調公司的報告更指出，72%受訪者認為辦公室招呼禮儀已經無法再回到過去。23%受訪者表示，除非對方主動，否則他們不會握手；14%則說不會再握手了。

後疫情時代，朋友見面是否要擁抱、親臉頰，情況變得複雜起來。常看到的場面是，兩人會先原地攤開手對視而笑，敵不動、我不動，同時心中飛快地計算著各種可能性，包括與對方的熟識度、年紀、所在城市及疫苗接種與否。打招呼成了伺機而動的沙盤推演。

接下來幾秒，這個「親與不親」的狀況會出現幾種發展：首先，等待有人先說「還是不要親臉頰」；第二，開門見山地問：「要親嗎？」；第三，看誰會試探性地展開雙臂向前。但若第三種比第一種先出現，那就會出現頗為尷尬的拒絕場面，這是以前法式社交完全無法想像的。

儘管社交解封，疫情卻未完全結束，有些人還是偏好保持謹慎。《自由南部報》（Midi Libre）3月底的報導訪問數位法國人。62歲的安潔莉娜（Angelina）表示，現在只跟親近的人親臉頰，「跟不熟的人我會保持距離」；54歲的奧利維（Olivier）也說，親吻親近人的習慣已在病毒來襲那天就已消失了。

疫情重新定義了人與人之間的距離，在法國最明顯的就是擁抱與親臉頰的親密招呼方式，以及對口罩的觀感。有人說這種改變令人沮喪；也有人認為可以選擇想擁抱的對象是種解放。對筆者而言，這也給了我這台灣人暫時停止親臉頰的充足理由。

即使在尚禮之邦法國，有禮與失禮間的界限、人與人間的距離，也不再無堅不摧，而是隨著疫情左右擺盪。（完）

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